Créer des vidéos de confinement sur place : Guides de sécurité essentiels

Assurez la préparation et une communication claire en situation d'urgence. Utilisez la conversion texte-en-vidéo de HeyGen pour produire rapidement des guides vitaux de confinement sur place.

526/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de 45 secondes spécifiquement pour les employés ou le personnel scolaire, détaillant les "procédures de confinement" pour "sécuriser le bâtiment" lors d'une menace interne. Le style visuel doit être professionnel et direct, incorporant des éléments de type infographie pour afficher clairement les étapes critiques. Ciblez cette vidéo pour la formation interne, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une pièce pédagogique structurée et efficace.
Exemple de Prompt 2
Créez un message urgent de 30 secondes pour les leaders communautaires et les populations diverses, démontrant comment "communiquer en cas d'urgence" lors d'événements de "météo sévère". La vidéo doit adopter un style visuel clair et rassurant, avec des superpositions de texte simples et des symboles universels. Pour assurer une large accessibilité, ce court message d'intérêt public utilisera principalement la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, permettant une traduction et une compréhension faciles dans plusieurs langues.
Exemple de Prompt 3
Développez un segment de 90 secondes pour une "série vidéo de gestion des urgences" abordant les réponses à divers "événements de catastrophes naturelles". Cette vidéo éducative est destinée aux programmes de formation en entreprise et aux organisations de sécurité publique, avec un style de présentation autoritaire et informatif. Elle utilisera de manière proéminente un avatar AI comme présentateur pour transmettre des informations critiques, renforcée par la capacité d'avatars AI de HeyGen pour une présence à l'écran cohérente et professionnelle.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la création de vidéos de confinement sur place

Produisez rapidement des guides vidéo essentiels de confinement sur place avec l'AI, assurant une communication claire et accessible pour toute situation d'urgence ou de crise.

1
Step 1
Créez votre script pour les vidéos d'urgence
Rédigez des instructions claires et concises pour les scénarios de "confinement sur place". Utilisez la capacité de "texte-en-vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer instantanément votre contenu de sécurité en une vidéo engageante.
2
Step 2
Choisissez un avatar AI et des visuels
Sélectionnez un "avatar AI" approprié pour présenter vos messages de sécurité critiques. Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents et un branding pour renforcer la "préparation et la sécurité".
3
Step 3
Ajoutez des sous-titres pour une large accessibilité
Assurez-vous que votre message atteigne tout le monde en générant des "sous-titres/captions". Cela améliore la compréhension et rend vos vidéos efficaces pour "communiquer en cas d'urgence" auprès de publics divers.
4
Step 4
Exportez vos vidéos pour distribution
Finalisez votre "série de vidéos de gestion des urgences". Utilisez la "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour optimiser vos vidéos pour un partage fluide sur toutes les plateformes nécessaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez rapidement des informations critiques

.

Créez et partagez rapidement des directives urgentes de confinement sur place et des mises à jour de sécurité sur diverses plateformes pour informer et protéger votre communauté.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos de confinement sur place ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de confinement sur place en utilisant des avatars AI et des capacités de conversion texte-en-vidéo, simplifiant considérablement le processus de production. Cela permet un développement rapide de contenus cruciaux de préparation et de sécurité pour les situations d'urgence ou de crise.

HeyGen peut-il améliorer la communication pour la gestion des urgences ?

Absolument. HeyGen améliore la communication en gestion des urgences en vous permettant de générer des vidéos claires avec des avatars AI et des voix off précises. Vous pouvez également créer des sous-titres et générer du contenu dans plusieurs langues, garantissant que votre message atteigne un public diversifié lors d'événements de météo sévère ou de catastrophes naturelles.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos d'urgence ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour personnaliser votre série de vidéos de gestion des urgences, y compris des modèles éditables et des contrôles de branding pour maintenir l'identité visuelle de votre organisation. Vous pouvez facilement intégrer des protocoles spécifiques pour le confinement sur place, sécuriser le bâtiment ou les procédures d'évacuation dans votre contenu vidéo.

Est-il simple de mettre à jour et de réutiliser le contenu des séries vidéo avec HeyGen ?

Oui, HeyGen facilite la mise à jour et l'adaptation de votre série de vidéos de gestion des urgences pour répondre aux besoins continus de préparation et de sécurité. Avec l'édition texte-en-vidéo, vous pouvez rapidement modifier les scripts ou ajuster les scènes pour refléter de nouvelles procédures de confinement ou des informations mises à jour.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo