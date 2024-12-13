Créez des Histoires pour Vidéos d'Entreprise qui Captivent Votre Audience
Créez des histoires de marque captivantes pour engager les clients et étendre votre portée. Transformez facilement vos scripts en contenu vidéo puissant avec des fonctionnalités intuitives de texte-à-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo marketing animée de 60 secondes ciblant les marques établies cherchant à transmettre leur histoire unique avec une perspective nouvelle. Employez une esthétique visuelle sophistiquée et moderne avec des graphismes en mouvement élégants et une bande sonore inspirante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre récit en une présentation soignée, en tirant parti de la bibliothèque de médias/stock pour des visuels de haute qualité qui s'alignent avec l'éthique de votre marque.
Développez une vidéo explicative concise de 30 secondes destinée aux startups technologiques introduisant une nouvelle fonctionnalité, en utilisant des techniques narratives efficaces pour simplifier des concepts complexes. La vidéo doit avoir un style visuel lumineux et épuré avec des éléments animés engageants et une voix off amicale et dynamique. Implémentez les modèles et scènes de HeyGen pour un prototypage rapide et assurez une accessibilité maximale en incluant des sous-titres/captions pour transmettre clairement les informations clés.
Imaginez une vidéo dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu, conçue pour capter rapidement l'attention et mettre en avant un conseil rapide ou un 'moment Eureka'. Le style visuel et audio doit être rapide et énergique, avec des superpositions de texte audacieuses et des effets sonores tendance. Exploitez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes et intégrez un avatar AI pour délivrer le conseil de manière directe et engageante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Présentez des Histoires de Succès Client.
Créez facilement des vidéos d'histoire de client authentiques pour bâtir la confiance et démontrer la valeur avec des récits captivants.
Générez des Histoires Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux pour une création de contenu cohérente et une portée de marque élargie.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des histoires captivantes pour les vidéos d'entreprise ?
HeyGen permet aux entreprises de créer des récits vidéo puissants en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Vous pouvez transformer votre script en récits engageants, rendant la narration d'entreprise accessible et efficace pour les vidéos marketing et la création de contenu.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir des vidéos d'histoire de marque authentiques ?
HeyGen fournit des outils robustes comme les contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs, ainsi que des avatars AI et des voix off, garantissant que votre histoire de marque est transmise de manière cohérente. Cela aide à créer un contenu authentique qui résonne avec votre audience pour les vidéos d'histoire de client ou explicatives.
HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos d'entreprise de haute qualité pour les réseaux sociaux ?
Absolument. La capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, couplée à la transcription générée par AI et une vaste bibliothèque de médias, permet une production vidéo rapide. Cela facilite la création constante de vidéos marketing professionnelles et de vidéos explicatives pour les réseaux sociaux sans compétences techniques étendues.
Comment HeyGen soutient-il des techniques narratives diversifiées pour différents besoins de marketing vidéo ?
HeyGen offre des modèles flexibles, des scènes personnalisables et un redimensionnement d'aspect-ratio, vous permettant d'adapter les techniques narratives pour divers vidéos marketing. Que ce soit une vidéo explicative ou une vidéo d'histoire de client, HeyGen vous aide à créer des histoires captivantes adaptées à votre audience.