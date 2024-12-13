Créez des Vidéos de Formation pour Petites Entreprises avec Facilité

Produisez des vidéos de formation engageantes pour votre petite entreprise. Convertissez facilement n'importe quel script en visuels captivants avec le texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo de formation engageante de 60 secondes pour les employés existants sur une nouvelle procédure de conformité. Visez un style visuel professionnel et épuré avec un ton calme et rassurant, en incorporant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir l'exactitude et en ajoutant des sous-titres pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo de formation animée de 30 secondes pour les entrepreneurs occupés, expliquant rapidement un concept marketing complexe. Le style visuel et audio doit être rapide avec des graphismes modernes et une musique de fond entraînante, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour des visuels dynamiques.
Concevez un tutoriel vidéo de 50 secondes pour les gestionnaires de petites entreprises sur la production efficace de vidéos de formation en interne. Adoptez une approche visuelle et audio authentique, conversationnelle, de style interview, mettant en avant un avatar AI de HeyGen comme présentateur et utilisant le redimensionnement d'aspect-ratio et les exports pour une distribution multi-plateforme.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation pour Petites Entreprises

Développez un contenu de formation engageant et efficace pour votre équipe ou vos clients avec des outils AI puissants, simplifiant la production du script à la vidéo finale.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par rédiger votre contenu de formation. HeyGen utilise votre **texte-à-vidéo à partir du script** pour générer automatiquement une vidéo, transformant vos mots en une présentation professionnelle. Cela pose les bases pour des vidéos de formation claires et concises pour les employés.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'**avatars AI** réalistes pour présenter vos informations. Associez votre avatar choisi à un arrière-plan ou un modèle approprié pour créer un cadre visuel engageant pour vos vidéos de formation pour petites entreprises.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et du Branding
Personnalisez votre vidéo avec le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les **contrôles de branding**. Enrichissez davantage votre formation avec des médias stock, des enregistrements d'écran ou des éléments interactifs pour rendre votre contenu dynamique et facilement assimilable.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation Finale
Une fois votre vidéo de formation terminée, utilisez la fonctionnalité de **redimensionnement d'aspect-ratio et exports** pour la rendre dans le format et les dimensions dont vous avez besoin. Votre vidéo soignée est maintenant prête à éduquer et informer votre équipe ou votre audience, simplifiant le processus de production de vidéos de formation.

Cas d'Utilisation

Produisez des Clips de Formation Rapides et Engagés

Produisez rapidement des vidéos de formation courtes et percutantes et des guides pratiques, parfaits pour l'intégration rapide, les explications de processus ou les tutoriels de produits.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation engageantes pour ma petite entreprise ?

HeyGen transforme les scripts en tutoriels vidéo professionnels en utilisant des avatars AI et des voix off, rendant simple la création de vidéos de formation engageantes. Vous pouvez facilement produire du contenu de haute qualité sans compétences approfondies en montage vidéo.

Quelle est la manière la plus rapide de produire des vidéos de formation pour les employés ?

HeyGen permet une production rapide de vidéos de formation pour les employés en convertissant des scripts textuels en vidéos complètes avec des avatars AI et des voix off synchronisées. Son interface intuitive et ses modèles simplifient l'ensemble du processus de création.

Puis-je ajouter du branding et des sous-titres à mes vidéos de formation pour petites entreprises avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos de formation. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres générés automatiquement pour améliorer l'accessibilité.

Comment puis-je réaliser des vidéos explicatives de haute qualité pour mon équipe ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer des vidéos explicatives professionnelles en commençant par un script et en laissant les avatars AI délivrer votre contenu. Utilisez des fonctionnalités comme l'intégration d'enregistrement d'écran et une bibliothèque de médias pour enrichir vos tutoriels vidéo.

