Créer des Vidéos de Formation Standup avec l'AI
Produisez rapidement des vidéos de formation engageantes pour les employés en utilisant des avatars AI pour gagner du temps et améliorer la rétention.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de présentation de produit de 60 secondes pour les clients existants, mettant en avant une nouvelle mise à jour de fonctionnalité de manière concise et claire. Le style visuel doit être élégant et moderne, incorporant des enregistrements d'écran de la fonctionnalité en action, complétés par des superpositions de texte à l'écran. Assurez-vous que les sous-titres de HeyGen sont générés automatiquement pour améliorer l'accessibilité pour tous les utilisateurs, accompagnés d'une voix calme et explicative.
Développez une vidéo de formation à la vente de 30 secondes pour votre équipe de vente interne, introduisant un conseil rapide sur la gestion des objections. Cette vidéo dynamique devrait utiliser des couleurs vives et une musique énergique pour maintenir un engagement élevé, avec un porte-parole animé. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un message professionnel et percutant qui motive l'équipe pour une application immédiate.
Produisez une vidéo de formation d'entreprise de 90 secondes pour tout le personnel, démontrant une nouvelle meilleure pratique pour le partage efficace des connaissances au sein de l'organisation. La présentation visuelle doit être propre et professionnelle, utilisant un mélange d'éléments infographiques et une voix naturelle. Cette vidéo doit être facilement adaptable pour diverses plateformes, alors utilisez la capacité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir un visionnage optimal sur les appareils de bureau et mobiles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives, augmentant considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances pour les sessions standup.
Élargissez la Portée de l'Apprentissage.
Développez un plus grand volume de cours de formation standup efficacement, permettant une distribution et une accessibilité plus larges à un public mondial.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation engageantes efficacement ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation engageantes en utilisant une AI avancée. Notre plateforme utilise des avatars AI et une technologie de texte à vidéo, transformant vos scripts en contenu soigné parfait pour les vidéos de formation des employés ou les présentations de produits, réduisant considérablement le temps de production.
Quels types d'avatars AI puis-je utiliser pour mes vidéos de formation d'entreprise avec HeyGen ?
HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI qui peuvent être personnalisés pour correspondre à votre marque et à divers besoins de formation, y compris les vidéos de formation d'entreprise et l'éducation à destination des clients. Vous pouvez créer des présentateurs AI cohérents et professionnels pour transmettre efficacement votre message dans tous vos contenus de formation.
HeyGen prend-il en charge plusieurs langues et sous-titres pour l'accessibilité du contenu de formation ?
Oui, HeyGen améliore considérablement l'accessibilité et la portée de vos vidéos de formation avec une génération de voix off robuste et des sous-titres automatiques. Cela permet une traduction facile et garantit que vos vidéos de formation des employés sont comprises par un public mondial, rendant l'éducation plus efficace et inclusive.
HeyGen est-il adapté à la création de vidéos tutoriels techniques et de présentations de produits ?
Absolument, HeyGen est idéal pour produire des vidéos tutoriels techniques claires et des présentations de produits détaillées sans montage vidéo complexe. Vous pouvez facilement générer des vidéos captivantes, alimentées par l'AI, directement à partir d'un script, démontrant efficacement les processus pour divers tutoriels et vidéos techniques.