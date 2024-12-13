Créez des vidéos d'instruction pour les étiquettes d'étagères : Rapide et Engagé
Simplifiez les processus complexes et assurez une formation cohérente avec des vidéos engageantes, en utilisant les avatars AI de HeyGen.
Créez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes destinée au personnel de vente au détail existant, démontrant le processus efficace d'étiquetage des étagères, y compris comment effectuer des mises à jour de correspondance en masse. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et efficace avec des coupes rapides démontrant les actions clés, soutenues par une voix off entraînante pour promouvoir une formation cohérente. Utilisez la fonction Texte-à-vidéo à partir du script pour une création de contenu rapide et sélectionnez parmi divers modèles et scènes pour maintenir la cohérence de la marque.
Produisez un guide technique complet de 2 minutes pour les administrateurs ESL expérimentés et les équipes de support technique, en se concentrant sur des fonctionnalités avancées telles que comment lier une étiquette à un SKU et optimiser les paramètres de taux de rafraîchissement des étiquettes. Visuellement, la vidéo doit être très détaillée, incorporant des diagrammes techniques et un partage d'écran clair, accompagnée d'une génération de voix off autoritaire et précise pour améliorer la compréhension. Intégrez des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia/stock pour illustrer efficacement des concepts complexes.
Générez une vidéo promotionnelle de 30 secondes ciblant la gestion de la vente au détail, mettant en avant les avantages de l'utilisation de la vidéo pour créer des vidéos d'instruction d'étiquettes d'étagères pour leurs équipes, en soulignant une communication claire. Le style visuel doit être engageant et présenter des exemples professionnels de formation vidéo efficace, accompagnés d'une voix off motivante et claire. Cette vidéo doit être optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour atteindre un public plus large.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Échelle de création de contenu de formation.
Produisez sans effort de nombreuses vidéos d'instruction pour les processus d'étiquetage des étagères, atteignant des équipes diverses et améliorant une formation cohérente.
Améliorez l'apprentissage et la rétention.
Utilisez les avatars AI pour créer des vidéos engageantes qui simplifient les procédures complexes d'étiquetage des étagères, améliorant la compréhension et la mémorisation pour tous les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'instruction pour les étiquettes électroniques de gondole ?
HeyGen utilise des avatars AI pour simplifier la création de vidéos d'instruction claires et engageantes spécifiquement pour les étiquettes électroniques de gondole. Cela simplifie le processus souvent complexe d'étiquetage des étagères, assurant une formation cohérente pour le personnel de vente au détail sur leur utilisation.
HeyGen peut-il intégrer des détails techniques comme le logiciel de gestion ESL dans les vidéos de formation ?
Absolument. HeyGen vous permet d'intégrer facilement des visuels des interfaces du logiciel de gestion ESL, des processus de données comme 'lier une étiquette à un SKU', ou des détails sur les 'étiquettes ESL Bluetooth' dans vos vidéos d'instruction. Cette focalisation technique améliore la compréhension des procédures spécifiques pour une formation au détail et une éducation client efficaces.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la production de vidéos engageantes ?
HeyGen propose une riche bibliothèque de modèles et d'avatars AI pour générer rapidement des vidéos d'instruction de haute qualité à partir de texte. Avec des sous-titres automatiques et de puissantes capacités de texte-à-vidéo, HeyGen assure une communication claire et une accessibilité, rendant votre contenu très efficace et engageant.
HeyGen prend-il en charge une communication cohérente pour divers scénarios de formation au détail ?
Oui, HeyGen fournit une plateforme puissante pour une formation cohérente à travers tous vos besoins de vente au détail, des lancements de produits à la communication avec les fournisseurs. En utilisant la création vidéo alimentée par AI de HeyGen, vous pouvez délivrer des messages uniformes pour simplifier les processus complexes et améliorer la compréhension au sein de votre organisation.