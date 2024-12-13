Créez des vidéos pour votre calendrier social

Planifiez et créez facilement des vidéos engageantes pour votre calendrier social grâce aux puissantes capacités de Texte en vidéo à partir d'un script.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel énergique de 45 secondes pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux cherchant à rationaliser leur stratégie de contenu. Cette vidéo doit présenter des visuels dynamiques et une bande sonore entraînante, illustrant des techniques efficaces de planification sociale. Soulignez la puissance des messages personnalisés en mettant en avant les "avatars AI" de HeyGen pour délivrer un contenu engageant.
Exemple de Prompt 2
Créez un segment informatif de 60 secondes pour les équipes marketing et les stratèges digitaux axés sur l'optimisation de leur flux de travail avec le Planificateur de Contenu. La vidéo doit avoir un design visuel élégant et moderne avec une voix off professionnelle et claire. Expliquez comment l'intégration de la création vidéo peut améliorer la planification, en mentionnant spécifiquement la "Génération de voix off" de HeyGen pour ajouter une narration professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide visuel inspirant de 30 secondes pour les influenceurs en herbe et les créateurs de marques personnelles qui souhaitent créer des publications époustouflantes pour les réseaux sociaux. L'esthétique doit être tendance et visuellement attrayante avec une musique de fond accrocheuse. Illustrez comment il est facile de commencer à créer du contenu accrocheur en utilisant les divers "Modèles et scènes" de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos pour votre calendrier social

Planifiez, produisez et publiez facilement du contenu vidéo engageant pour votre calendrier de réseaux sociaux, assurant une présence en ligne cohérente et captivante.

1
Step 1
Créez votre contenu vidéo initial
Commencez par sélectionner un modèle dans notre bibliothèque ou utilisez notre fonctionnalité Texte en vidéo à partir d'un script pour générer votre vidéo de publication sociale de base.
2
Step 2
Personnalisez avec vos éléments de marque
Appliquez l'identité unique de votre marque à vos vidéos en utilisant nos contrôles de Branding pour maintenir une cohérence visuelle sur tous vos réseaux sociaux.
3
Step 3
Optimisez pour plusieurs plateformes sociales
Utilisez le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect pour adapter votre contenu vidéo à différentes plateformes comme Facebook, Instagram et LinkedIn.
4
Step 4
Planifiez votre contenu en toute simplicité
Utilisez le Planificateur de Contenu pour programmer vos publications sur les réseaux sociaux au moment optimal, assurant le bon déroulement de votre calendrier vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et élevez les audiences avec des vidéos motivantes

.

Créez des vidéos inspirantes et motivantes pour connecter avec votre audience, augmentant l'engagement et le sentiment positif sur vos réseaux sociaux.

background image

Questions Fréquemment Posées

HeyGen est-il efficace pour créer du contenu diversifié pour les réseaux sociaux ?

HeyGen vous permet de créer facilement des publications engageantes pour les réseaux sociaux en transformant du texte en vidéos avec des avatars AI et des voix off. Vous pouvez utiliser une variété de modèles pour concevoir des publications époustouflantes pour tous vos réseaux sociaux.

HeyGen peut-il aider à préparer du contenu diversifié pour mon calendrier de réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen simplifie le processus de création de contenu vidéo varié, vous aidant à préparer rapidement des publications captivantes pour les réseaux sociaux. Avec des avatars AI et des modèles personnalisables, vous pouvez générer des vidéos de haute qualité optimisées pour différents réseaux sociaux, prêtes pour votre planification sociale.

Quelles fonctionnalités de design HeyGen propose-t-il pour des publications époustouflantes sur les réseaux sociaux ?

HeyGen offre des fonctionnalités de design puissantes, y compris une large gamme de modèles et la possibilité de personnaliser avec votre Kit de Marque, assurant la cohérence. Vous pouvez également redimensionner facilement les designs pour diverses plateformes afin de créer des publications captivantes qui attirent l'attention.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos à partir de texte ?

HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos en convertissant vos scripts textuels en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off naturelles. Il génère également automatiquement des sous-titres, rendant facile la création de contenu de haute qualité pour les réseaux sociaux à partir d'un simple script.

