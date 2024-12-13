Créez des Vidéos de Planification de Sprint Plus Rapidement avec l'AI

Engagez vos équipes scrum et simplifiez la planification de sprint à distance avec des avatars AI dynamiques pour présenter les mises à jour clés.

492/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique engageante de 60 secondes destinée à "Former de Nouveaux Membres de l'Équipe" sur les bases de la planification de sprint. Adoptez une esthétique visuelle éducative et amicale avec des animations simples et une voix off chaleureuse et informative qui guide les apprenants à travers des concepts clés comme les objectifs de sprint et les éléments du backlog. L'audio doit être calme et facile à suivre, rendant les processus agiles complexes accessibles aux nouvelles recrues.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les "Mises à Jour de Sprint Asynchrones", ciblant les parties prenantes et les membres de l'équipe qui ont besoin de résumés rapides des progrès ou des décisions. Le style visuel doit être moderne et vibrant, utilisant des graphiques audacieux et une musique de fond énergique et rythmée. Exploitez la capacité de Texte-à-vidéo à partir de script pour convertir rapidement les notes de mise à jour en un bref visuel concis et percutant, assurant clarté et engagement sans nécessiter de présence en direct.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de présentation précise de 50 secondes pour les Product Owners, détaillant des "user stories" raffinées et des objectifs de sprint globaux à l'équipe de développement. La présentation visuelle doit être soignée et directe, se concentrant sur une visualisation claire des données et des points stratégiques. Utilisez la fonctionnalité robuste de sous-titres/captions pour garantir que chaque exigence critique et déclaration de vision produit soit clairement communiquée, complétée par une voix d'acteur AI confiante et autoritaire.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Planification de Sprint

Rationalisez vos processus de développement Agile et assurez des objectifs de sprint clairs avec des modèles vidéo alimentés par l'AI pour une communication efficace avec l'équipe scrum.

1
Step 1
Choisissez un Modèle Alimenté par l'AI
Sélectionnez parmi une gamme de modèles vidéo professionnels alimentés par l'AI ou commencez de zéro pour esquisser rapidement vos vidéos de planification de sprint.
2
Step 2
Ajoutez Vos Détails de Sprint avec des Avatars AI
Saisissez vos objectifs de sprint, user stories et éléments du backlog sous forme de texte. Ensuite, choisissez un avatar AI pour présenter ces informations de manière dynamique, améliorant l'engagement de vos équipes scrum.
3
Step 3
Générez une Voix Off Professionnelle et des Sous-titres
Utilisez la génération de voix off intégrée pour ajouter une narration d'Acteur Vocal AI au son naturel. Améliorez l'accessibilité et la clarté en ajoutant automatiquement des sous-titres à vos vidéos de planification de sprint.
4
Step 4
Exportez et Partagez avec Votre Équipe
Finalisez votre vidéo, redimensionnez-la pour diverses plateformes, et exportez facilement vos vidéos de planification de sprint. Partagez ces mises à jour asynchrones ou présentations de product owner avec vos équipes de planification de sprint à distance.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Ressources Complètes de Sprint

.

Générez des ressources vidéo détaillées pour expliquer des concepts agiles complexes, des présentations de product owner ou des user stories, favorisant une compréhension plus profonde au sein de l'équipe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier nos réunions de planification de sprint ?

HeyGen permet aux équipes scrum de créer facilement des vidéos de planification de sprint engageantes en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'AI et des avatars AI réalistes. Cela simplifie la communication des objectifs de sprint, des user stories et des éléments du backlog, rendant vos sessions de planification plus efficaces et mémorables.

Quels types de vidéos HeyGen peut-il produire pour les processus de développement Agile ?

HeyGen est un générateur de Texte à Vidéo polyvalent qui soutient divers aspects des processus de développement Agile, de la création de présentations détaillées pour les Product Owners à des mises à jour de sprint asynchrones concises. Vous pouvez également développer des vidéos de formation pour les nouveaux membres de l'équipe ou des explications rapides pour des user stories complexes.

HeyGen peut-il générer rapidement une vidéo à partir de texte pour les mises à jour de sprint ?

Absolument. Le puissant générateur de Texte à Vidéo de HeyGen vous permet de transformer des scripts textuels en vidéos professionnelles avec des Avatars AI et des Acteurs Vocaux AI en quelques minutes. Vous pouvez également ajouter automatiquement des sous-titres pour l'accessibilité, garantissant que vos mises à jour de sprint sont claires et atteignent tout le monde.

HeyGen offre-t-il des options de branding pour le contenu de sprint de notre équipe ?

Oui, HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, y compris la personnalisation de logo et de couleur, pour garantir que toutes vos vidéos de planification de sprint s'alignent avec l'identité de votre équipe scrum. Cela aide à maintenir une apparence cohérente et professionnelle à travers toutes les communications, des objectifs de sprint aux user stories.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo