Créez des Vidéos de Formation Storyboard avec HeyGen

Rationalisez votre narration visuelle et votre collaboration avec les puissants avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux responsables des ventes, illustrant comment personnaliser efficacement un modèle de storyboard pour des modules de formation commerciale dynamiques. Mettez en avant la facilité d'adaptation des storyboards vidéo existants à des présentations de produits spécifiques ou à des méthodologies de vente. La vidéo doit avoir un style visuel énergique et persuasif, avec un avatar AI confiant délivrant une présentation concise de texte en vidéo à partir d'un script, soulignant la capacité de HeyGen à transformer des scripts en visuels captivants sans effort.
Exemple de Prompt 2
Développez une courte vidéo de 30 secondes pour les équipes marketing, explorant l'impact de la narration visuelle pour transmettre rapidement des fonctionnalités complexes de produits. Cette vidéo doit animer un concept à partir d'un storyboard vidéo de base, le transformant en une bande-annonce de produit captivante. L'esthétique visuelle doit être moderne et élégante, incorporant des graphiques animés percutants, soutenus par une génération de voix off claire et concise pour garantir que les messages clés résonnent. Utilisez le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir le récit visuel avec des ressources pertinentes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de 50 secondes destinée aux concepteurs pédagogiques et aux équipes de projet, mettant en avant les avantages de l'utilisation d'outils de collaboration dans un flux de production vidéo rationalisé pour créer des vidéos de formation storyboard. Le récit doit souligner comment un processus de création de storyboard efficace conduit à un meilleur contenu. Visuellement, utilisez un style structuré et organisé, peut-être avec des écrans partagés pour illustrer les contributions multi-utilisateurs, tout en veillant à ce que toutes les instructions clés soient parfaitement claires avec des sous-titres/captions générés automatiquement. Concluez en soulignant comment le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect garantissent la préparation du contenu pour diverses plateformes.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation Storyboard

Créez un contenu de formation engageant et efficace en exploitant les modèles de storyboard intuitifs de HeyGen et ses puissants outils AI, garantissant une expérience de narration visuelle fluide.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Storyboard
Commencez votre projet de vidéo de formation en choisissant parmi la gamme diversifiée de modèles de vidéos de formation de HeyGen. Ces modèles préconçus offrent un cadre structuré pour votre narration visuelle, garantissant un résultat cohérent et professionnel dès le départ.
2
Step 2
Développez Votre Script et Vos Scènes
Transformez votre script écrit en contenu vidéo engageant. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script pour remplir les scènes, assurant des transitions fluides et un flux narratif clair pour vos supports de formation.
3
Step 3
Améliorez avec des Avatars AI et des Médias
Donnez vie à votre storyboard en ajoutant des avatars AI pour présenter votre contenu. Enrichissez davantage votre vidéo de formation avec des visuels de la bibliothèque de médias, des graphiques animés et des contrôles de marque pour renforcer les messages clés.
4
Step 4
Révisez et Exportez Votre Vidéo
Effectuez une révision finale de votre vidéo storyboardée en utilisant l'aperçu animatique pour vous assurer que tout est parfait. Une fois satisfait, exportez votre vidéo de formation de haute qualité dans le format d'aspect souhaité, prête à être déployée.

Maximiser l'Efficacité de la Formation

Augmentez la participation des apprenants et la rétention d'informations grâce à des vidéos de formation dynamiques et interactives alimentées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer efficacement des vidéos de formation storyboard engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation storyboard professionnelles grâce à son éditeur vidéo AI intuitif. Vous pouvez utiliser des modèles de vidéos de formation préconçus et des avatars AI pour transformer rapidement vos scripts en contenu visuel soigné. Cela simplifie l'ensemble du processus de production vidéo.

Quels sont les avantages d'utiliser les modèles de vidéos de formation storyboard de HeyGen pour la narration visuelle ?

Les modèles de vidéos de formation storyboard de HeyGen offrent un cadre structuré, rendant la narration visuelle accessible et efficace pour le contenu éducatif. Ces modèles vous permettent d'intégrer facilement votre script et d'appliquer vos contrôles de marque pour un aspect cohérent et professionnel. Ils accélèrent la création de contenu tout en maintenant une haute qualité visuelle.

Est-il possible de personnaliser le modèle de storyboard dans HeyGen pour des besoins de formation uniques ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options pour personnaliser le modèle de storyboard afin de s'aligner sur vos objectifs de formation spécifiques. Vous pouvez modifier les scènes, incorporer des avatars AI, ajouter des graphiques animés et affiner votre script pour garantir que la vidéo transmet parfaitement votre message. Cette flexibilité soutient divers scénarios d'intégration RH ou de formation commerciale.

Comment la plateforme de HeyGen améliore-t-elle le processus de création de storyboard pour la production vidéo ?

HeyGen améliore considérablement le processus de création de storyboard pour la production vidéo en intégrant des outils alimentés par l'AI. Vous pouvez transformer un script directement en vidéo, en utilisant des capacités de texte en vidéo et même générer un aperçu animatique pour visualiser le flux avant le rendu final. Cela permet une itération rapide et garantit que votre storyboard vidéo est percutant.

