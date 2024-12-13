créer des vidéos de sécurité pour l'équipe de scène avec AI

Produisez des vidéos de sécurité au travail engageantes plus rapidement. Utilisez des avatars AI pour simplifier la production vidéo et personnaliser la formation.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo percutante de 60 secondes sur la "sécurité au travail" pour les techniciens de scène expérimentés, en mettant l'accent sur les procédures de sécurité avancées pour le gréement et les pièges courants. Cette vidéo devrait adopter un style visuel sérieux et professionnel, en utilisant la fonctionnalité robuste de génération de voix off de HeyGen pour délivrer des instructions précises et autoritaires qui renforcent les principes critiques des "vidéos de formation à la sécurité" sans distraction.
Exemple de Prompt 2
Et si nous produisions une vidéo engageante de 30 secondes pour tous les membres de l'équipe de scène, soulignant l'importance des vérifications de sécurité régulières avant une représentation ? Exploitez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour créer un style visuel dynamique et rapide, complété par une bande sonore encourageante et optimiste, rendant le message de sécurité percutant et contribuant à des "vidéos engageantes" au sein du module de formation.
Exemple de Prompt 3
Envisagez de développer une vidéo informative concise de 50 secondes pour les gestionnaires d'événements et les chefs d'équipe, décrivant les procédures d'évacuation d'urgence dans un cadre théâtral. Cette vidéo devrait employer un style visuel clair et urgent avec un ton audio calme et rassurant, et s'assurer que les instructions cruciales sont accessibles à tous en utilisant les sous-titres/captions automatiques de HeyGen, démontrant la puissance de la "vidéo AI" pour une diffusion rapide et efficace des informations de sécurité vitales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de sécurité pour l'équipe de scène

Rationalisez la création de vidéos de formation à la sécurité engageantes et complètes pour les équipes de scène en utilisant AI, garantissant une communication claire et une meilleure rétention.

1
Step 1
Créez votre vidéo AI
Commencez par rédiger votre script de sécurité, puis sélectionnez un avatar AI engageant de HeyGen pour présenter votre contenu vidéo AI de manière claire et professionnelle.
2
Step 2
Ajoutez des améliorations visuelles
Améliorez votre vidéo avec des modèles professionnels et des médias de stock de la bibliothèque de HeyGen pour illustrer efficacement les procédures de sécurité, rendant l'information complexe plus digeste.
3
Step 3
Appliquez des fonctionnalités multilingues
Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour fournir une formation multilingue, garantissant que vos vidéos de sécurité sont accessibles et compréhensibles pour tous les membres de l'équipe, quelle que soit la langue.
4
Step 4
Exportez et intégrez
Exportez votre vidéo de sécurité terminée dans divers formats et ratios d'aspect. Intégrez-la de manière transparente à votre LMS pour un déploiement et un suivi efficaces, garantissant une intégration LMS vitale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les procédures de sécurité complexes

Transformez les procédures de sécurité complexes pour l'équipe de scène en vidéos AI claires et concises, rendant les directives complexes facilement compréhensibles pour tous les membres de l'équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation à la sécurité engageantes pour mon équipe de scène ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation à la sécurité engageantes pour votre équipe de scène en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Transformez simplement votre script en une vidéo AI professionnelle, en incorporant des aides visuelles et des contrôles de marque pour garantir que vos messages de sécurité au travail résonnent efficacement.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils simplifier la production de contenu de sécurité au travail ?

Oui, les avatars AI de HeyGen simplifient considérablement la production vidéo en éliminant le besoin de tournage traditionnel. Saisissez votre script, et HeyGen génère des présentateurs vidéo AI réalistes, permettant une création rapide de vidéos de formation à la sécurité cohérentes et de haute qualité.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la formation et les options multilingues pour des équipes diversifiées ?

Absolument. HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos vidéos de formation, y compris des contrôles de marque et divers modèles. Pour les équipes mondiales, vous pouvez créer des vidéos de formation multilingues avec des sous-titres automatiques et diverses options de voix off, garantissant une communication claire pour tous les publics.

Quel rôle joue un script dans la création de vidéos de sécurité AI efficaces avec HeyGen ?

Un script bien structuré est fondamental pour créer des vidéos de sécurité AI efficaces avec HeyGen. Il sert de base à la génération de texte en vidéo, garantissant une communication claire, et peut être facilement transformé en récits visuels convaincants en utilisant les outils puissants de HeyGen pour la production vidéo.

