Créez des Vidéos de Formation du Personnel avec l'Efficacité de l'AI
Améliorez l'intégration des employés et le partage des connaissances en générant rapidement des vidéos de formation professionnelles à partir de scripts.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo tutorielle complète de 60 secondes pour le personnel existant, détaillant une mise à jour logicielle, qui peut être facilement générée à partir d'un script en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen et soutenue par des sous-titres clairs. Visez une présentation visuelle propre et étape par étape et une voix off informative et articulée pour un partage de connaissances efficace.
Produisez une vidéo explicative énergique de 30 secondes destinée aux équipes de vente, présentant une nouvelle fonctionnalité de produit, en tirant parti des modèles et scènes étendus de HeyGen et du support de la bibliothèque de médias/stock pour une production rapide et visuellement riche. L'audio doit être dynamique et concis, mettant en avant les principaux avantages pour des vidéos de formation efficaces.
Développez une vidéo persuasive de 90 secondes pour la direction, illustrant comment économiser des coûts et des ressources en produisant des vidéos de formation internes efficacement, en mettant l'accent sur la fonction de génération de voix off fluide de HeyGen. Cette vidéo doit avoir un style visuel autoritaire et une narration claire et professionnelle, démontrant un investissement intelligent.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir les Programmes de Formation des Employés.
Créez et diffusez efficacement plus de vidéos de formation et de cours pour un personnel mondial, élargissant le partage des connaissances et la portée.
Maximiser l'Engagement d'Apprentissage.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives, augmentant considérablement l'engagement du personnel et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation du personnel ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation du personnel sans effort en transformant du texte en contenu vidéo engageant avec des avatars AI et des modèles préconstruits. Cela simplifie le processus de production vidéo, le rendant accessible même sans expérience préalable en montage vidéo.
Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour réaliser des vidéos de formation engageantes ?
HeyGen offre un ensemble riche d'outils créatifs pour améliorer vos vidéos de formation, y compris une bibliothèque de médias diversifiée, des modèles personnalisables et des options d'animation dynamique. Ces fonctionnalités vous permettent de concevoir un contenu visuellement attrayant qui capte l'attention et améliore le partage des connaissances efficacement.
HeyGen peut-il aider à personnaliser le branding de mon contenu d'intégration des employés ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding complets pour garantir que vos vidéos d'intégration des employés s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque et des polices spécifiques, maintenant un aspect cohérent et professionnel dans toutes vos communications internes.
HeyGen prend-il en charge l'ajout de voix off et de sous-titres aux vidéos tutoriels ?
Oui, HeyGen prend en charge de manière fluide la génération de voix off à partir de texte, fournissant une narration naturelle pour vos vidéos tutoriels. De plus, la plateforme génère automatiquement des sous-titres, garantissant que votre contenu est accessible et facile à suivre pour tous les employés.