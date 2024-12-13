Créez facilement des vidéos d'expédition et de réception avec l'AI

Pour les chefs d'équipe d'entrepôt et les responsables des opérations existants, créez une vidéo dynamique de 45 secondes présentant des pratiques d'expédition rationalisées et des procédures de dispatch. Le style visuel et audio doit être énergique et instructif, avec une musique de fond entraînante et des textes clairs à l'écran. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que les sous-titres pour créer un aperçu engageant de l'optimisation de la logistique sortante pour une efficacité accrue dans la gestion des entrepôts.
Exemple de Prompt 2
Comment former au mieux tout le personnel de l'entrepôt sur les protocoles de sécurité essentiels pour la manipulation des marchandises entrantes dans le processus d'expédition et de réception ? Produisez une vidéo concise de 30 secondes adoptant un style visuel urgent et direct avec des graphiques audacieux et une voix sérieuse et autoritaire. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer des instructions de sécurité cruciales et utilisez des avatars AI pour démontrer les procédures correctes, garantissant un environnement de travail sûr pour la formation logistique.
Exemple de Prompt 3
Les propriétaires de petites entreprises et les commis d'inventaire bénéficieront d'une vidéo informative de 60 secondes offrant un aperçu rapide des meilleures pratiques de gestion des stocks pendant la phase de réception. L'esthétique générale doit être conviviale et moderne, utilisant un ton rassurant dans l'audio. Utilisez la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour des visuels pertinents et assurez-vous que la vidéo peut être facilement adaptée avec le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, parfait pour créer des vidéos de formation AI percutantes sur l'optimisation du contrôle des stocks.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Créez votre script vidéo
Commencez par écrire ou coller votre script détaillant le processus d'expédition et de réception. Utilisez notre fonctionnalité de texte en vidéo pour convertir instantanément votre texte en une vidéo dynamique.
Choisissez votre porte-parole AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer votre message avec un porte-parole AI authentique, rendant votre contenu plus engageant.
Personnalisez les scènes et les visuels
Améliorez votre vidéo en utilisant nos modèles et scènes pour ajouter des visuels pertinents et personnaliser les mises en page illustrant chaque étape de votre formation logistique, créant des scènes hautement personnalisables.
Générez des voix off et des sous-titres
Assurez-vous que votre message est accessible et clair. Notre plateforme vous permet de générer automatiquement des voix off et des sous-titres de haute qualité générés par AI pour l'ensemble de votre vidéo.

Produisez rapidement des clips vidéo concis et engageants pour communiquer efficacement de nouvelles procédures d'expédition et de réception ou des mises à jour importantes au personnel.

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'expédition et de réception efficacement ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos d'expédition et de réception en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'AI. Vous pouvez rapidement générer des vidéos de formation AI complètes pour votre équipe, expliquant facilement des processus d'expédition et de réception complexes.

Puis-je utiliser des avatars AI pour les vidéos de formation logistique ?

Absolument ! HeyGen vous permet d'incorporer des avatars AI professionnels en tant que porte-parole AI dans les vidéos de formation logistique. Ces avatars AI délivrent un message cohérent pour des instructions cruciales sur les processus d'expédition et de réception.

Quelles fonctionnalités rendent HeyGen idéal pour des vidéos d'expédition personnalisées ?

HeyGen offre des scènes personnalisables et un générateur de texte en vidéo gratuit robuste pour la création de vidéos uniques. Vous pouvez ajouter des voix off professionnelles et des sous-titres générés par AI, garantissant que vos vidéos d'expédition personnalisées sont claires et accessibles.

Comment HeyGen soutient-il les équipes RH avec des vidéos d'intégration ?

HeyGen permet aux équipes RH de développer des vidéos d'intégration engageantes pour les nouveaux employés, couvrant des sujets essentiels tels que la gestion des entrepôts et la gestion des stocks. Cela assure une introduction cohérente et efficace au processus d'expédition et de réception.

