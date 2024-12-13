Créez Rapidement des Vidéos de Sensibilisation à l'Ingénierie Sociale
Donnez à vos employés les moyens de prévenir les violations de données et les attaques par hameçonnage avec des vidéos courtes et dynamiques utilisant des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo éducative de 60 secondes destinée aux travailleurs à distance et aux personnes manipulant des données sensibles, en se concentrant sur la reconnaissance et la neutralisation des tactiques subtiles d'ingénierie sociale comme le prétexte. Le style visuel et audio doit être calme et professionnel, utilisant des modèles clairs et des scènes pour présenter une interaction hypothétique, avec des points essentiels renforcés par des sous-titres pour aider les spectateurs à protéger vos informations.
Créez une vidéo animée percutante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les utilisateurs novices en informatique, expliquant le danger d'une attaque par ransomware provenant d'un téléchargement inattendu. Le style visuel doit être simplifié et de type dessin animé pour améliorer la compréhension, en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des graphiques pertinents et animé par une narration directe et concise à partir de texte en vidéo, soulignant l'importance d'une boîte à outils de cybersécurité de base.
Générez une vidéo informative de 45 secondes pour le grand public, mettant l'accent sur des conseils critiques de sensibilisation à la sécurité pour prévenir une violation de données personnelles en repérant des activités en ligne suspectes. Le style visuel et audio doit être empathique mais ferme, en maintenant une esthétique épurée avec des indices clairs à l'écran pour divers appareils, assurant une large accessibilité grâce au redimensionnement et aux exportations d'aspect-ratio de HeyGen et une génération de voix off rassurante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez la Formation à la Sensibilisation à la Sécurité.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos dynamiques de sensibilisation à l'ingénierie sociale qui augmentent considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances.
Élargissez la Création de Contenu de Sensibilisation.
Produisez efficacement une gamme plus large de vidéos de sensibilisation à l'ingénierie sociale, atteignant tous les employés avec des informations de sécurité critiques sur les attaques par hameçonnage.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de sensibilisation à l'ingénierie sociale ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos convaincantes de sensibilisation à l'ingénierie sociale en utilisant des avatars AI réalistes et du texte en vidéo à partir de script, engageant efficacement vos employés dans la formation à la sensibilisation à la sécurité.
HeyGen peut-il améliorer notre formation à la sensibilisation à la sécurité contre les attaques par hameçonnage ?
Oui, HeyGen vous permet de produire une formation à la sensibilisation à la sécurité engageante pour combattre les attaques par hameçonnage en évolution. Générez rapidement des vidéos courtes avec un contenu personnalisable pour mieux protéger vos informations et préparer votre équipe.
Quelles options de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation à la sécurité ?
HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour garantir que vos vidéos de formation à la sécurité pour protéger vos informations s'alignent parfaitement avec l'identité de votre organisation. Cela maintient la cohérence à travers tous vos matériaux de boîte à outils de cybersécurité.
À quelle vitesse puis-je générer des vidéos pour éviter l'ingénierie sociale et les attaques par hameçonnage avec HeyGen ?
Avec la plateforme intuitive de HeyGen, vous pouvez produire rapidement du contenu de haute qualité pour éviter l'ingénierie sociale et les attaques par hameçonnage. Sa génération de texte en vidéo à partir de script et de voix off instantanée simplifie considérablement la création de matériaux vitaux de sensibilisation à la sécurité.