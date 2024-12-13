Créer des Vidéos de Mises à Jour pour Sponsors avec l'IA

Générez instantanément des mises à jour professionnelles et engageantes pour sponsors en utilisant les outils vidéo IA de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les organisateurs d'événements, illustrant l'efficacité de transformer des scripts en vidéos de mise en avant de sponsors captivantes. Utilisez un style visuel et audio moderne et dynamique, démontrant comment la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script de HeyGen peut rapidement générer du contenu engageant en utilisant divers Modèles et scènes.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle de 1,5 minute destinée aux organisations à but non lucratif et aux planificateurs d'événements d'entreprise, en mettant l'accent sur la création de vidéos de mise en avant de sponsors percutantes qui maintiennent l'intégrité de la marque. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle soignée et digne de confiance avec une narration claire et rassurante, utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et des Modèles et scènes personnalisables pour présenter efficacement les partenaires.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 60 secondes pour les professionnels du marketing occupés et les fondateurs de startups, démontrant comment HeyGen aide à gagner du temps en produisant et en distribuant rapidement des mises à jour pour les sponsors sur diverses plateformes. La vidéo doit être rapide et orientée vers la solution avec une voix off claire et concise, soulignant la facilité d'ajouter des Sous-titres/légendes et d'utiliser le redimensionnement & exportation du format d'image pour une préparation multi-plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Mises à Jour pour Sponsors

Produisez sans effort des vidéos professionnelles de mise à jour pour sponsors avec des outils alimentés par l'IA, en personnalisant chaque détail pour une communication percutante et en mettant en valeur vos partenariats.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par sélectionner un modèle préconçu ou saisissez votre script pour utiliser notre fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour une génération rapide de vidéos.
2
Step 2
Ajoutez les Détails de Votre Sponsor
Intégrez les logos des sponsors, les messages spécifiques et d'autres éléments visuels en utilisant nos contrôles de marque pour maintenir une identité de marque cohérente.
3
Step 3
Générez des Voix Off Captivantes
Élevez votre message en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off pour créer un audio dynamique, garantissant des vidéos de mise en avant de sponsors claires et professionnelles.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Mise à Jour
Finalisez votre vidéo, choisissez le redimensionnement du format d'image approprié, et exportez-la en haute qualité, prête pour vos campagnes marketing sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Réalisations et l'Impact des Sponsors

Produisez des vidéos captivantes alimentées par l'IA pour mettre en valeur les histoires de réussite et l'impact positif réalisés grâce à vos parrainages.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de mise à jour pour sponsors ?

HeyGen utilise des outils vidéo IA avancés pour rationaliser la production de mises à jour pour sponsors. Les utilisateurs peuvent générer des vidéos professionnelles à partir d'un simple script, complètes avec des avatars IA et une génération de voix off, réduisant considérablement le temps de production.

Puis-je personnaliser mes vidéos de parrainage avec des contrôles de marque dans HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser entièrement vos vidéos de parrainage. Vous pouvez facilement ajouter des logos, ajuster les couleurs et incorporer d'autres éléments de marque pour maintenir une apparence professionnelle cohérente.

Quelles capacités IA HeyGen offre-t-il pour les vidéos de mise en avant de sponsors ?

HeyGen propose des fonctionnalités puissantes d'édition vidéo alimentées par l'IA, y compris l'utilisation d'avatars IA réalistes et une génération sophistiquée de voix off. Ces outils vidéo IA aident à créer rapidement et efficacement des vidéos de mise en avant de sponsors engageantes, renforçant votre message.

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de propositions de parrainage vidéo IA ?

HeyGen simplifie la création de contenu vidéo engageant pour vos propositions de parrainage. En utilisant ses outils vidéo IA et ses modèles personnalisables, vous pouvez rapidement générer des vidéos professionnelles qui élèvent vos campagnes marketing et vous aident à obtenir des parrainages.

