Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo moderne de 45 secondes destinée aux marketeurs, illustrant la simplicité d'intégrer le marketing vidéo dans leur stratégie de visibilité des stocks. Adoptez un style visuel épuré, animé par un avatar AI. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour une présentation à la pointe de la technologie qui met en avant la visibilité des produits.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo informative de 60 secondes pour les gestionnaires de chaîne d'approvisionnement, démontrant des méthodes efficaces pour créer facilement des vidéos de visibilité des stocks. Le style visuel et audio doit être clair et instructif, avec des visuels étape par étape et une musique de fond d'accompagnement. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement une solution rentable.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux entrepreneurs du e-commerce et aux gestionnaires de réseaux sociaux, soulignant le pouvoir d'un contenu de visibilité des stocks cohérent pour renforcer la notoriété de la marque. La vidéo doit avoir une approche narrative avec une musique entraînante. Intégrez la génération de voix off de HeyGen pour produire des récits convaincants pour la distribution sur les réseaux sociaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Comment Créer des Vidéos de Visibilité des Stocks

Créez des vidéos de visibilité des produits engageantes et professionnelles en quelques minutes en utilisant l'AI, augmentant efficacement la notoriété de votre marque.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo. Sélectionnez un avatar AI pour présenter votre message, assurant une présence à l'écran professionnelle et cohérente pour votre contenu de visibilité des produits.
2
Step 2
Personnalisez Votre Scène
Améliorez votre vidéo en utilisant divers modèles et scènes et en intégrant des médias pertinents de la bibliothèque. Appliquez les couleurs et le logo de votre marque pour maintenir une forte notoriété de la marque.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Accessibilité
Générez une narration naturelle avec la génération de voix off pour articuler clairement les avantages de votre produit. Améliorez l'accessibilité et la portée de votre audience en ajoutant des sous-titres/captions à vos vidéos de visibilité des stocks.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en choisissant le format d'image souhaité. Exportez votre vidéo de haute qualité dans divers formats, prête à être partagée sur les réseaux sociaux ou YouTube pour maximiser la visibilité des produits.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes efforts de marketing vidéo ?

HeyGen permet aux marketeurs d'élever leur marketing vidéo en générant du contenu engageant avec des Avatars AI de pointe. Vous pouvez facilement créer des vidéos à partir de texte, augmentant la notoriété de la marque et la connexion avec le public sans production complexe.

Quels types de vidéos professionnelles puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de créer une large gamme de vidéos professionnelles, y compris des vidéos explicatives, des démonstrations de produits et des témoignages clients. Notre plateforme vous aide à générer du contenu captivant pour améliorer la visibilité des produits et des vidéos de visibilité des stocks de manière efficace.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos engageantes à partir de texte avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez rapidement transformer vos scripts en vidéos engageantes grâce à nos capacités avancées de texte en vidéo et à nos acteurs vocaux AI réalistes. Ce processus simplifié offre une solution rentable pour créer du contenu de haute qualité de manière efficace.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos convaincantes en utilisant des avatars AI ?

Absolument ! Les avatars AI innovants de HeyGen sont au cœur de notre plateforme, vous permettant de créer des vidéos convaincantes directement à partir de vos scripts textuels. Cela rend la création de vidéos accessible et puissante pour diverses applications, y compris les vidéos pour les réseaux sociaux et YouTube.

