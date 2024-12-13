créez facilement et efficacement des vidéos sur les bases du travail social
Créez des tutoriels captivants sur le travail social et des études de cas vidéo pour améliorer l'apprentissage. Convertissez facilement vos scripts en vidéos engageantes en utilisant la puissante fonctionnalité de texte à vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo éducative de 60 secondes destinée aux étudiants en travail social et aux nouveaux praticiens, illustrant un dilemme éthique courant dans la "prise de décision" au sein de la "théorie et pratique". La présentation visuelle doit inclure des graphiques simples et des superpositions de texte pour expliquer les étapes complexes, avec un ton audio réfléchi et guidant. Cette vidéo peut être efficacement construite en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour simplifier la création de contenu.
Concevez un segment d'information rapide de 30 secondes pour les professionnels et étudiants en travail social, mettant en avant des stratégies efficaces pour interagir avec divers "groupes de clients" dans le "travail social". La vidéo doit adopter un style visuel amical et accessible, mettant en scène divers avatars AI démontrant des interactions positives, soutenus par une piste audio encourageante et chaleureuse. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour représenter visuellement divers groupes de clients de manière respectueuse et dynamique.
Produisez une vidéo tutorielle de 45 secondes destinée à toute personne intéressée par les "compétences" pratiques de "travailleur social", en se concentrant sur les techniques d'écoute active. L'approche visuelle doit être directe et pratique, utilisant des démonstrations claires et des indices textuels à l'écran, avec une voix énergique et instructive. Assurez l'accessibilité pour tous les spectateurs en intégrant les sous-titres/captions de HeyGen pour renforcer les points clés et le contenu parlé.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir le contenu éducatif et la portée mondiale.
Produisez des cours et tutoriels sur le travail social plus complets de manière efficace, rendant les connaissances essentielles accessibles à un public mondial plus large d'étudiants et de praticiens.
Clarifier les concepts complexes du travail social.
Décomposez les théories complexes du travail social, les dilemmes éthiques et les compétences pratiques en leçons vidéo faciles à comprendre, améliorant l'apprentissage fondamental pour les étudiants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les travailleurs sociaux à créer des vidéos éducatives ?
HeyGen permet aux travailleurs sociaux de créer facilement des "vidéos sur les bases du travail social" pour des "objectifs d'apprentissage" en transformant des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI et des voix off automatisées, simplifiant ainsi la production de contenu.
Quels types de "vidéos de travail social" peuvent être produites avec HeyGen ?
Avec HeyGen, les "travailleurs sociaux" peuvent produire une large gamme de contenus vidéo, y compris des "tutoriels" sur la "théorie et la pratique", des "études de cas vidéo", et même des "entretiens avec des praticiens", en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables.
HeyGen prend-il en charge le branding et l'accessibilité pour les vidéos du "curriculum de travail social" ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets pour s'assurer que vos "vidéos de travail social" s'alignent avec l'identité de votre organisation, ainsi que des sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'accessibilité pour divers "groupes de clients".
Est-il simple de "créer des vidéos sur les bases du travail social" de qualité professionnelle avec HeyGen ?
Absolument. La plateforme intuitive de HeyGen permet à quiconque, y compris les "travailleurs sociaux", de "créer des vidéos sur les bases du travail social" avec une production de qualité studio, complète avec des avatars AI, des médias diversifiés et des visuels soignés, le tout sans compétences complexes en montage vidéo.