Créez des Vidéos de Développement des Compétences qui Captivent et Éduquent
Permettez aux équipes de formation et développement de créer des vidéos de formation de haute qualité avec des avatars AI réalistes pour un développement des talents sans faille.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo explicative de 90 secondes sur une technique complexe de gestion de projet, destinée aux chefs d'équipe expérimentés et aux équipes de formation et développement à la recherche de ressources avancées pour le développement des talents. Utilisez un style visuel dynamique et moderne avec une musique de fond entraînante et des superpositions de texte précises, intégrant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une création de contenu efficace et des sous-titres pour l'accessibilité.
Créez une vidéo de développement des compétences d'une minute axée sur des stratégies de communication efficaces pour les managers intermédiaires, destinée à un public d'entreprise cherchant à améliorer ses capacités de leadership. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle motivante et soignée avec un son net, en utilisant la vaste bibliothèque de médias de HeyGen pour illustrer les concepts clés et une sélection de modèles et de scènes pour un aspect professionnel.
Développez un module de formation de 45 secondes sur les politiques de conformité de l'entreprise, spécifiquement pour une main-d'œuvre mondiale nécessitant des vidéos multilingues. Le style visuel et audio doit être direct et rassurant, assurant clarté et sensibilité culturelle, tout en utilisant la génération de voix off robuste de HeyGen pour délivrer le message dans plusieurs langues et des sous-titres pour une expérience d'apprentissage véritablement inclusive.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez Plus de Cours de Développement des Compétences.
Produisez rapidement des cours de développement des compétences diversifiés, élargissant votre portée à un public mondial avec un contenu captivant et évolutif.
Boostez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez la participation des apprenants et la rétention des connaissances dans vos vidéos de formation en utilisant un contenu dynamique alimenté par l'AI et des éléments interactifs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation pour les équipes de formation et développement ?
HeyGen permet aux équipes de formation et développement de rationaliser leur production vidéo en utilisant un générateur vidéo AI pour créer des vidéos de formation professionnelles. Avec des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, vous pouvez produire efficacement du contenu de formation engageant pour les employés et effectuer des mises à jour sans effort selon les besoins.
HeyGen peut-il créer des vidéos de développement des compétences multilingues ?
Oui, HeyGen vous permet de créer des vidéos de développement des compétences en utilisant des avatars AI avec un support robuste pour les vidéos multilingues. Cela garantit que votre contenu pédagogique est accessible à un public mondial grâce à un audio et une vidéo de haute qualité.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour planifier efficacement vos vidéos ?
HeyGen propose des fonctionnalités complètes pour planifier vos vidéos, y compris une variété de modèles de vidéos de formation et des outils pour développer votre script et votre storyboard. Cela aide à assurer un processus de production vidéo fluide, de la conception à la réalisation.
HeyGen prend-il en charge l'intégration de vidéos screencast et de l'image de marque ?
Absolument, HeyGen prend en charge l'intégration transparente de vidéos screencast dans vos projets, améliorant le contenu vidéo pédagogique. Vous pouvez également appliquer les contrôles de marque uniques de votre entreprise, garantissant que l'audio et la vidéo de haute qualité reflètent constamment l'identité de votre entreprise.