Créez des Vidéos de Soutien aux Besoins Spéciaux pour un Meilleur Apprentissage

Améliorez la compréhension et l'engagement des élèves à besoins spéciaux sans effort grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

432/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo personnalisée de 60 secondes pour les parents et les créateurs de contenu en herbe sur une chaîne YouTube dédiée à la parentalité d'enfants à besoins spéciaux, offrant des conseils pratiques pour enseigner les compétences sociales. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle chaleureuse, empathique et professionnelle, accompagnée d'une narration douce et rassurante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter divers scénarios ou agir comme un guide amical, renforçant la relation et l'engagement.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo pédagogique concise de 30 secondes à destination des parents et des aidants, expliquant les bases des applications de technologie d'assistance ou des dispositifs AAC. Le style visuel et audio doit être moderne, informatif et inclure des démonstrations claires à l'écran, soutenues par une voix précise et compréhensible. Assurez une accessibilité maximale en incorporant la fonctionnalité de sous-titres de HeyGen, rendant l'information facilement assimilable pour tous.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de célébration de jalon de 20 secondes pour les professionnels de l'éducation spécialisée et les parents, mettant en avant la réussite récente d'un élève ou une mise à jour d'un IEP. Employez des visuels engageants et positifs avec un ton enthousiaste et encourageant. Assemblez rapidement ce message sincère en utilisant les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour simplifier la création de vidéos de soutien aux besoins spéciaux qui inspirent.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Soutien aux Besoins Spéciaux

Donnez aux élèves à besoins spéciaux des vidéos pédagogiques engageantes et accessibles, favorisant une meilleure compréhension et le développement des compétences adaptatives.

1
Step 1
Créez Votre Script
Développez un contenu clair et concis adapté aux élèves à besoins spéciaux. Utilisez votre script pour générer automatiquement des vidéos pédagogiques de haute qualité avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et personnalisez les scènes pour correspondre au message de votre vidéo. Incorporez des emplois du temps visuels ou des indices pour améliorer la compréhension et l'engagement de votre public.
3
Step 3
Ajoutez un Support Audio et Textuel
Améliorez l'accessibilité en ajoutant des voix off dans différentes langues et en générant automatiquement des sous-titres. Cela garantit que vos vidéos personnalisées sont inclusives et faciles à suivre pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Contenu
Finalisez vos vidéos de soutien aux besoins spéciaux et exportez-les dans les formats d'aspect préférés. Partagez facilement ces ressources numériques sur les plateformes pour atteindre efficacement les enseignants, les parents et les élèves.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez Facilement des Vidéos de Soutien et de Compétences Sociales

.

Créez et partagez rapidement des clips vidéo engageants sur les plateformes de médias sociaux, fournissant des conseils précieux, des indices visuels et des leçons de compétences sociales à une communauté plus large.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos pédagogiques engageantes pour les élèves à besoins spéciaux ?

HeyGen permet aux éducateurs et aux parents de créer des vidéos pédagogiques captivantes pour les élèves à besoins spéciaux en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Cela simplifie la création de vidéos, facilitant le développement d'une expérience d'apprentissage engageante qui soutient des besoins divers avec des indices visuels et auditifs clairs.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos personnalisées pour des besoins spéciaux spécifiques comme les emplois du temps visuels ou la formation aux compétences sociales ?

Absolument. HeyGen permet la création de vidéos hautement personnalisées, parfaites pour développer des emplois du temps visuels, enseigner les compétences sociales ou aborder d'autres compétences adaptatives. Utilisez nos modèles, notre bibliothèque multimédia et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour personnaliser efficacement le contenu en fonction des besoins individuels des élèves.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil efficace pour les enseignants et les parents pour développer des ressources numériques de soutien aux besoins spéciaux ?

HeyGen simplifie le processus pour les enseignants et les parents de développer des ressources numériques précieuses, éliminant le besoin de compétences complexes en montage vidéo ou d'appareils d'enregistrement. Convertissez du texte en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des sous-titres automatiques, économisant un temps considérable tout en créant un contenu de soutien efficace.

Comment HeyGen améliore-t-il la communication et l'implication des parents dans l'éducation des élèves à besoins spéciaux ?

HeyGen améliore la communication en permettant aux éducateurs de créer facilement des mises à jour vidéo pour l'implication des parents, comme des rapports de progrès pour les réunions IEP ou la mise en valeur des réussites des élèves. Ces vidéos offrent un moyen plus clair et plus engageant de partager des informations, favorisant une meilleure compréhension parmi toutes les parties prenantes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo