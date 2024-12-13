Créez des Vidéos de Communication pour les Parties Prenantes Instantanément avec l'IA
Simplifiez les communications d'entreprise et délivrez des mises à jour de projet en utilisant le texte à vidéo, assurant des messages clairs et concis.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une annonce exécutive soignée de 1,5 minute destinée aux parties prenantes externes telles que les investisseurs et les partenaires clés. La vidéo doit avoir un style visuel fiable et confiant, mettant en avant un avatar AI réaliste pour délivrer le message de communication d'entreprise. Utilisez la capacité d'avatars AI de HeyGen pour créer un porte-parole professionnel, garantissant que le message résonne avec authenticité et professionnalisme pour un public mondial.
Produisez un segment d'intégration complet de 2 minutes pour les nouvelles recrues dans diverses régions internationales. Cette vidéo doit avoir un style visuel clair et informatif, complété par un ton amical. Elle doit prioriser l'accessibilité mondiale en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour un support linguistique diversifié et en tirant parti des voix off multilingues. L'objectif est de communiquer efficacement les politiques et la culture de l'entreprise aux intervenants internes, en garantissant la compréhension quel que soit le contexte linguistique.
Concevez une vidéo concise de 45 secondes expliquant une nouvelle politique ou fonctionnalité de l'entreprise à tous les employés, réalisée avec un style concis et visuellement attrayant. Cette vidéo doit tirer parti des Modèles & scènes de HeyGen pour faciliter les transitions rapides de scène et présenter des informations digestes. Le but est de personnaliser le contenu vidéo sans effort pour une communication interne efficace, garantissant un partage facile de la vidéo et une adoption rapide des nouvelles informations par tous les intervenants concernés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation & l'Intégration.
Utilisez l'IA pour créer des supports de formation dynamiques et des vidéos d'intégration qui captivent les parties prenantes internes et améliorent la rétention des connaissances.
Présentez des Histoires de Réussite.
Développez des témoignages vidéo convaincants et des études de cas pour communiquer efficacement la valeur et établir la confiance avec les parties prenantes externes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir d'un script ?
HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos AI, transformant votre script écrit directement en vidéos professionnelles engageantes. Vous entrez simplement votre texte, et la technologie de HeyGen s'occupe de l'animation, de la génération de voix d'acteur AI, et ajoute automatiquement des sous-titres/captions, rationalisant votre processus de génération de vidéos de bout en bout.
HeyGen peut-il personnaliser le contenu vidéo pour correspondre à l'identité de ma marque ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser entièrement le contenu vidéo pour s'aligner avec vos communications d'entreprise. Vous pouvez intégrer les logos, couleurs et polices de votre marque, en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'IA pour des vidéos de communication avec les parties prenantes cohérentes et professionnelles.
Quelles options d'avatar AI et de voix off multilingue sont disponibles avec HeyGen ?
HeyGen propose une sélection diversifiée d'Avatars AI pour représenter efficacement votre message. En plus de cela, vous pouvez choisir parmi une variété de voix off naturelles générées par notre technologie d'acteur vocal AI, y compris des options pour des voix off multilingues afin d'atteindre un public plus large avec vos mises à jour de projet.
Comment HeyGen facilite-t-il le partage facile de vidéos pour les communications d'entreprise ?
HeyGen rationalise l'ensemble du processus de création de communications d'entreprise et de mises à jour de projet, rendant le partage facile de vidéos une partie intégrante de sa génération de vidéos de bout en bout. Une fois votre contenu vidéo personnalisé terminé, la plateforme fournit des outils d'exportation simples pour partager votre contenu sans effort avec les parties prenantes internes et externes.