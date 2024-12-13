Créer des Vidéos de Rapport de Sprint avec l'AI

Transformez des données Jira complexes en histoires visuelles engageantes en utilisant des avatars AI pour une communication rapide en équipe.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo engageante de 60 secondes "de revue et de résumé de sprint" qui favorise "la communication d'équipe" au sein des équipes de développement et interfonctionnelles. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et collaboratif avec des graphiques animés et des avatars AI pertinents, soutenus par une musique de fond entraînante pour mettre en valeur les progrès et la collaboration.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo concise de 30 secondes pour "créer des vidéos de rapport de sprint" pour les chefs de projet et les propriétaires de produit, en utilisant des "modèles alimentés par l'AI" pour une "création de vidéo facile". Le style visuel et audio doit être propre, structuré et très informatif, avec un accent sur la présentation de données de type infographique et un ton direct et professionnel fourni par les Modèles & scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo soignée de 90 secondes pour des équipes internes plus larges, potentiellement incluant les ventes ou le marketing, qui utilise le "storytelling visuel" pour transformer des données complexes en "vidéos engageantes". Ce résumé complet doit inclure des enregistrements d'écran, des visualisations de données et des transitions dynamiques, le tout alimenté par la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour un rendu professionnel de qualité broadcast.


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Rapport de Sprint

Transformez facilement vos données de sprint en récapitulatifs vidéo engageants en utilisant des modèles et avatars alimentés par l'AI, améliorant la communication d'équipe et l'engagement des parties prenantes avec le storytelling visuel.

1
Step 1
Créer à partir d'un Modèle
Commencez votre vidéo de rapport de sprint en sélectionnant parmi une gamme de modèles alimentés par l'AI conçus pour l'efficacité et l'impact.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Saisissez vos données de sprint ou votre script, puis sélectionnez un avatar AI pour présenter votre rapport.
3
Step 3
Personnalisez avec votre Branding
Améliorez votre storytelling visuel en appliquant les couleurs et le logo de votre marque à l'aide des contrôles de branding.
4
Step 4
Exportez Votre Récapitulatif
Générez et téléchargez vos récapitulatifs de sprint engageants dans divers formats d'aspect, prêts à être partagés facilement en tant que mises à jour digestes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Visualisez Efficacement l'Avancement du Sprint

.

Présentez clairement des données Jira complexes et des réalisations de sprint en utilisant un storytelling visuel captivant alimenté par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos de rapport de sprint engageantes ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de rapport de sprint engageantes en transformant le texte en visuels captivants. Nos modèles alimentés par l'AI et notre interface intuitive rendent la création de vidéos accessible, vous permettant de partager des mises à jour digestes avec facilité.

HeyGen peut-il automatiser la création de récapitulatifs de sprint en utilisant des données existantes ?

HeyGen vous permet d'automatiser les rapports vidéo et les récapitulatifs de sprint en convertissant vos mises à jour écrites en vidéos dynamiques. Utilisez nos modèles alimentés par l'AI et les capacités de texte-à-vidéo pour rationaliser le processus de création, assurant une narration visuelle cohérente.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour le storytelling visuel dans la communication d'équipe et l'engagement des parties prenantes ?

HeyGen améliore le storytelling visuel pour la communication d'équipe et l'engagement des parties prenantes grâce à des avatars AI dynamiques et un support média riche. Vous pouvez créer des vidéos de revue et de résumé de sprint captivantes qui transmettent des informations complexes de manière claire et engageante.

Comment les avatars AI et l'Acteur Vocal AI de HeyGen améliorent-ils les vidéos de revue de sprint ?

Les avatars AI et l'Acteur Vocal AI de HeyGen fournissent une présence professionnelle et cohérente à l'écran pour vos vidéos de revue de sprint. Ils délivrent votre message clairement, rendant vos rapports vidéo plus engageants et percutants sans avoir besoin de tournage traditionnel.

