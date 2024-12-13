Bien que HeyGen se concentre sur la création vidéo puissante, les vidéos d'installation de logiciel résultantes peuvent être facilement intégrées dans des plateformes supportant l'analyse vidéo pour le suivi de l'engagement. Vous pouvez héberger ces vidéos d'installation sur des plateformes comme YouTube pour suivre l'engagement et stimuler l'adoption de produit efficacement. Les outils alimentés par l'AI de HeyGen garantissent que votre contenu est prêt pour une analyse détaillée.