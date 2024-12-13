Créez des Vidéos de Formation pour Techniciens de Service : Élevez Votre Équipe

Rationalisez la formation et l'intégration des techniciens de service sur le terrain pour les nouveaux agents avec des leçons vidéo enregistrées engageantes, générées sans effort à partir de scripts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo 'conseil de la semaine' de 45 secondes pour les agents de terrain expérimentés, conçue pour contribuer à une archive collaborative de conseils vidéo d'apprentissage par les pairs. Le style visuel doit être engageant et dynamique, avec potentiellement un avatar AI expert expliquant des conseils de dépannage courants ou des meilleures pratiques. Améliorez la présentation en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels de fond pertinents ou des graphiques explicatifs.
Exemple de Prompt 2
Créez un segment de 90 secondes pour le processus d'intégration initial dans un programme complet de formation de technicien de service sur le terrain, en se concentrant sur les protocoles de sécurité. Le style visuel doit être lumineux, structuré et facile à suivre, avec des instructions audio concises. Assurez l'accessibilité et la clarté en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour tout le contenu parlé, le rendant adapté à des environnements d'apprentissage diversifiés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une leçon vidéo enregistrée concise de 30 secondes comme référence rapide dans un guide vidéo de formation sur le terrain plus large, expliquant une étape de diagnostic spécifique pour des machines complexes. Le style visuel doit être hautement explicatif, utilisant des diagrammes animés et des superpositions de texte à l'écran, accompagnés d'une voix professionnelle et apaisante. Accélérez la création de contenu en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un look cohérent et sa génération de voix off pour un audio clair.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Formation pour Techniciens de Service

Rationalisez l'intégration et améliorez le développement des compétences de vos agents de terrain avec des leçons vidéo enregistrées engageantes et précises sur le produit.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Élaborez vos vidéos de formation en rédigeant un script détaillé. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour convertir sans effort votre contenu écrit en leçons visuelles, garantissant des instructions claires et cohérentes pour les nouveaux agents.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Améliorez votre formation de technicien de service sur le terrain en choisissant parmi une large gamme d'avatars AI. Votre présentateur sélectionné délivrera vos leçons vidéo enregistrées, rendant les procédures complexes engageantes et faciles à comprendre pour tous les ingénieurs et techniciens.
3
Step 3
Ajoutez Marque et Visuels
Personnalisez vos leçons vidéo enregistrées en appliquant les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour correspondre à votre identité d'entreprise. Cela assure une apparence et une sensation cohérentes dans tous vos matériaux de formation pour les agents de terrain.
4
Step 4
Exportez Votre Guide Vidéo
Finalisez votre guide vidéo de formation sur le terrain en le révisant et en l'exportant. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour vous assurer que votre vidéo est optimisée pour être visionnée sur n'importe quel appareil mobile, offrant une formation flexible et accessible pour les agents de terrain.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Procédures Complexes

Transformez facilement les procédures standard complexes et les informations techniques en instructions vidéo claires et digestes, construisant une archive précieuse de conseils.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il rationaliser la création de vidéos de formation pour les techniciens de service sur le terrain ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des leçons vidéo enregistrées de haute qualité en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de scripts, ce qui facilite la production de vidéos de formation efficaces pour l'industrie des services sur le terrain.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour l'intégration des nouveaux agents de terrain ?

HeyGen simplifie le processus d'intégration pour les nouveaux agents en permettant la production rapide de leçons vidéo enregistrées cohérentes qui décrivent les procédures standard, assurant une compréhension uniforme au sein de votre équipe d'agents de terrain.

HeyGen peut-il aider à créer un guide vidéo de formation sur le terrain avec une marque personnalisée ?

Absolument, HeyGen vous permet de créer des guides vidéo de formation sur le terrain complets en incorporant vos contrôles de marque, des avatars AI et la génération de voix off, parfaits pour les ingénieurs et les techniciens.

Comment HeyGen soutient-il l'apprentissage par les pairs en vidéo et une archive de conseils ?

HeyGen facilite l'apprentissage par les pairs en vidéo en rendant facile la conversion des idées d'experts en une archive de conseils, accessible sous forme de leçons vidéo enregistrées sur n'importe quel appareil mobile pour le développement continu de votre équipe.

