Créez des Vidéos d'Information pour les Parties Prenantes avec l'Efficacité de l'IA
Créez des vidéos professionnelles et de haute qualité sans effort. Utilisez les AI avatars de HeyGen pour transmettre votre message clé et vos objectifs de projet avec facilité.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo concise de 30 secondes spécifiquement pour les responsables d'équipes transversales, transmettant efficacement un message clé dérivé d'un nouveau modèle de brief vidéo. Visez une présentation visuelle dynamique de type infographie avec une musique de fond entraînante et une narration claire ; exploitez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour une génération rapide de contenu.
Imaginez une vidéo de présentation de 60 secondes destinée aux partenaires externes et aux principaux clients, exposant clairement un objectif de projet critique pour les parties prenantes clés. La vidéo nécessite une esthétique sophistiquée et alignée sur la marque avec des transitions fluides et une voix off polie et articulée ; les "Templates & scenes" étendus de HeyGen peuvent aider à obtenir rapidement cet aspect élégant.
Créez une communication interne de 50 secondes pour les chefs de projet et les membres de l'équipe à travers les départements, transformant un brief créatif vidéo détaillé en une vidéo de haute qualité qui explique les nouvelles directives. Le style visuel et audio doit être engageant et moderne, mélangeant des séquences d'archives pertinentes avec des superpositions de texte claires et une voix amicale et distincte ; assurez une accessibilité maximale en ajoutant des "Sous-titres/légendes" via HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement des Briefings pour les Parties Prenantes.
Utilisez l'IA pour créer des briefings dynamiques qui augmentent la rétention d'information et l'engagement parmi vos principales parties prenantes.
Élargissez les Communications Internes & l'Apprentissage.
Développez et livrez des briefings vidéo plus fréquents et complets pour informer et éduquer les parties prenantes internes à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'information de haute qualité pour les parties prenantes ?
HeyGen simplifie votre production vidéo en vous permettant de créer facilement des vidéos d'information professionnelles pour les parties prenantes en utilisant des AI avatars et le texte en vidéo à partir de votre script. Cela vous aide à transmettre efficacement votre message clé à toutes les parties prenantes avec des vidéos de haute qualité.
HeyGen aide-t-il à la création d'un brief créatif vidéo ou au développement de script pour les vidéos d'entreprise ?
Oui, HeyGen facilite votre approche créative en permettant la création directe de texte en vidéo à partir de votre script, ce qui s'aligne parfaitement avec votre brief créatif vidéo et votre objectif de projet. Cela garantit que vos vidéos d'entreprise communiquent efficacement votre message.
Puis-je maintenir mon identité de marque lors de la production de vidéos d'entreprise avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, y compris l'intégration de logos personnalisés et de palettes de couleurs de marque, garantissant que vos vidéos d'entreprise s'alignent parfaitement avec votre identité de marque. Cette cohérence vous aide à atteindre efficacement votre public cible à travers divers canaux de distribution.
Quelles sont les exigences techniques nécessaires pour produire des vidéos de haute qualité avec HeyGen ?
HeyGen est une plateforme web, minimisant les exigences techniques complexes pour les utilisateurs. Vous pouvez facilement produire des vidéos de haute qualité prêtes pour divers canaux de distribution, avec des fonctionnalités telles que la génération de voix off et les sous-titres générés automatiquement.