Créez facilement des vidéos de mise à jour pour les actionnaires avec l'AI

Rationalisez les relations avec les investisseurs grâce à des rapports trimestriels professionnels. Transformez le texte en vidéos engageantes en utilisant la puissante fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen.

413/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une présentation dynamique de 45 secondes avec le Créateur de Vidéos de Rapports pour Actionnaires, destinée aux investisseurs et analystes financiers, mettant en avant une étape importante de l'entreprise ou une nouvelle initiative stratégique. Cette vidéo nécessite un style visuel axé sur les données, utilisant les capacités de Texte-en-vidéo à partir de scripts pour une création de contenu efficace, accompagnée de sous-titres pour l'accessibilité et la clarté dans les discussions financières complexes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de présentation aux investisseurs de 90 secondes conçue pour les investisseurs potentiels et les membres du conseil, exposant la vision stratégique de l'entreprise et les opportunités de croissance future. Employez un style visuel inspirant et tourné vers l'avenir, en utilisant une riche bibliothèque de médias/stock pour des visuels convaincants et en utilisant des Modèles professionnels et des scènes pour structurer efficacement les données financières complexes.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo concise de 30 secondes en utilisant un générateur de vidéo AI pour fournir une mise à jour simplifiée aux actionnaires pour le grand public et les petits investisseurs individuels, en se concentrant sur les principaux points financiers. La vidéo doit posséder un style accessible et visuellement attrayant, optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect, avec une génération de voix off claire pour expliquer simplement les informations complexes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de mise à jour pour les actionnaires

Générez sans effort des vidéos professionnelles de mise à jour pour les actionnaires avec l'AI, transformant des données financières complexes en rapports visuels engageants pour vos investisseurs.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une gamme de modèles professionnels conçus pour les communications d'affaires et avec les investisseurs pour lancer votre projet de Créateur de Vidéos de Mise à Jour pour Actionnaires.
2
Step 2
Ajoutez votre contenu avec l'AI
Collez votre script ou vos données financières clés. Notre moteur Texte-en-vidéo générera des voix off réalistes et animera des avatars AI pour transmettre votre message clairement.
3
Step 3
Affinez vos visuels
Incorporez le logo de votre entreprise, les couleurs de votre marque et les médias pertinents de notre bibliothèque en utilisant les contrôles de branding pour maintenir une identité d'entreprise cohérente.
4
Step 4
Exportez et partagez
Prévisualisez votre vidéo, effectuez les derniers ajustements, puis exportez-la dans divers ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes, garantissant que votre vidéo de présentation aux investisseurs atteigne efficacement son public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer la communication avec les investisseurs

.

Améliorez la compréhension et la rétention des informations d'investissement critiques en fournissant des explications vidéo claires, concises et engageantes aux actionnaires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de mise à jour pour les actionnaires ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie le processus de création de vidéos de mise à jour pour les actionnaires. Profitez de nos capacités de Texte-en-vidéo et de nos divers avatars AI pour présenter vos rapports trimestriels et informations sur les relations avec les investisseurs de manière claire et professionnelle.

Puis-je personnaliser mes vidéos de rapports pour actionnaires avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer facilement le logo et les couleurs de votre entreprise dans vos vidéos de rapports pour actionnaires. Cela garantit que votre vidéo de présentation aux investisseurs maintient une identité d'entreprise cohérente et professionnelle.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour les vidéos de présentation aux investisseurs ?

HeyGen vous offre des fonctionnalités puissantes comme des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité pour améliorer vos vidéos de présentation aux investisseurs. Vous pouvez également utiliser notre vaste bibliothèque de médias et divers Modèles pour produire rapidement un contenu engageant.

À quelle vitesse puis-je générer une vidéo de relations avec les investisseurs avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos professionnelles de relations avec les investisseurs, transformant des scripts en présentations dynamiques avec l'AI. La facilité d'utilisation de notre plateforme et les Modèles prêts à l'emploi font de HeyGen un Créateur de Vidéos de Mise à Jour pour Actionnaires efficace pour votre équipe.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo