Créez facilement des vidéos pour le comité de pilotage

Améliorez l'efficacité des réunions avec des vidéos professionnelles pour le comité de pilotage, en utilisant les avatars IA de HeyGen pour une communication claire et engageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un clip de guidance de projet de 45 secondes destiné aux chefs de projet et aux responsables d'équipe, offrant des aperçus rapides des jalons du projet et des prochaines étapes. Adoptez un style visuel dynamique et informatif, intégrant des graphiques et des visualisations de données harmonieusement intégrés grâce aux divers modèles et scènes de HeyGen. Ce modèle vidéo alimenté par l'IA fournira une mise à jour rapide et professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une mise à jour vidéo de 60 secondes pour le comité de pilotage destinée aux parties prenantes et à la haute direction, présentée par un personnage numérique réaliste. Le style visuel et audio doit être moderne et soigné, véhiculant un sens du professionnalisme d'entreprise. Utilisez les avatars IA de HeyGen pour délivrer un message personnalisé de voix off IA de haute qualité, rendant les mises à jour complexes facilement compréhensibles.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo récapitulative de 30 secondes pour les vidéos du comité de pilotage, ciblant les membres du comité et les équipes concernées avec des points de décision critiques. L'approche visuelle doit être directe et factuelle, mettant en évidence le texte clé à l'écran, complétée par une narration précise créée directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen. Cette vidéo pilotée par l'IA garantira clarté et efficacité dans la communication.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos pour le comité de pilotage

Transformez efficacement les agendas de réunion, les orientations de projet et les mises à jour en vidéos professionnelles et engageantes en utilisant les outils alimentés par l'IA de HeyGen.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle ou commencez à partir d'un script
Commencez votre création vidéo en sélectionnant parmi une variété de "modèles et scènes" professionnels de HeyGen, ou collez directement votre script pour initier votre mise à jour du comité de pilotage.
2
Step 2
Choisissez votre avatar IA et votre voix
Donnez vie à votre message en choisissant un "avatar IA" pour présenter vos informations du comité de pilotage, complété par une voix off IA naturelle et de haute qualité.
3
Step 3
Améliorez avec des sous-titres automatisés
Assurez une communication claire et accessible pour votre comité de pilotage en générant automatiquement des "sous-titres/captions" précis pour votre vidéo.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de marque
Appliquez votre identité d'entreprise en utilisant des "contrôles de marque" comme les logos et les couleurs, puis finalisez et exportez votre vidéo professionnelle prête à être partagée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez l'action avec des vidéos visionnaires

Motivez les membres du comité et les parties prenantes en créant des vidéos convaincantes qui communiquent une vision stratégique et stimulent l'élan du projet.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos convaincantes pour le comité de pilotage ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos engageantes pour le comité de pilotage en utilisant des modèles vidéo pilotés par l'IA et des avatars IA réalistes. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen le transforme en une vidéo professionnelle de haute qualité, vous faisant gagner un temps et des ressources considérables.

Quels types de modèles vidéo alimentés par l'IA HeyGen propose-t-il pour les communications d'entreprise ?

HeyGen propose une gamme diversifiée de modèles vidéo alimentés par l'IA spécifiquement conçus pour les besoins vidéo d'entreprise, y compris les vidéos d'agenda de réunion et les clips de guidance de projet. Ces modèles garantissent que votre contenu est présenté de manière professionnelle et cohérente dans toutes vos communications.

Comment les avatars IA et l'acteur vocal IA de HeyGen améliorent-ils la création et l'engagement vidéo ?

La technologie de pointe des avatars IA et de l'acteur vocal IA de HeyGen transforme vos scripts en contenu visuel captivant avec des voix off IA de haute qualité. Cela permet une création vidéo efficace, offrant des vidéos de qualité professionnelle et engageantes sans avoir besoin de production vidéo complexe ou de tournage.

Est-il facile de créer des vidéos de qualité professionnelle avec HeyGen, y compris des fonctionnalités comme les sous-titres IA ?

Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos avec sa plateforme intuitive, offrant des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatiques générés par son générateur de sous-titres IA. Vous pouvez produire sans effort des vidéos soignées et engageantes, complètes avec des contrôles de marque et diverses options de format d'image pour différentes plateformes.

