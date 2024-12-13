Comment créer facilement des vidéos de formation à la conception de diapositives

Produisez rapidement des vidéos de formation engageantes et professionnelles pour votre audience avec les puissantes capacités de texte en vidéo à partir de script de HeyGen.

413/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes à destination des professionnels cherchant à améliorer leurs "compétences en présentation". Ce guide concis de "vidéos de formation" doit présenter un style visuel professionnel et clair avec une narration précise, en exploitant la capacité de HeyGen de "texte en vidéo à partir de script" pour une diffusion de contenu efficace.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo éducative de 90 secondes destinée aux éducateurs et formateurs d'entreprise, illustrant comment optimiser les "visuels pour la formation" pour des "vidéos d'apprentissage en ligne" captivantes. L'esthétique doit être informative et moderne avec une musique de fond apaisante, en utilisant la "génération de voix off" de HeyGen pour un audio clair et cohérent.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 30 secondes de conseils rapides pour les producteurs vidéo expérimentés et les graphistes, présentant des "tutoriels de conception" avancés pour améliorer leur processus de "création vidéo". Cette pièce dynamique et rapide doit avoir une musique contemporaine, en utilisant efficacement les "Modèles et scènes" de HeyGen pour une production rapide et élégante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation à la conception de diapositives

Transformez votre expertise en conception de diapositives en vidéos de formation engageantes et professionnelles sans effort, en utilisant les puissantes fonctionnalités AI de HeyGen pour des résultats époustouflants.

1
Step 1
Créez le script de votre vidéo de formation
Rédigez le contenu de votre leçon de conception de diapositives. Utilisez la fonctionnalité "texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer sans effort votre matériel écrit en un récit vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar et vos visuels
Choisissez parmi une large gamme d'"avatars AI" pour être votre présentateur, puis téléchargez vos conceptions de diapositives spécifiques et d'autres visuels pour enrichir votre contenu de formation.
3
Step 3
Ajoutez une voix off engageante
Améliorez la clarté et l'impact de votre vidéo de formation en intégrant une narration professionnelle avec la "génération de voix off" de HeyGen. Assurez-vous que vos instructions sont parfaitement transmises.
4
Step 4
Appliquez votre marque et exportez
Personnalisez votre vidéo avec vos logos et couleurs uniques en utilisant les "contrôles de marque" de HeyGen. Une fois satisfait, exportez facilement votre vidéo de formation terminée pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer des extraits vidéo engageants

.

Générez des clips vidéo courts et engageants et des tutoriels à partir de votre contenu de formation pour une distribution et un impact plus larges.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation professionnelles sans effort en utilisant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo. Vous pouvez rapidement transformer vos concepts de conception de diapositives en contenu éducatif dynamique, économisant ainsi un temps et des ressources considérables dans la création vidéo.

Puis-je transformer mes présentations de conception de diapositives existantes en vidéos soignées ?

Oui, HeyGen est conçu pour convertir votre contenu de conception de diapositives existant en vidéos de présentation captivantes. Utilisez nos modèles personnalisables, ajoutez des avatars AI et générez des voix off pour produire un contenu visuel de haute qualité pour votre audience.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos d'apprentissage en ligne et des tutoriels ?

HeyGen fournit des outils robustes pour créer des vidéos d'apprentissage en ligne efficaces et des tutoriels de conception, y compris des avatars AI, la génération de texte en vidéo et des sous-titres automatiques. Ces fonctionnalités garantissent que votre contenu éducatif est accessible et engageant pour une formation vidéo complète.

Est-il facile de produire des vidéos de qualité professionnelle pour des cours en ligne avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen rend simple la production de vidéos de qualité professionnelle pour des cours en ligne sans expérience préalable en montage vidéo. Avec des outils intuitifs comme des modèles personnalisables, des contrôles de marque et divers exports de formats, vous pouvez facilement créer des vidéos qui captivent vos apprenants.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo