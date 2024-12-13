Créez des Vidéos de Communication pour les Parties Prenantes Instantanément avec l'IA

Simplifiez les communications d'entreprise et délivrez des mises à jour de projet en utilisant le texte à vidéo, assurant des messages clairs et concis.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une annonce exécutive soignée de 1,5 minute destinée aux parties prenantes externes telles que les investisseurs et les partenaires clés. La vidéo doit avoir un style visuel fiable et confiant, mettant en avant un avatar AI réaliste pour délivrer le message de communication d'entreprise. Utilisez la capacité d'avatars AI de HeyGen pour créer un porte-parole professionnel, garantissant que le message résonne avec authenticité et professionnalisme pour un public mondial.
Exemple de Prompt 2
Produisez un segment d'intégration complet de 2 minutes pour les nouvelles recrues dans diverses régions internationales. Cette vidéo doit avoir un style visuel clair et informatif, complété par un ton amical. Elle doit prioriser l'accessibilité mondiale en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour un support linguistique diversifié et en tirant parti des voix off multilingues. L'objectif est de communiquer efficacement les politiques et la culture de l'entreprise aux intervenants internes, en garantissant la compréhension quel que soit le contexte linguistique.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 45 secondes expliquant une nouvelle politique ou fonctionnalité de l'entreprise à tous les employés, réalisée avec un style concis et visuellement attrayant. Cette vidéo doit tirer parti des Modèles & scènes de HeyGen pour faciliter les transitions rapides de scène et présenter des informations digestes. Le but est de personnaliser le contenu vidéo sans effort pour une communication interne efficace, garantissant un partage facile de la vidéo et une adoption rapide des nouvelles informations par tous les intervenants concernés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Communication pour les Parties Prenantes

Créez rapidement des vidéos engageantes et professionnelles pour les parties prenantes internes et externes, en veillant à ce que votre message soit clair, conforme à votre marque et percutant.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script vidéo préparé dans la plateforme. Notre IA transforme automatiquement votre texte en une voix off naturelle et engageante, formant la base de vos communications d'entreprise.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Sélectionnez un avatar AI pour être votre présentateur, ajoutant un visage professionnel et relatable à votre message. Associez votre avatar à une scène appropriée ou utilisez un modèle vidéo alimenté par l'IA pour définir le bon ton pour vos mises à jour de projet.
3
Step 3
Appliquez les Fonctionnalités de Marque et d'Accessibilité
Appliquez vos contrôles de marque uniques, tels que les logos et les couleurs d'entreprise, pour maintenir la cohérence dans toutes vos communications internes et externes. Assurez un accès universel en générant facilement des sous-titres/captions.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Après avoir examiné votre création, exportez votre vidéo de communication pour les parties prenantes dans le format d'aspect souhaité. Le processus de génération de vidéos de bout en bout facilite le partage efficace de votre message.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffuser des Annonces Clés

Produisez des vidéos soignées pour les annonces d'entreprise et les mises à jour de projet, assurant une communication professionnelle avec toutes les parties prenantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir d'un script ?

HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos AI, transformant votre script écrit directement en vidéos professionnelles engageantes. Vous entrez simplement votre texte, et la technologie de HeyGen s'occupe de l'animation, de la génération de voix d'acteur AI, et ajoute automatiquement des sous-titres/captions, rationalisant votre processus de génération de vidéos de bout en bout.

HeyGen peut-il personnaliser le contenu vidéo pour correspondre à l'identité de ma marque ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser entièrement le contenu vidéo pour s'aligner avec vos communications d'entreprise. Vous pouvez intégrer les logos, couleurs et polices de votre marque, en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'IA pour des vidéos de communication avec les parties prenantes cohérentes et professionnelles.

Quelles options d'avatar AI et de voix off multilingue sont disponibles avec HeyGen ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'Avatars AI pour représenter efficacement votre message. En plus de cela, vous pouvez choisir parmi une variété de voix off naturelles générées par notre technologie d'acteur vocal AI, y compris des options pour des voix off multilingues afin d'atteindre un public plus large avec vos mises à jour de projet.

Comment HeyGen facilite-t-il le partage facile de vidéos pour les communications d'entreprise ?

HeyGen rationalise l'ensemble du processus de création de communications d'entreprise et de mises à jour de projet, rendant le partage facile de vidéos une partie intégrante de sa génération de vidéos de bout en bout. Une fois votre contenu vidéo personnalisé terminé, la plateforme fournit des outils d'exportation simples pour partager votre contenu sans effort avec les parties prenantes internes et externes.

