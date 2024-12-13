Créer des vidéos d'organisation de stock avec l'IA

Rationalisez votre gestion des stocks avec des vidéos de formation IA. Utilisez les scripts personnalisables de HeyGen pour un contenu rapide et percutant.

512/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation dynamique de 45 secondes sur des stratégies efficaces de gestion des stocks pour les nouveaux employés en logistique, avec une esthétique visuelle moderne, une musique de fond entraînante et un avatar AI confiant expliquant les processus clés. La vidéo mettra en avant les meilleures pratiques pour la rotation et l'audit des stocks, en utilisant les avatars AI de HeyGen et divers modèles et scènes pour créer une expérience d'apprentissage engageante.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo éducative lumineuse et engageante de 30 secondes destinée aux formateurs internes et aux superviseurs de vente au détail, présentant des conseils rapides pour créer efficacement des vidéos d'organisation de stock. Le style visuel doit être rapide avec des coupes rapides et un texte à l'écran proéminent, livré avec un ton professionnel mais accessible, en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour des exemples visuels convaincants.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'instruction détaillée de 90 secondes en utilisant un modèle spécifique de vidéos d'organisation de stock, ciblant les responsables des opérations et les créateurs de contenu, pour illustrer des systèmes d'étiquetage avancés et une configuration de flux de travail efficace. Le style visuel doit être informatif avec des démonstrations claires à l'écran et une livraison calme et experte d'un avatar AI réaliste, en utilisant les scripts personnalisables de HeyGen et les avatars AI pour personnaliser le contenu pour divers agencements de stock.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la création de vidéos d'organisation de stock

Créez efficacement des vidéos de formation professionnelles sur l'organisation de stock avec l'IA. Utilisez des modèles, des avatars AI et une personnalisation de marque pour rationaliser votre formation en gestion des stocks.

1
Step 1
Choisissez un modèle ou écrivez votre script
Sélectionnez un "Modèle de vidéos d'organisation de stock" préconçu ou collez votre propre script pour commencer à créer votre vidéo, en assurant un message cohérent.
2
Step 2
Sélectionnez votre porte-parole AI et voix
Améliorez votre vidéo avec des "avatars réalistes" pour présenter le contenu et générer des voix off naturelles directement à partir de votre script.
3
Step 3
Personnalisez avec la marque et les sous-titres
Intégrez les "contrôles de marque" de votre entreprise comme les logos et les couleurs, et ajoutez automatiquement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et la compréhension.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de formation de haute qualité
Complétez votre "production vidéo" en exportant votre vidéo d'organisation de stock terminée. Utilisez diverses options de redimensionnement et d'exportation de format pour répondre à vos besoins de distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationaliser la production de vidéos pédagogiques

.

Produisez rapidement des conseils engageants sur l'organisation de stock, des rappels de sécurité ou des mises à jour de processus pour améliorer la communication interne et la clarté.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'organisation de stock ?

HeyGen utilise des vidéos pilotées par l'IA pour simplifier le processus de création de vidéos d'organisation de stock. Sa plateforme intuitive et son générateur de vidéos IA permettent aux entreprises de produire facilement des vidéos de formation IA efficaces.

HeyGen propose-t-il des modèles pour la gestion des stocks ou l'organisation de stock ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles, y compris ceux adaptés aux vidéos d'organisation de stock, pour accélérer la production vidéo. Ces modèles personnalisables facilitent la création de vidéos tutoriels engageantes pour les pratiques de gestion des stocks.

Quelles capacités IA HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos de formation ?

HeyGen propose des avatars AI réalistes et des porte-parole AI qui peuvent narrer vos scripts personnalisables. Ce générateur de vidéos IA vous permet de créer des vidéos éducatives professionnelles de manière efficace.

HeyGen peut-il être utilisé pour la formation générale en gestion des stocks ?

Absolument, HeyGen est un outil puissant pour développer des vidéos de formation IA complètes pour divers aspects de la gestion des stocks. Vous pouvez facilement produire des vidéos éducatives de haute qualité pour intégrer le personnel et améliorer leur compréhension des meilleures pratiques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo