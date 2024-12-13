Créez des Vidéos de Formation pour le Déploiement de Logiciels avec Facilité

Boostez l'adoption des produits et simplifiez l'intégration avec des vidéos éducatives engageantes pour les clients, réalisées facilement grâce aux avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux utilisateurs existants qui ont besoin d'un guide étape par étape sur une nouvelle fonctionnalité logicielle ; cette vidéo doit utiliser des visuels dynamiques et énergiques, y compris des enregistrements d'écran et des superpositions de texte, accompagnés d'une bande sonore entraînante et de sous-titres précis générés automatiquement à partir de votre script en utilisant la fonction de texte en vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'annonce vibrante de 30 secondes pour informer tous les employés et parties prenantes d'un déploiement logiciel à venir, en soulignant les avantages clés et en favorisant l'adoption du produit ; le style visuel doit être moderne et percutant avec des transitions de scène rapides, utilisant le support de la bibliothèque de médias de HeyGen pour transmettre l'excitation et une voix générée par AI confiante.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un tutoriel concis de 45 secondes pour les utilisateurs résolvant des problèmes logiciels courants, visant à réduire les demandes de support ; le style visuel doit être pratique et informatif, avec un avatar AI démontrant des solutions et utilisant un texte clair à l'écran, le tout amélioré par les capacités de génération d'avatars et de voix off AI de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation pour le Déploiement de Logiciels

Simplifiez vos déploiements logiciels et boostez l'adoption des utilisateurs avec des vidéos de formation engageantes et professionnelles, simplifiant les fonctionnalités complexes en guides faciles à comprendre.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Décrivez les nouvelles fonctionnalités de votre logiciel et les instructions étape par étape. Utilisez votre script comme base pour une génération de texte en vidéo puissante, garantissant précision et cohérence.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre marque et diffuser efficacement votre contenu de formation, rendant vos vidéos plus engageantes.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et une Voix Off
Améliorez votre vidéo en ajoutant des médias pertinents de notre bibliothèque de stock, en générant des voix off claires pour votre avatar choisi, et en incluant des sous-titres pour améliorer la compréhension.
4
Step 4
Exportez et Partagez Sans Effort
Finalisez votre vidéo avec des contrôles de marque, puis exportez-la dans le format optimal pour votre plateforme d'apprentissage ou base de connaissances interne, assurant une large accessibilité.

Cas d'Utilisation

Simplifier les Concepts Logiciels Complexes

Clarifiez les fonctionnalités et processus logiciels complexes grâce à des vidéos alimentées par l'AI, rendant les sujets complexes faciles à comprendre pour les utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider mon entreprise SaaS à créer des vidéos éducatives efficaces pour les clients ?

HeyGen permet aux entreprises SaaS de générer rapidement des vidéos éducatives de haute qualité pour les clients et du contenu d'intégration en utilisant des avatars AI et des modèles polyvalents. Cela simplifie la transmission de guides étape par étape pour l'adoption des produits, améliorant la compréhension des utilisateurs et réduisant les demandes de support.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des tutoriels logiciels engageants ?

HeyGen propose des fonctionnalités avancées telles que l'intégration d'avatars AI et de voix AI pour créer des tutoriels logiciels dynamiques. Vous pouvez combiner l'enregistrement d'écran avec une narration professionnelle pour fournir des instructions claires et détaillées pour tout logiciel.

HeyGen est-il adapté pour créer des vidéos de formation au déploiement de logiciels à grande échelle ?

Absolument. HeyGen est conçu pour simplifier la création de vidéos de formation au déploiement de logiciels et de contenu pour les bases de connaissances. Sa fonctionnalité de texte en vidéo et ses contrôles de marque permettent une production cohérente et efficace pour tous vos besoins de formation.

Comment l'utilisation de HeyGen pour les vidéos de formation impacte-t-elle l'adoption des produits et les demandes de support ?

En utilisant HeyGen pour produire des vidéos de formation claires et accessibles, les entreprises peuvent considérablement améliorer l'adoption des produits et réduire les demandes de support. Un guidage visuel de haute qualité garantit que les utilisateurs peuvent apprendre et utiliser le logiciel de manière autonome et efficace.

