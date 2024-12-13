Créez des Vidéos d'Introduction de Service : Boostez Votre Entreprise

Transformez facilement vos idées en vidéos d'introduction d'entreprise époustouflantes grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, simplifiant la création de vos vidéos.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'introduction d'entreprise de 90 secondes destinée aux clients de niveau entreprise, expliquant un service de conseil complexe avec clarté et expertise. L'esthétique visuelle doit être fiable et épurée, employant des animations subtiles et des visualisations de données, accompagnées d'une narration autoritaire mais accessible. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour présenter les points clés et améliorer l'engagement des spectateurs, assurant une identité de marque professionnelle et cohérente.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'introduction de marque dynamique de 45 secondes pour une agence créative, conçue pour attirer des clients créatifs potentiels et des petites entreprises. Imaginez un style visuel vibrant et engageant avec des coupes rapides, des graphismes attrayants et une musique de fond entraînante, le tout véhiculant innovation et dynamisme. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement une base vidéo professionnelle et visuellement frappante qui reflète les offres uniques de l'agence.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo d'introduction détaillée de 2 minutes présentant un nouveau service logiciel aux nouveaux utilisateurs et équipes techniques, en se concentrant sur la facilité d'utilisation et les fonctionnalités principales. La vidéo doit adopter un style visuel informatif, étape par étape, avec des enregistrements d'écran clairs et des annotations utiles, accompagnée d'une voix off amicale et guidante. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs, en particulier dans les explications techniques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Introduction de Service

Créez facilement des vidéos d'introduction de service convaincantes pour engager votre audience et présenter clairement vos offres, améliorant la compréhension et la connexion.

1
Step 1
Développez Votre Narratif Vidéo
Commencez par définir les principaux avantages de votre service et rédigez un script clair. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer sans effort votre narration en contenu engageant.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Base Visuelle
Choisissez parmi la vaste bibliothèque de modèles et scènes de HeyGen ou un avatar AI engageant pour définir le ton visuel parfait pour votre vidéo d'introduction de service, en utilisant des modèles personnalisables.
3
Step 3
Incorporez des Éléments de Marque
Appliquez le look unique de votre entreprise en ajoutant votre logo et vos couleurs de marque grâce aux contrôles de branding dédiés de HeyGen (logo, couleurs), assurant une forte identité de marque.
4
Step 4
Affinez et Exportez Votre Message
Améliorez votre vidéo avec la génération professionnelle de voix off et ajoutez des sous-titres/captions pour une portée plus large. Exportez votre vidéo d'introduction de service soignée, prête à transmettre efficacement votre message.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant des Histoires de Réussite de Service

Transformez les témoignages de clients en vidéos AI engageantes, mettant en avant les avantages tangibles et les résultats positifs de vos services pour instaurer la confiance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'introduction de service convaincantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'introduction professionnelles, parfaites pour mettre en valeur vos services ou votre entreprise. Utilisez nos modèles personnalisables et outils alimentés par l'IA pour produire rapidement une vidéo d'introduction de marque qui capte l'attention.

Quels outils alimentés par l'IA HeyGen propose-t-il pour améliorer mes vidéos d'introduction ?

HeyGen offre des capacités avancées d'IA telles que des avatars AI, la génération de texte-à-vidéo à partir de script, et la création de voix off pour élever vos vidéos d'introduction d'entreprise. Vous pouvez également ajouter automatiquement des sous-titres/captions dynamiques pour l'accessibilité et l'engagement.

Puis-je personnaliser ma vidéo d'introduction de marque avec des éléments de branding spécifiques dans HeyGen ?

Absolument ! HeyGen propose des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque, et même de créer une animation de logo pour une identité de marque cohérente. Cela garantit que votre expérience de création de vidéo d'introduction s'aligne parfaitement avec le style visuel de votre entreprise.

Quels types d'options de sortie sont disponibles pour mes vidéos d'introduction créées avec HeyGen ?

HeyGen prend en charge divers ratios d'aspect et des exportations de haute qualité, rendant vos vidéos d'introduction créées adaptées à plusieurs plateformes comme YouTube. Vous pouvez produire sans effort vos vidéos d'introduction d'entreprise et les distribuer où que soit votre audience.

