Créez des vidéos de conformité des licences logicielles avec l'IA
Simplifiez la gestion des actifs logiciels et clarifiez votre position de licence. Créez rapidement des vidéos de formation et de conformité engageantes avec les avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux cadres dirigeants, soulignant comment la compréhension de leur 'position de licence' impacte directement les 'décisions commerciales' cruciales. L'esthétique visuelle doit être moderne et stratégique, utilisant des séquences d'archives d'entreprise et des visualisations de données claires, avec une bande sonore sophistiquée et calme. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script pour créer efficacement ce message percutant.
Créez une vidéo d'instruction informative de 30 secondes conçue pour les clients SAM et les équipes d'achat, détaillant les étapes pratiques pour 'ajuster les licences' et 'récupérer les licences' efficacement. La vidéo doit adopter un style visuel propre et didactique avec des superpositions de texte claires à l'écran et une voix utile et stable. Assurez-vous que la vidéo est accessible à l'échelle mondiale en incorporant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Créez une vidéo détaillée de 60 secondes pour les équipes informatiques internes et les auditeurs, illustrant l'importance de 'faire l'inventaire' de l'ensemble de leur 'patrimoine logiciel' pour une conformité robuste. La présentation visuelle doit être analytique et précise, utilisant des animations étape par étape et une voix explicative précise, le tout dans un modèle professionnel. Cette vidéo peut être rapidement assemblée en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour maintenir une apparence de marque cohérente.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez une formation complète sur la conformité.
Créez et distribuez efficacement des cours vidéo étendus sur la conformité des licences logicielles à un public mondial, assurant une compréhension généralisée.
Améliorez l'éducation à la conformité.
Exploitez des vidéos alimentées par l'IA pour augmenter significativement l'engagement et la rétention pour la formation sur les licences logicielles, rendant les règles complexes mémorables.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes de conformité des licences logicielles ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de conformité des licences logicielles en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo. Vous pouvez rapidement transformer des scripts en contenu professionnel et engageant qui aborde des sujets complexes comme la gestion des actifs logiciels.
Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour la formation à la gestion des actifs logiciels ?
HeyGen permet aux clients SAM de produire des vidéos de formation claires et cohérentes sur des sujets cruciaux tels que la compréhension de leur position de licence, l'ajustement des licences et la manière de récupérer les licences. Avec des contrôles de marque, vos vidéos conservent une apparence professionnelle et cohérente.
Comment HeyGen assure-t-il la clarté dans les vidéos sur des sujets complexes comme la licence SAP ?
HeyGen assure la clarté pour des sujets complexes comme la licence SAP en offrant une génération de voix off précise et des sous-titres/captions automatiques. Cela aide à simplifier l'équation de conformité pour votre public, garantissant que votre message est compris par tous.
HeyGen peut-il aider à produire rapidement plusieurs vidéos pour un patrimoine logiciel ?
Oui, HeyGen est conçu pour l'efficacité, vous permettant de produire rapidement plusieurs vidéos adaptées à différents aspects de votre patrimoine logiciel en utilisant des modèles et des scènes. Cela permet aux équipes SAM de soutenir de meilleures décisions commerciales avec un contenu vidéo diversifié et facilement partageable.