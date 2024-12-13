Créez des vidéos courtes facilement à l'aide d'outils IA

Libérez votre créativité avec des avatars IA et des modèles de vidéo personnalisables pour des YouTube Shorts, vidéos TikTok et Instagram Reels époustouflants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'une de ces suggestions.

Plongez dans l'univers du récit avec une vidéo narrative de 60 secondes créée grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen. Idéale pour les créateurs de contenu souhaitant captiver leur audience sur YouTube Shorts, cette vidéo alliera des visuels cinématographiques à une voix off convaincante générée par notre IA. L'intégration fluide de modèles de vidéo garantit une finition soignée et professionnelle, adaptée à votre vision unique.
Créez une vidéo promotionnelle de 30 secondes qui se démarque sur Instagram Reels avec la bibliothèque multimédia et le support de stock de HeyGen. Conçue pour les marketeurs et les propriétaires de petites entreprises, cette vidéo utilisera des modèles accrocheurs et des voix off alimentées par l'IA pour transmettre votre message avec impact. La capacité de redimensionner et d'exporter dans différents rapports d'aspect assure que votre contenu ait l'air parfait sur n'importe quelle plateforme.
Captez l'attention de votre public avec une vidéo éducative de 45 secondes en utilisant la fonctionnalité de sous-titres et de légendes de HeyGen. Idéale pour les éducateurs et les formateurs, cette vidéo alliera des visuels clairs et informatifs à une voix off professionnelle pour renforcer l'apprentissage. Les outils intuitifs de montage vidéo vous permettent de personnaliser chaque aspect, assurant que votre contenu soit à la fois informatif et visuellement attrayant.
Moteur Créatif

Pas d'équipe. Pas de coupes. Juste votre agent vidéo IA au travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de vidéo native

Génération de vidéo de bout en bout

Construit avec Structure et Intention

Comment créer des courtes vidéos

Suivez ces étapes simples pour créer des vidéos courtes captivantes en utilisant les outils puissants de HeyGen.

1
Step 1
Sélectionnez un modèle de vidéo
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéos conçus pour les YouTube Shorts, les vidéos TikTok et les Instagram Reels. Ces modèles offrent une base créative pour lancer votre projet.
2
Step 2
Personnalisez votre style
Utilisez les contrôles de marque de HeyGen pour personnaliser votre vidéo. Ajustez les couleurs, ajoutez votre logo et adaptez le style pour qu'il corresponde à l'identité de votre marque, garantissant ainsi une apparence unique et professionnelle.
3
Step 3
Ajouter de la musique et une voix off
Améliorez votre vidéo avec du son en accédant à la bibliothèque musicale de HeyGen. Vous pouvez également générer une voix off pour narrer votre histoire, rendant votre vidéo plus captivante et informative.
4
Step 4
Exporter et partager
Une fois votre vidéo prête, exportez-la dans le format d'aspect souhaité pour une visualisation optimale sur différentes plateformes. Partagez votre création avec le monde et regardez votre audience s'agrandir.

Cas d'utilisation

HeyGen permet aux créateurs de produire facilement des vidéos courtes en utilisant des générateurs de vidéos IA et des modèles personnalisables, idéaux pour des plateformes telles que YouTube Shorts, TikTok et Instagram Reels.

Inspirer avec des vidéos motivantes

Craft uplifting and inspiring videos effortlessly, reaching and resonating with your audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos courtes sans effort ?

HeyGen propose une plateforme conviviale pour les débutants avec des outils alimentés par l'IA qui rendent la création de courtes vidéos très facile. Avec des fonctionnalités telles que le montage vidéo par glisser-déposer et des modèles de vidéos personnalisables, vous pouvez facilement produire du contenu captivant pour des plateformes telles que YouTube Shorts, TikTok et Instagram Reels.

Qu'est-ce qui fait la particularité du créateur de courtes vidéos HeyGen ?

Le créateur de courtes vidéos de HeyGen se distingue par son générateur de vidéos IA, qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos à partir de scripts en utilisant des avatars IA et la génération de voix off. Cette approche innovante, combinée à une riche bibliothèque musicale et des contrôles de marque, garantit que vos vidéos sont à la fois uniques et professionnelles.

Puis-je personnaliser le style de mes vidéos avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, vous permettant d'adapter vos vidéos avec des contrôles de marque tels que des logos et des couleurs. Vous pouvez également choisir parmi une variété de modèles de vidéos et de scènes pour correspondre à votre vision créative.

HeyGen propose-t-il des outils de montage vidéo technique ?

Oui, HeyGen comprend une gamme d'outils de montage vidéo techniques conçus pour améliorer votre processus de création de vidéos. Du redimensionnement du format d'image et des exportations à l'ajout de sous-titres et de légendes, HeyGen garantit que vos vidéos sont peaufinées et prêtes pour n'importe quelle plateforme.

