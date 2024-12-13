Le créateur de courtes vidéos de HeyGen se distingue par son générateur de vidéos IA, qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos à partir de scripts en utilisant des avatars IA et la génération de voix off. Cette approche innovante, combinée à une riche bibliothèque musicale et des contrôles de marque, garantit que vos vidéos sont à la fois uniques et professionnelles.