Créez des Vidéos de Formation Slack Plus Rapidement avec l'IA

Créez rapidement des tutoriels Slack engageants pour une meilleure communication d'équipe en utilisant la capacité efficace de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel vidéo engageant de 60 secondes destiné aux membres de l'équipe existants, démontrant des astuces avancées sur l'utilisation de Slack pour augmenter la productivité, comme la définition de rappels ou de statuts personnalisés. Ce tutoriel doit présenter un style visuel dynamique avec des coupes rapides entre les démonstrations de l'interface Slack et les mises en évidence de texte à l'écran, le tout amélioré par les sous-titres/captions de HeyGen pour s'assurer que chaque astuce de productivité est clairement comprise.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle soignée de 30 secondes pour les équipes RH et L&D, montrant comment personnaliser les vidéos de formation Slack avec l'image de marque de l'entreprise. Le style visuel doit être élégant et professionnel, incorporant des scènes de marque et un avatar AI professionnel pour présenter le contenu. Exploitez la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour délivrer un message convaincant sur la facilité de création de tutoriels Slack personnalisés pour une image d'entreprise cohérente.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes pour les chefs de projet et les responsables d'équipe sur l'utilisation efficace des canaux Slack pour une communication d'équipe simplifiée et des mises à jour de projet. La présentation visuelle doit être claire et directe, utilisant des graphiques animés pour illustrer les meilleures pratiques des canaux, complétée par une narration nette et autoritaire. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour produire efficacement ce guide essentiel pour optimiser les flux de communication.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation Slack

Générez rapidement des tutoriels vidéo engageants et alimentés par l'IA pour simplifier l'apprentissage des fonctionnalités de Slack et améliorer la communication d'équipe, garantissant une intégration sans faille et une productivité accrue.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo à partir d'un Script
Collez simplement votre script de formation Slack dans HeyGen. Notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script transformera instantanément votre texte en une vidéo dynamique, prête pour une personnalisation supplémentaire.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'avatars AI pour présenter votre tutoriel Slack, ajoutant un présentateur professionnel et engageant pour guider votre équipe à travers les nouvelles fonctionnalités.
3
Step 3
Ajoutez une Image de Marque Personnalisée
Renforcez l'identité de votre entreprise en appliquant votre logo et vos couleurs de marque à l'aide des contrôles de branding de HeyGen (logo, couleurs) pour garantir que vos vidéos de formation soient cohérentes et professionnelles.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Tutoriel
Finalisez votre vidéo de formation Slack. Exportez-la dans le format d'aspect souhaité et partagez-la directement avec votre équipe sur les canaux Slack ou votre plateforme d'apprentissage préférée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Clips Pratiques et Engagés

.

Créez rapidement des clips vidéo pratiques et engageants sur Slack, simplifiant la communication et rendant les fonctionnalités complexes faciles à comprendre pour votre équipe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment créer des vidéos de formation Slack avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation Slack professionnelles. Il suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar AI, et d'utiliser des modèles pour générer rapidement des tutoriels engageants pour commencer avec Slack ou augmenter la productivité.

Puis-je personnaliser les vidéos de formation Slack avec ma marque en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement les vidéos de formation Slack avec votre marque. Intégrez le logo de votre entreprise, ses couleurs, et utilisez des scènes de marque pour maintenir une identité visuelle cohérente dans tous vos tutoriels Slack.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des tutoriels Slack efficaces ?

HeyGen propose des fonctionnalités puissantes comme les sous-titres AI, les voix off personnalisables, et la génération de texte en vidéo pour rendre les tutoriels Slack efficaces et accessibles. Ces outils sont idéaux pour l'intégration des nouveaux employés et l'amélioration de la communication d'équipe.

Comment HeyGen peut-il soutenir l'apprentissage de Slack pour les nouveaux utilisateurs ?

HeyGen rend l'apprentissage de Slack intuitif en permettant la création de tutoriels vidéo clairs et concis alimentés par l'IA. Utilisez des modèles vidéo pour expliquer les fonctionnalités de base comme les canaux ou les meilleures pratiques pour soutenir le travail à distance, garantissant une expérience d'intégration fluide.

