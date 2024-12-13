Créez des Vidéos de Fermeture de Magasin : Annoncez avec Impact

Concevez facilement des vidéos professionnelles de fermeture de magasin en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une communication claire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo émotive de 45 secondes créant un message personnel de 'fermeture de magasin', ciblant les clients fidèles et la communauté locale avec un adieu sincère. Employez un style visuel nostalgique et chaleureux avec un éclairage doux et une bande sonore calme et réfléchie, permettant aux avatars AI de HeyGen de délivrer un remerciement personnel sans besoin de talent à l'écran.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo captivante de 20 secondes 'magasin fermé pour travaux' conçue pour piquer l'intérêt des curieux et des futurs clients à propos d'une transformation à venir. La vidéo doit dégager une esthétique mystérieuse et professionnelle avec des visuels modernes et élégants et une musique d'ambiance subtile, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour incorporer des séquences architecturales ou de transition de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Générez une annonce urgente de 15 secondes "fermeture de magasin" en tant que modèle de publication Instagram pour le commerce de détail, visant directement les chasseurs de bonnes affaires et les utilisateurs des réseaux sociaux pour un événement de liquidation finale. Cette vidéo exige un style visuel direct et percutant, utilisant des superpositions de texte audacieuses et des coupes rapides associées à des effets sonores excitants, facilement produite en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script pour un déploiement rapide.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Fermeture de Magasin

Créez rapidement et professionnellement des annonces de fermeture de magasin percutantes en utilisant les outils de création vidéo intuitifs de HeyGen.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Commencez par sélectionner un 'modèle de conception' préconçu dans notre bibliothèque complète de 'Modèles et scènes', parfaitement adapté pour les annonces de fermeture de magasin.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et des Médias Stock
Améliorez votre message en incorporant des images captivantes et des 'Vidéos Stock' de notre vaste 'bibliothèque de médias/stock', ou téléchargez vos propres ressources uniques.
3
Step 3
Générez des Voix Off Personnalisées
Améliorez votre annonce de fermeture de magasin avec un audio personnalisé en utilisant notre fonctionnalité avancée de 'Génération de voix off', en choisissant parmi une large gamme de voix et de langues.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Préparez vos 'vidéos de fermeture de magasin' pour toutes les plateformes en utilisant le 'redimensionnement et exportation des ratios d'aspect' pour garantir un affichage parfait sur les réseaux sociaux, sites web, et plus encore.

Cas d'Utilisation

Délivrez des Messages d'Adieu Émouvants aux Clients

Créez des messages vidéo touchants pour remercier les clients de leur fidélité, créant un adieu mémorable et reconnaissant pour la fermeture de votre magasin.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos professionnelles de fermeture de magasin ?

HeyGen simplifie la création de "vidéos de fermeture de magasin" professionnelles avec des "modèles de conception" prêts à l'emploi et une vaste bibliothèque de "vidéos stock" et "clips vidéo". Cela permet aux entreprises de produire rapidement un contenu percutant pour leurs fermetures de "magasin".

Puis-je personnaliser mes vidéos de fermeture de magasin avec des éléments de marque et des messages spécifiques ?

Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour intégrer votre logo et vos couleurs dans vos "vidéos de fermeture de magasin". Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script pour délivrer des messages personnalisés et générer une voix off professionnelle pour votre "vidéo".

Quelle qualité puis-je attendre de mes productions de vidéos de fermeture de magasin ?

HeyGen vous permet de produire un contenu vidéo de "fermeture de magasin" de haute qualité, y compris des options pour des "séquences en 4K" et des avatars AI réalistes. Vous pouvez également redimensionner facilement vos "vidéos" pour diverses plateformes comme les "modèles de publication Instagram".

HeyGen est-il adapté pour créer rapidement des annonces vidéo de "magasin fermé" ou "en travaux" ?

Oui, HeyGen est conçu pour l'efficacité, vous permettant de créer rapidement des annonces vidéo de "magasin fermé pour travaux" ou tout message de "magasin fermé" en utilisant des "clips vidéo" disponibles. Vous pouvez générer rapidement un contenu vidéo professionnel à partir d'un script et ajouter des sous-titres, rendant le processus fluide.

