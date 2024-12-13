Créer des Vidéos de Formation au Niveau de Service avec l'AI
Améliorez vos vidéos pédagogiques et simplifiez la production de vidéos d'apprentissage en ligne avec des sous-titres et captions automatiques propulsés par HeyGen.
Concevez une vidéo explicative convaincante de 60 secondes présentant une nouvelle offre de service pour les membres de l'équipe existants, en incorporant des graphiques animés modernes et une musique de fond entraînante. Convertissez un script détaillé en vidéo en utilisant la fonctionnalité texte-à-vidéo de HeyGen, en assurant clarté et accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement.
Développez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes agissant comme un guide 'comment faire' pour les clients cherchant un support rapide sur une fonctionnalité spécifique du produit. Employez un style visuel direct et soutenant, en utilisant des modèles et scènes prêts à l'emploi de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour assembler rapidement des démonstrations claires enregistrées à l'écran.
Créez une vidéo de solution d'apprentissage d'entreprise formelle de 90 secondes ciblant les managers de niveau intermédiaire, en passant en revue les procédures de conformité mises à jour. Le style visuel doit être autoritaire avec des graphiques clairs et sans musique de fond distrayante. Générez une voix off précise en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, et préparez le produit final pour diverses plateformes internes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez des Cours de Formation Engagés.
Développez des vidéos de formation au niveau de service complètes et du contenu pédagogique pour éduquer efficacement votre main-d'œuvre mondiale.
Améliorez l'Engagement d'Apprentissage.
Utilisez la vidéo propulsée par l'AI pour augmenter l'engagement et améliorer la rétention des connaissances dans vos vidéos de développement des employés et solutions d'apprentissage en entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation au niveau de service ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation au niveau de service sans effort en transformant des scripts textuels en contenu vidéo engageant avec des avatars AI et des voix off. Cela simplifie considérablement l'ensemble du processus de production vidéo, vous permettant de développer rapidement des vidéos pédagogiques percutantes.
HeyGen peut-il être utilisé pour divers types de vidéos pédagogiques ?
Absolument. HeyGen est un outil polyvalent pour générer une large gamme de vidéos de formation, y compris l'intégration des employés, les démonstrations de produits, les guides pratiques et les vidéos explicatives. C'est une excellente solution pour l'apprentissage en entreprise et la diffusion de tutoriels vidéo variés pour les services.
Quelles fonctionnalités rendent HeyGen idéal pour les vidéos de développement professionnel des employés ?
HeyGen offre des fonctionnalités avancées telles que des avatars AI personnalisables, des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, et des sous-titres/captions automatiques, garantissant que vos vidéos de développement des employés soient soignées et professionnelles. Ces capacités augmentent l'engagement pour toutes vos vidéos de formation en ligne.
À quelle vitesse puis-je produire des vidéos d'apprentissage en ligne de haute qualité avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez passer rapidement du script à l'écran, réduisant considérablement le temps de production pour les vidéos d'apprentissage en ligne. Profitez d'une vaste bibliothèque de modèles et d'avatars AI pour créer des vidéos de formation efficacement, en livrant du contenu de haute qualité sans expertise approfondie en montage vidéo.