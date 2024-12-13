créez des vidéos de démonstration de sprint avec l'IA : Agile & Engagé
Générez facilement des vidéos de démonstration de sprint professionnelles. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour fournir des mises à jour rapides et engageantes et rationaliser la collaboration d'équipe.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo dynamique et engageante de 45 secondes pour les équipes de développement à distance et les chefs de projet, mettant en avant des mises à jour vidéo rapides et asynchrones pour améliorer la collaboration d'équipe, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour convertir rapidement des notes en contenu captivant.
Créez une vidéo de démonstration de sprint de 30 secondes, visuellement propre et énergique, destinée aux développeurs de logiciels et aux scrum masters, illustrant comment créer facilement des vidéos de démonstration de sprint, avec une voix off énergique générée grâce aux capacités de génération de voix off de HeyGen.
Concevez une vidéo informative et conviviale de 60 secondes pour les parties prenantes et la direction exécutive, en se concentrant sur la manière de partager efficacement des mises à jour vidéo et d'engager un public plus large, en garantissant l'accessibilité grâce aux sous-titres/captions de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'engagement lors des revues de sprint.
Améliorez la manière dont les équipes présentent de nouvelles fonctionnalités et mises à jour, rendant les démonstrations de sprint plus interactives et mémorables pour toutes les parties prenantes.
Créez des vidéos de mise à jour de produit professionnelles.
Développez des mises à jour vidéo claires et soignées des progrès de sprint pour informer efficacement divers intervenants internes et externes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il rationaliser les revues de sprint pour les équipes Agile ?
HeyGen permet aux équipes Agile de créer rapidement des mises à jour vidéo asynchrones pour les démonstrations de sprint, facilitant ainsi le partage de vidéos professionnelles avec les parties prenantes et rationalisant efficacement les revues de sprint.
Puis-je utiliser des avatars AI et la fonction texte en vidéo pour mes vidéos de démonstration de sprint ?
Absolument, le puissant générateur de texte en vidéo de HeyGen vous permet de transformer rapidement des scripts en vidéos de démonstration de sprint engageantes avec des avatars AI réalistes, servant de porte-parole AI.
Comment les modèles alimentés par l'IA de HeyGen améliorent-ils la création de vidéos ?
HeyGen propose des modèles alimentés par l'IA et un éditeur vidéo AI intuitif pour vous aider à produire rapidement des vidéos professionnelles avec des arrière-plans personnalisés et des contrôles de marque, garantissant un aspect soigné pour toutes vos mises à jour.
HeyGen prend-il en charge l'enregistrement d'écran et les sous-titres automatiques pour les démonstrations ?
Oui, HeyGen intègre des enregistreurs d'écran pour capturer efficacement vos démonstrations. De plus, le générateur de sous-titres AI ajoute automatiquement des sous-titres, rendant vos vidéos professionnelles accessibles et faciles à partager avec votre public.