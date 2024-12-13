Créez rapidement des vidéos de formation instantanées avec l'IA
Produisez sans effort des vidéos instantanées engageantes pour l'intégration et la formation produit, avec des avatars IA réalistes.
Produisez une vidéo de formation instantanée dynamique de 90 secondes expliquant une nouvelle fonctionnalité de produit aux équipes de vente internes et aux utilisateurs externes du produit, mettant en avant ses avantages et son utilisation. Le style visuel doit incorporer des démonstrations de produit nettes utilisant des séquences d'archives de la bibliothèque multimédia, complétées par des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité et une voix off claire et instructive créée via texte-à-vidéo à partir d'un script.
Développez une vidéo de formation complète de 2 minutes abordant les défis courants pour les équipes à distance, en se concentrant sur les meilleures pratiques de communication pour les audiences mondiales. Le style visuel doit être professionnel et utiliser un avatar IA diversifié pour transmettre les messages, avec l'avantage supplémentaire de la génération de voix off soutenant des présentations multilingues et des sous-titres pour garantir l'accessibilité.
Construisez une vidéo de formation instantanée rapide de 45 secondes pour les équipes de réussite client, démontrant une étape de dépannage courante pour un produit logiciel aux clients existants. Utilisez des modèles et des scènes préconstruits pour une création rapide et délivrez la solution de manière concise via texte-à-vidéo à partir d'un script, en veillant à ce que la vidéo puisse être facilement redimensionnée pour diverses plateformes sociales grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement en formation.
Exploitez l'IA pour créer des vidéos de formation instantanées engageantes qui améliorent la rétention des apprenants et le transfert global des connaissances.
Simplifiez la création de cours.
Développez efficacement de nombreuses vidéos de formation instantanées et cours, élargissant votre portée à un public mondial avec facilité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos instantanées propulsées par l'IA ?
HeyGen utilise des Avatars IA avancés et la technologie Texte-à-Vidéo, vous permettant de transformer des scripts en vidéos instantanées professionnelles propulsées par l'IA de manière efficace. Vous pouvez créer rapidement des vidéos de formation instantanées engageantes sans tournage ou montage complexe.
Quelles fonctionnalités techniques contribuent à des vidéos de formation instantanées engageantes avec HeyGen ?
HeyGen offre des fonctionnalités robustes telles que des voix off IA de haute qualité, des Avatars IA personnalisables et une riche bibliothèque de modèles pour rendre vos vidéos de formation dynamiques. Ces capacités garantissent que votre contenu, de l'intégration à la formation produit, est percutant et professionnel.
HeyGen propose-t-il des sous-titres générés automatiquement et des voix off multilingues pour le contenu de formation ?
Oui, HeyGen inclut un Générateur de Sous-titres IA pour des sous-titres générés automatiquement, améliorant l'accessibilité de vos vidéos de formation. De plus, vous pouvez créer des voix off multilingues, rendant vos vidéos de formation instantanées efficaces pour des audiences mondiales diversifiées.
Puis-je utiliser des Avatars IA pour créer des vidéos de formation produit percutantes avec HeyGen ?
Absolument. Les Avatars IA de HeyGen sont parfaits pour délivrer une formation produit claire et cohérente, agissant comme votre Acteur Vocal IA. Cela vous permet de créer des vidéos de formation instantanées captivantes qui résonnent avec votre audience et améliorent la rétention des connaissances.