Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation médicale de 90 secondes destinée aux professionnels de la santé, illustrant les meilleures pratiques pour interpréter les résultats d'analyse d'images médicales afin de déterminer avec précision la gravité. Le style visuel doit être professionnel et instructif, incorporant des visualisations de données détaillées et une voix autoritaire. En tirant parti de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir de script et des sous-titres/captions automatiques, vous garantirez clarté et accessibilité pour tout le personnel médical, rendant la formation efficace pour comprendre des données complexes.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de 45 secondes démontrant comment utiliser efficacement un modèle de vidéos de classification de gravité à des fins de diagnostic, ciblant les chercheurs médicaux et le personnel technique. Employez un style visuel moderne et épuré avec des annotations précises à l'écran et des superpositions d'images, soutenu par une voix off claire et informative. Cette vidéo doit utiliser les divers modèles et scènes de HeyGen et le support étendu de la bibliothèque de médias/stock pour construire et illustrer rapidement des méthodes de classification standardisées.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle engageante de 75 secondes mettant en avant l'utilité de créer des vidéos de classification de gravité dans divers contextes médicaux, destinée à un public médical général ou à des étudiants potentiels. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et inspirant, mélangeant des séquences du monde réel avec des éléments générés par AI, accompagnée d'une voix motivante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les points clés et sa fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio pour assurer une compatibilité large sur les plateformes, rendant l'information complexe digeste et captivante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de classification de gravité

Développez rapidement des vidéos de classification de gravité claires et engageantes pour la formation médicale ou l'éducation des patients en utilisant des outils alimentés par AI.

1
Step 1
Choisir un modèle
Commencez par sélectionner un "Modèle de vidéos de classification de gravité" pour tirer parti de la vaste bibliothèque de "Modèles & scènes" de HeyGen pour un démarrage simplifié.
2
Step 2
Ajouter des visuels et des avatars
Intégrez des images pertinentes pour "l'analyse d'images médicales" et améliorez votre vidéo avec des "avatars AI" réalistes pour présenter l'information de manière claire et professionnelle.
3
Step 3
Générer des voix off et des sous-titres
Utilisez la génération avancée de "voix off" pour créer des narrations professionnelles, et ajoutez automatiquement des sous-titres pour l'accessibilité et la clarté, soutenant des "voix off de haute qualité".
4
Step 4
Exporter votre vidéo
Finalisez vos "Vidéos de formation médicale" ou votre contenu éducatif pour les patients en utilisant la fonctionnalité de "redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio" de HeyGen pour le préparer au partage dans le format souhaité.

Échelle de production de contenu éducatif

Produisez rapidement plus de cours éducatifs et de vidéos éducatives pour les patients sur la classification de gravité avec des modèles pilotés par AI et des sous-titres générés automatiquement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les professionnels de la santé à créer des vidéos de formation médicale et des vidéos éducatives pour les patients engageantes ?

HeyGen permet aux professionnels de la santé et au personnel médical de produire des vidéos de haute qualité et engageantes de manière efficace. Avec des avatars AI et des modèles pilotés par AI, vous pouvez facilement transformer des données complexes en vidéos de formation médicale claires et en vidéos éducatives pour les patients, simplifiant ainsi la communication pour les patients.

HeyGen peut-il générer des vidéos pour l'analyse d'images médicales complexes ou la classification de gravité ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos pour du contenu médical spécialisé, y compris les vidéos de classification de gravité. Notre plateforme permet aux utilisateurs d'entrer des scripts décrivant l'analyse d'images médicales, que HeyGen convertit ensuite en explications visuelles en utilisant des avatars AI et des options de scène pour clarifier les données complexes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des voix off de haute qualité et un support multilingue dans le contenu médical ?

HeyGen propose une capacité avancée d'acteur vocal AI pour générer des voix off de haute qualité, garantissant la clarté pour la terminologie médicale. De plus, la plateforme offre des sous-titres générés automatiquement et prend en charge plusieurs langues, rendant vos vidéos éducatives pour les patients et vos vidéos de formation médicale accessibles à un public plus large.

HeyGen fournit-il des modèles pilotés par AI pour accélérer la production de vidéos médicales ?

Absolument, HeyGen offre une gamme de modèles pilotés par AI spécifiquement conçus pour rationaliser la production de vidéos médicales. Ces modèles aident les professionnels de la santé à créer rapidement des vidéos engageantes, des vidéos de formation médicale aux vidéos éducatives pour les patients, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.

