créer des vidéos de conformité sop : Améliorez l'efficacité et la rétention

Améliorez la rétention des connaissances et la conformité avec des vidéos SOP engageantes. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour des instructions dynamiques et claires.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes pour les membres de l'équipe existants détaillant un processus mis à jour pour rationaliser les opérations et améliorer l'efficacité. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script pour convertir rapidement votre documentation en visuels dynamiques, complétés par des sous-titres clairs pour l'accessibilité et en tirant parti de la bibliothèque de médias/stock pour des séquences B-roll pertinentes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation AI de 30 secondes destinée aux travailleurs à distance pour améliorer la rétention des connaissances sur les fonctionnalités logicielles complexes. Employez les avatars AI de HeyGen dans un style visuel moderne et épuré avec des graphiques animés, et expérimentez divers modèles et scènes pour créer un module engageant et facile à digérer qui peut être facilement redimensionné avec le redimensionnement d'aspect-ratio et les exportations pour différentes plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de 50 secondes pour tout le personnel annonçant et expliquant les nouvelles exigences de conformité en matière de sécurité, en se concentrant sur les Procédures Opérationnelles Standard critiques. Le style visuel et audio doit être formel mais accessible, démontrant clairement les étapes mises à jour avec une génération de voix off professionnelle et en s'assurant que tous les points clés sont renforcés grâce aux sous-titres de HeyGen, enrichis de visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de conformité SOP

Rationalisez votre formation en conformité et améliorez la rétention des connaissances avec des Procédures Opérationnelles Standard basées sur la vidéo et alimentées par l'AI.

1
Step 1
Créez votre script
Élaborez votre Procédure Opérationnelle Standard. Ensuite, utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script pour transformer facilement votre contenu écrit en un récit vidéo dynamique, garantissant des instructions claires et un message cohérent.
2
Step 2
Choisissez vos visuels
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou votre formateur. Ces avatars augmentent l'engagement et le professionnalisme, rendant vos vidéos de conformité plus accessibles et percutantes.
3
Step 3
Ajoutez des voix off et des sous-titres
Assurez l'accessibilité et la clarté pour tous les apprenants en utilisant la fonctionnalité de sous-titres automatiques de HeyGen. Cela renforce votre message et soutient divers besoins d'apprentissage, améliorant la rétention des connaissances.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo avec les options flexibles de redimensionnement d'aspect-ratio et d'exportation de HeyGen. Publiez vos SOP basées sur la vidéo sur vos plateformes de formation, assurant une conformité généralisée et des opérations rationalisées dans toute votre organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les procédures complexes et améliorez l'éducation à la conformité

.

Décomposez les SOP complexes en formats vidéo facilement digestibles, rendant les exigences de conformité complexes claires et exploitables pour tous.

Questions Fréquemment Posées

Pourquoi les organisations devraient-elles envisager d'utiliser HeyGen pour leurs Procédures Opérationnelles Standard ?

HeyGen transforme la documentation traditionnelle des procédures en vidéos de formation AI dynamiques, augmentant l'engagement et la rétention des connaissances. Cette approche innovante aide à rationaliser les opérations et à assurer la conformité plus efficacement que les documents statiques, favorisant une main-d'œuvre plus productive.

Quels sont les principaux avantages de l'utilisation de Procédures Opérationnelles Standard basées sur la vidéo ?

L'utilisation de SOP basées sur la vidéo augmente considérablement l'efficacité et la rétention des connaissances au sein d'une organisation. Elles rendent la formation et l'intégration plus engageantes, aidant finalement à rationaliser les opérations et à assurer des instructions claires pour tous les employés.

HeyGen peut-il personnaliser les éléments visuels et le branding pour les vidéos SOP ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos SOP basées sur la vidéo. Vous pouvez exploiter divers modèles, incorporer vos contrôles de branding comme les logos et les couleurs, et améliorer les visuels pour créer des vidéos de qualité professionnelle qui s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.

Comment HeyGen améliore-t-il l'accessibilité et l'engagement des SOP basées sur la vidéo ?

HeyGen améliore considérablement l'accessibilité et l'engagement de vos SOP basées sur la vidéo grâce à des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et les voix off diversifiées. Cela garantit que la documentation des procédures cruciales est facilement comprise par tous les employés, augmentant la rétention des connaissances dans votre main-d'œuvre.

