Créez des Vidéos d'Ouverture de Magasin qui Attirent les Foules

Lancez votre entreprise avec des vidéos promotionnelles époustouflantes. Personnalisez facilement les Modèles de Grande Ouverture et les scènes pour créer un engouement accrocheur.

402/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une annonce accueillante de 45 secondes pour votre nouvelle boutique, un exemple parfait pour créer des vidéos d'ouverture de magasin qui sont conviviales pour tout propriétaire d'entreprise. Ciblez les nouveaux entrepreneurs et les responsables marketing avec un style visuel lumineux et chaleureux et une voix off amicale délivrée par un avatar AI, le tout généré à partir de votre script en utilisant la fonctionnalité texte-vidéo de HeyGen pour transmettre votre message sans effort.
Exemple de Prompt 2
Développez un créateur de buzz accrocheur de 60 secondes pour les réseaux sociaux, en utilisant les Modèles de Réseaux Sociaux de HeyGen pour engager un public en ligne diversifié, en particulier les entreprises de commerce électronique et les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux. Cette vidéo tendance et vibrante doit incorporer une musique de fond populaire et du texte animé, complétée par des sous-titres générés automatiquement pour maximiser la portée, et optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exports.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle professionnelle de 30 secondes destinée aux responsables de magasins de détail et aux organisateurs d'événements, montrant à quel point ils peuvent facilement améliorer leur processus de création vidéo. Ce clip propre et sophistiqué, avec une musique de fond inspirante et une narration claire, doit tirer parti de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des visuels et une génération de voix off convaincante pour articuler l'excitation de leur nouvelle ouverture.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Ouverture de Magasin

Créez des vidéos de Grande Ouverture accrocheuses avec la plateforme conviviale de HeyGen. Annoncez votre nouvelle entreprise, créez de l'excitation et accueillez les clients avec des visuels engageants et des messages convaincants.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Grande Ouverture
Parcourez notre collection diversifiée de Modèles Vidéo de Grande Ouverture pour trouver le point de départ parfait. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour lancer rapidement votre projet.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre vidéo en ajoutant votre texte et vos visuels uniques. Utilisez la fonctionnalité texte-vidéo de HeyGen à partir de script pour transformer votre message écrit en contenu parlé engageant.
3
Step 3
Améliorez avec des Éléments de Marque
Rendez votre vidéo d'ouverture de magasin distinctement vôtre. Appliquez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de marque de HeyGen pour assurer un look professionnel et accrocheur.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Générez votre vidéo promotionnelle de haute qualité. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen pour l'optimiser pour diverses plateformes, puis téléchargez et partagez pour créer un maximum d'engouement pour votre ouverture.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez de l'Engouement avec du Contenu Inspirant

.

Développez des vidéos convaincantes pour inspirer les clients potentiels et créer de l'anticipation pour la grande ouverture de votre magasin.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'ouverture de magasin rapidement et efficacement ?

HeyGen offre une large sélection de modèles vidéo professionnels, y compris des Modèles de Grande Ouverture, vous permettant de créer facilement des vidéos promotionnelles accrocheuses. Avec des avatars AI et des fonctionnalités texte-vidéo, vous pouvez simplifier l'ensemble du processus de création vidéo pour un impact et un engouement maximum.

Quels types de modèles vidéo HeyGen propose-t-il pour créer des promotions de grande ouverture ?

HeyGen propose de nombreux modèles vidéo conviviaux spécifiquement conçus pour les grandes ouvertures et les vidéos promotionnelles. Ceux-ci incluent des Modèles de Réseaux Sociaux polyvalents et des Modèles de Vidéo d'Introduction, rendant simple la création de contenu convaincant et professionnel.

Puis-je personnaliser les modèles vidéo de Grande Ouverture dans HeyGen pour qu'ils correspondent à l'identité de ma marque ?

Absolument ! HeyGen vous offre des contrôles de marque complets, vous permettant de personnaliser entièrement les Modèles Vidéo de Grande Ouverture avec votre logo unique, vos couleurs et votre message spécifique. Vous pouvez personnaliser davantage votre vidéo avec des avatars AI et une génération de voix off avancée pour un look et une sensation vraiment distincts.

Comment HeyGen garantit-il que mes vidéos d'ouverture de magasin sont optimisées pour différentes plateformes ?

HeyGen offre des capacités robustes de redimensionnement des ratios d'aspect et des options d'exportation de haute qualité, garantissant que vos vidéos d'ouverture de magasin sont parfaitement optimisées pour diverses plateformes telles que YouTube. Cela assure que vos vidéos promotionnelles conservent une apparence professionnelle et accrocheuse sur tous vos canaux choisis.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo