Créez des Vidéos d'Alignement des Parties Prenantes Sans Effort
Engagez vos équipes et assurez des communications internes parfaitement claires en utilisant des avatars AI professionnels.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo engageante de 90 secondes pour le lancement d'un projet à venir, visant à aligner toutes les parties prenantes du projet dès le départ. Cette vidéo doit tirer parti des capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour articuler rapidement les objectifs et les délais du projet, complétée par des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock. Le ton doit être enthousiaste mais professionnel, inspirant la collaboration et une compréhension partagée.
Produisez une vidéo d'annonce exécutive soignée de 2 minutes pour communiquer un changement de politique d'entreprise important à tous les employés. Employez un avatar AI réaliste et une génération de voix off de haute qualité pour délivrer le message avec autorité et gravité. L'esthétique visuelle doit être corporative et digne de confiance, avec la vidéo exportée en utilisant le redimensionnement du format d'image et des exports pour une distribution fluide sur toutes les plateformes internes.
Concevez une vidéo de session de formation concise de 45 secondes pour les nouveaux employés, axée sur les meilleures pratiques pour utiliser nos outils de communication interne. Cette vidéo pédagogique doit utiliser des modèles et des scènes préconçus pour un démarrage rapide, incorporant des sous-titres/captions générés automatiquement pour améliorer l'apprentissage et la rétention. Le style visuel doit être convivial et facile à suivre, rendant les informations complexes digestes pour un public diversifié.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et l'Intégration Internes.
Améliorez la compréhension et la rétention des informations critiques pour toutes les parties prenantes avec des vidéos de formation AI engageantes.
Développez un Contenu Éducatif Complet.
Produisez rapidement des cours vidéo étendus pour l'éducation interne, assurant une connaissance cohérente à travers toutes les équipes et parties prenantes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos efficaces d'alignement des parties prenantes ?
HeyGen vous permet de créer rapidement et efficacement des vidéos professionnelles pour l'alignement des parties prenantes. Utilisez des avatars AI et des voix off naturelles pour communiquer des messages complexes avec clarté, garantissant que vos mises à jour d'équipe et annonces exécutives sont engageantes.
Quelles caractéristiques techniques rendent les avatars AI et les voix off de HeyGen si réalistes ?
Les outils AI sophistiqués de HeyGen génèrent des avatars AI hautement réalistes et des voix off naturelles grâce à une technologie avancée de texte-à-vidéo. Cela garantit que vos communications internes, comme les lancements de projet et les sessions de formation, sonnent authentiques et professionnelles.
HeyGen prend-il en charge les sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité et la compréhension ?
Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres pour tout votre contenu vidéo, améliorant l'accessibilité et la compréhension pour chaque spectateur. Cette fonctionnalité garantit que vos vidéos d'alignement des parties prenantes atteignent efficacement un public plus large.
HeyGen peut-il être utilisé pour divers besoins de communication interne au-delà des vidéos d'alignement ?
Absolument, HeyGen est polyvalent pour toutes vos communications internes, des lancements de projet et mises à jour d'équipe aux sessions de formation. Créez des vidéos engageantes avec une qualité professionnelle et une distribution fluide, en faisant un outil AI idéal pour tout message d'entreprise.