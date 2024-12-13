Créez des vidéos courtes facilement à l'aide d'outils IA
Libérez votre créativité avec des avatars IA et des modèles de vidéo personnalisables pour des YouTube Shorts, vidéos TikTok et Instagram Reels époustouflants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Plongez dans l'univers du récit avec une vidéo narrative de 60 secondes créée grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen. Idéale pour les créateurs de contenu souhaitant captiver leur audience sur YouTube Shorts, cette vidéo alliera des visuels cinématographiques à une voix off convaincante générée par notre IA. L'intégration fluide de modèles de vidéo garantit une finition soignée et professionnelle, adaptée à votre vision unique.
Créez une vidéo promotionnelle de 30 secondes qui se démarque sur Instagram Reels avec la bibliothèque multimédia et le support de stock de HeyGen. Conçue pour les marketeurs et les propriétaires de petites entreprises, cette vidéo utilisera des modèles accrocheurs et des voix off alimentées par l'IA pour transmettre votre message avec impact. La capacité de redimensionner et d'exporter dans différents rapports d'aspect assure que votre contenu ait l'air parfait sur n'importe quelle plateforme.
Captez l'attention de votre public avec une vidéo éducative de 45 secondes en utilisant la fonctionnalité de sous-titres et de légendes de HeyGen. Idéale pour les éducateurs et les formateurs, cette vidéo alliera des visuels clairs et informatifs à une voix off professionnelle pour renforcer l'apprentissage. Les outils intuitifs de montage vidéo vous permettent de personnaliser chaque aspect, assurant que votre contenu soit à la fois informatif et visuellement attrayant.
Création de vidéo native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Intention
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen permet aux créateurs de produire facilement des vidéos courtes en utilisant des générateurs de vidéos IA et des modèles personnalisables, idéaux pour des plateformes telles que YouTube Shorts, TikTok et Instagram Reels.
Créez des vidéos sociales captivantes.
Create captivating social media clips in minutes with HeyGen's AI-powered tools, enhancing your online presence.
Création de publicités haute performance.
Quickly produce high-impact ads using AI video technology, driving engagement and conversions.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos courtes sans effort ?
HeyGen propose une plateforme conviviale pour les débutants avec des outils alimentés par l'IA qui rendent la création de courtes vidéos très facile. Avec des fonctionnalités telles que le montage vidéo par glisser-déposer et des modèles de vidéos personnalisables, vous pouvez facilement produire du contenu captivant pour des plateformes telles que YouTube Shorts, TikTok et Instagram Reels.
Qu'est-ce qui fait la particularité du créateur de courtes vidéos HeyGen ?
Le créateur de courtes vidéos de HeyGen se distingue par son générateur de vidéos IA, qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos à partir de scripts en utilisant des avatars IA et la génération de voix off. Cette approche innovante, combinée à une riche bibliothèque musicale et des contrôles de marque, garantit que vos vidéos sont à la fois uniques et professionnelles.
Puis-je personnaliser le style de mes vidéos avec HeyGen ?
Absolument ! HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, vous permettant d'adapter vos vidéos avec des contrôles de marque tels que des logos et des couleurs. Vous pouvez également choisir parmi une variété de modèles de vidéos et de scènes pour correspondre à votre vision créative.
HeyGen propose-t-il des outils de montage vidéo technique ?
Oui, HeyGen comprend une gamme d'outils de montage vidéo techniques conçus pour améliorer votre processus de création de vidéos. Du redimensionnement du format d'image et des exportations à l'ajout de sous-titres et de légendes, HeyGen garantit que vos vidéos sont peaufinées et prêtes pour n'importe quelle plateforme.