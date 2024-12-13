Créez Rapidement des Vidéos de Sensibilisation à l'Ingénierie Sociale

Donnez à vos employés les moyens de prévenir les violations de données et les attaques par hameçonnage avec des vidéos courtes et dynamiques utilisant des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo éducative de 60 secondes destinée aux travailleurs à distance et aux personnes manipulant des données sensibles, en se concentrant sur la reconnaissance et la neutralisation des tactiques subtiles d'ingénierie sociale comme le prétexte. Le style visuel et audio doit être calme et professionnel, utilisant des modèles clairs et des scènes pour présenter une interaction hypothétique, avec des points essentiels renforcés par des sous-titres pour aider les spectateurs à protéger vos informations.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo animée percutante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les utilisateurs novices en informatique, expliquant le danger d'une attaque par ransomware provenant d'un téléchargement inattendu. Le style visuel doit être simplifié et de type dessin animé pour améliorer la compréhension, en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des graphiques pertinents et animé par une narration directe et concise à partir de texte en vidéo, soulignant l'importance d'une boîte à outils de cybersécurité de base.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo informative de 45 secondes pour le grand public, mettant l'accent sur des conseils critiques de sensibilisation à la sécurité pour prévenir une violation de données personnelles en repérant des activités en ligne suspectes. Le style visuel et audio doit être empathique mais ferme, en maintenant une esthétique épurée avec des indices clairs à l'écran pour divers appareils, assurant une large accessibilité grâce au redimensionnement et aux exportations d'aspect-ratio de HeyGen et une génération de voix off rassurante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Sensibilisation à l'Ingénierie Sociale

Produisez rapidement des vidéos percutantes de sensibilisation à l'ingénierie sociale pour éduquer votre équipe et vous protéger contre les menaces en évolution en utilisant la puissante plateforme vidéo AI de HeyGen.

1
Step 1
Créez votre Script & Sélectionnez un Avatar
Commencez par rédiger votre script pour des vidéos convaincantes de sensibilisation à l'ingénierie sociale. Ensuite, choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message avec une touche humaine.
2
Step 2
Personnalisez les Visuels & Éléments de Marque
Améliorez le professionnalisme de votre vidéo en appliquant le logo et les couleurs de votre entreprise à l'aide des contrôles de branding. Intégrez des modèles et des scènes pour transmettre efficacement une sensibilisation cruciale à la sécurité.
3
Step 3
Générez des Voix Off & Améliorez avec des Médias
Donnez vie à votre script avec un audio de haute qualité en utilisant notre génération de voix off. Complétez votre narration avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias pour illustrer clairement des sujets complexes comme les attaques par hameçonnage.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Largement
Assurez-vous que votre message atteigne tout le monde en activant les sous-titres pour l'accessibilité. Exportez votre vidéo finie dans des ratios d'aspect optimaux, facilitant le partage d'informations critiques avec tous les employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos de Sensibilisation Courtes et Percutantes

Générez rapidement des vidéos courtes et convaincantes pour communiquer efficacement des sujets de sécurité complexes et combattre les attaques par hameçonnage en évolution auprès des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de sensibilisation à l'ingénierie sociale ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos convaincantes de sensibilisation à l'ingénierie sociale en utilisant des avatars AI réalistes et du texte en vidéo à partir de script, engageant efficacement vos employés dans la formation à la sensibilisation à la sécurité.

HeyGen peut-il améliorer notre formation à la sensibilisation à la sécurité contre les attaques par hameçonnage ?

Oui, HeyGen vous permet de produire une formation à la sensibilisation à la sécurité engageante pour combattre les attaques par hameçonnage en évolution. Générez rapidement des vidéos courtes avec un contenu personnalisable pour mieux protéger vos informations et préparer votre équipe.

Quelles options de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour garantir que vos vidéos de formation à la sécurité pour protéger vos informations s'alignent parfaitement avec l'identité de votre organisation. Cela maintient la cohérence à travers tous vos matériaux de boîte à outils de cybersécurité.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos pour éviter l'ingénierie sociale et les attaques par hameçonnage avec HeyGen ?

Avec la plateforme intuitive de HeyGen, vous pouvez produire rapidement du contenu de haute qualité pour éviter l'ingénierie sociale et les attaques par hameçonnage. Sa génération de texte en vidéo à partir de script et de voix off instantanée simplifie considérablement la création de matériaux vitaux de sensibilisation à la sécurité.

