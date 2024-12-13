Créez des Vidéos de Présentation de Logiciel Sans Effort

Réalisez des tutoriels de qualité professionnelle et des présentations engageantes avec des Avatars AI pour dynamiser les démonstrations de vente et engager de nouveaux utilisateurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel de 60 secondes de qualité professionnelle pour améliorer les programmes de formation ou dynamiser les démonstrations de vente, avec des visuels soignés et nets et une voix off professionnelle avec un texte clair à l'écran. Utilisez les nombreux modèles et scènes de HeyGen ainsi que les sous-titres automatiques pour une présentation percutante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de logiciel de 30 secondes destinée aux professionnels du marketing, en utilisant des visuels dynamiques et rythmés, une musique de fond entraînante et un avatar AI énergique pour mettre en avant les fonctionnalités clés. Transformez rapidement votre script en une vidéo captivante grâce à la capacité de HeyGen de convertir le texte en vidéo et à ses divers avatars AI.
Exemple de Prompt 3
Illustrez comment créer efficacement des vidéos de présentation de logiciel dans une séquence informative de 50 secondes, ciblant les créateurs de contenu et les spécialistes de la documentation, avec une présentation visuelle claire et étape par étape et une voix off concise. Intégrez des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et utilisez la génération de voix off pour un guide articulé.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Présentation de Logiciel

Produisez rapidement des présentations de logiciel professionnelles et engageantes pour intégrer des utilisateurs, améliorer la formation ou dynamiser les démonstrations avec des outils vidéo alimentés par l'AI.

1
Step 1
Enregistrez l'Écran de Votre Logiciel
Capturez l'interface de votre logiciel directement avec un enregistrement d'écran précis pour former la base de votre vidéo de présentation.
2
Step 2
Incorporez un Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI professionnel pour présenter votre démonstration, apportant une touche humaine à votre explication logicielle sans avoir besoin de vous filmer.
3
Step 3
Générez une Voix Off Claire
Créez une génération de voix off engageante et claire pour narrer les fonctionnalités et étapes de votre logiciel, assurant que votre message est transmis efficacement.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Appliquez vos contrôles de marque personnalisés, y compris les logos et couleurs, à votre vidéo, puis exportez-la facilement pour un partage fluide sur toutes vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Fonctionnalités Complexes

Décomposez les fonctionnalités logicielles complexes en vidéos tutoriels faciles à comprendre, améliorant la compréhension et l'adoption par les utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de présentation de logiciel professionnelles ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de présentation de logiciel professionnelles en utilisant des outils vidéo avancés alimentés par l'AI. Exploitez les avatars AI et les capacités de conversion de texte en vidéo pour transformer rapidement et efficacement des scripts en présentations captivantes. Cela garantit que vos vidéos de démonstration de logiciel sont de haute qualité et percutantes.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de démonstration de logiciel ?

HeyGen propose une suite d'outils vidéo alimentés par l'AI, y compris des avatars AI réalistes et une génération de voix off fluide à partir de texte, pour améliorer considérablement vos vidéos de démonstration de logiciel. Vous pouvez également utiliser sa bibliothèque de médias et ses contrôles de marque pour créer des présentations professionnelles et engageantes qui résonnent avec votre audience.

HeyGen peut-il améliorer l'engagement des utilisateurs pour mes vidéos tutoriels et contenus d'intégration ?

Absolument, HeyGen est conçu pour augmenter l'engagement de vos vidéos tutoriels et processus d'intégration. En utilisant des fonctionnalités comme des avatars AI dynamiques et des voix off claires, HeyGen vous aide à créer un contenu captivant qui engage les nouveaux utilisateurs et améliore efficacement les programmes de formation.

HeyGen prend-il en charge l'ajout d'éléments visuels et de voix off aux tutoriels logiciels ?

Oui, HeyGen prend entièrement en charge l'amélioration de vos tutoriels logiciels avec des éléments visuels dynamiques et des voix off naturelles. Générez facilement des voix off à partir de texte et intégrez des visuels riches en utilisant les modèles, options de scène et vaste bibliothèque de médias de HeyGen, complétés par des sous-titres automatiques pour une portée étendue.

