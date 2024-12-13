Créez des Vidéos d'Information pour les Parties Prenantes avec l'Efficacité de l'IA

Créez des vidéos professionnelles et de haute qualité sans effort. Utilisez les AI avatars de HeyGen pour transmettre votre message clé et vos objectifs de projet avec facilité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 30 secondes spécifiquement pour les responsables d'équipes transversales, transmettant efficacement un message clé dérivé d'un nouveau modèle de brief vidéo. Visez une présentation visuelle dynamique de type infographie avec une musique de fond entraînante et une narration claire ; exploitez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour une génération rapide de contenu.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de présentation de 60 secondes destinée aux partenaires externes et aux principaux clients, exposant clairement un objectif de projet critique pour les parties prenantes clés. La vidéo nécessite une esthétique sophistiquée et alignée sur la marque avec des transitions fluides et une voix off polie et articulée ; les "Templates & scenes" étendus de HeyGen peuvent aider à obtenir rapidement cet aspect élégant.
Exemple de Prompt 3
Créez une communication interne de 50 secondes pour les chefs de projet et les membres de l'équipe à travers les départements, transformant un brief créatif vidéo détaillé en une vidéo de haute qualité qui explique les nouvelles directives. Le style visuel et audio doit être engageant et moderne, mélangeant des séquences d'archives pertinentes avec des superpositions de texte claires et une voix amicale et distincte ; assurez une accessibilité maximale en ajoutant des "Sous-titres/légendes" via HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos d'Information pour les Parties Prenantes

Rationalisez vos communications et informez efficacement les parties prenantes clés avec des briefings vidéo professionnels de haute qualité, créés rapidement et précisément.

1
Step 1
Créez Votre Script et Brief
Définissez votre objectif de projet et votre message clé. Utilisez la capacité de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer facilement votre contenu écrit en une vidéo dynamique, en veillant à ce que tous les détails essentiels pour vos parties prenantes soient couverts.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Professionnel
Choisissez parmi une gamme de modèles et de scènes professionnels conçus pour les communications d'entreprise. Améliorez votre briefing en sélectionnant un AI avatar qui représente le mieux votre message, offrant un présentateur cohérent et engageant.
3
Step 3
Appliquez les Éléments d'Identité de Marque
Intégrez votre identité de marque de manière transparente en utilisant des contrôles de marque pour les logos et les couleurs. Générez une voix off claire pour articuler votre message clé, renforçant la présence et le professionnalisme de votre marque tout au long de la vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Efficacement
Finalisez votre briefing en ajoutant des sous-titres/légendes pour l'accessibilité et une portée plus large. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour préparer votre vidéo pour divers canaux de distribution, garantissant une visualisation optimale pour toutes les parties prenantes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Alignez & Motivez les Parties Prenantes

Créez des messages vidéo puissants et inspirants pour aligner et motiver efficacement les parties prenantes sur les objectifs et initiatives stratégiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'information de haute qualité pour les parties prenantes ?

HeyGen simplifie votre production vidéo en vous permettant de créer facilement des vidéos d'information professionnelles pour les parties prenantes en utilisant des AI avatars et le texte en vidéo à partir de votre script. Cela vous aide à transmettre efficacement votre message clé à toutes les parties prenantes avec des vidéos de haute qualité.

HeyGen aide-t-il à la création d'un brief créatif vidéo ou au développement de script pour les vidéos d'entreprise ?

Oui, HeyGen facilite votre approche créative en permettant la création directe de texte en vidéo à partir de votre script, ce qui s'aligne parfaitement avec votre brief créatif vidéo et votre objectif de projet. Cela garantit que vos vidéos d'entreprise communiquent efficacement votre message.

Puis-je maintenir mon identité de marque lors de la production de vidéos d'entreprise avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, y compris l'intégration de logos personnalisés et de palettes de couleurs de marque, garantissant que vos vidéos d'entreprise s'alignent parfaitement avec votre identité de marque. Cette cohérence vous aide à atteindre efficacement votre public cible à travers divers canaux de distribution.

Quelles sont les exigences techniques nécessaires pour produire des vidéos de haute qualité avec HeyGen ?

HeyGen est une plateforme web, minimisant les exigences techniques complexes pour les utilisateurs. Vous pouvez facilement produire des vidéos de haute qualité prêtes pour divers canaux de distribution, avec des fonctionnalités telles que la génération de voix off et les sous-titres générés automatiquement.

