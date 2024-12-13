Créez des Vidéos Tutoriels Logiciels Rapidement et Professionnellement
Augmentez l'engagement des utilisateurs pour vos vidéos tutoriels en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour des explications professionnelles.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo d'instruction détaillée de 2 minutes pour les utilisateurs techniques, démontrant une fonction logicielle complexe ou résolvant un problème courant. Le style visuel doit être précis et fonctionnel, utilisant des annotations à l'écran et les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer la clarté, tandis que l'audio offre une narration stable et informative générée à partir de votre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour les professionnels occupés, présentant un conseil rapide ou une fonctionnalité fréquemment utilisée dans le logiciel. Ce tutoriel vidéo dynamique doit tirer parti des modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et incorporer des visuels engageants de la bibliothèque de médias/soutien de stock, visant un style audio énergique et immédiatement actionnable.
Imaginez une vidéo d'annonce d'une minute et demie pour les utilisateurs existants de logiciels, introduisant une nouvelle fonctionnalité ou une mise à jour significative dans le cadre de votre documentation vidéo générée par AI. L'esthétique visuelle doit être moderne et élégante, utilisant le redimensionnement d'aspect-ratio et les exports de HeyGen pour s'adapter à diverses plateformes, et présentant un avatar AI engageant pour articuler les avantages avec une voix convaincante et claire.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Développez des vidéos tutoriels complètes pour des cours logiciels et des plateformes d'apprentissage en ligne, atteignant un public mondial de manière efficace et efficiente.
Augmentez l'engagement et la rétention de la formation avec AI.
Améliorez la formation interne et l'intégration en produisant des vidéos d'instruction engageantes et étape par étape qui améliorent la compréhension et la rétention des utilisateurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'instruction ?
La plateforme AI générative de HeyGen vous permet de créer des vidéos d'instruction de haute qualité sans effort à partir d'un script, en utilisant des avatars AI et des voix off générées par AI. Cet éditeur vidéo AI rationalise l'ensemble du processus de production de texte-à-vidéo, rendant la production de guides complexes facile.
Quelles capacités techniques offre HeyGen pour la documentation vidéo générée par AI ?
HeyGen, en tant que plateforme AI générative, fournit des outils d'édition robustes pour produire une documentation vidéo générée par AI professionnelle. Vous pouvez transformer des scripts complexes en tutoriels vidéo engageants avec des avatars AI et une génération de voix off précise, garantissant des guides utilisateur clairs étape par étape.
Puis-je personnaliser mes vidéos tutoriels créées avec HeyGen ?
Absolument ! HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques dans vos vidéos tutoriels. Utilisez des modèles et des scènes personnalisables, ainsi que des outils d'édition avancés, pour vous assurer que votre contenu s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
Comment HeyGen rend-il les vidéos tutoriels générées par AI plus accessibles ?
HeyGen améliore l'accessibilité de vos vidéos tutoriels grâce à des sous-titres/captions automatiques et des voix off générées par AI de haute qualité. De plus, la plateforme prend en charge le redimensionnement d'aspect-ratio pour diverses plateformes, garantissant que votre contenu atteint efficacement un public plus large.