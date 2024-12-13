Créez des Vidéos d'Orientation Sécuritaire Qui Engagent et Éduquent
Offrez une formation essentielle à la sensibilisation à la sécurité avec des vidéos engageantes créées à partir de votre script en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo, améliorant la conformité et la rétention.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 45 secondes pour tout le personnel, servant de rappel annuel sur les exigences de conformité et les protocoles essentiels de formation à la sécurité au travail. Cette vidéo doit présenter un style visuel engageant basé sur des scénarios avec une voix amicale et informative, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des exemples concrets percutants et renforcer les meilleures pratiques.
Produisez une vidéo de micro-apprentissage de 30 secondes ciblant les employés férus de technologie, fournissant une mise à jour rapide sur des sujets de formation avancée en sécurité comme la configuration de l'authentification multi-facteurs. Le style visuel et audio doit être rapide et énergique, avec une voix directe, facilement générée à l'aide de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour un transfert de connaissances concis et efficace.
Concevez une vidéo de 90 secondes pour les chefs d'équipe et les managers, visant à favoriser une forte culture de la sécurité dans toute l'organisation en créant des vidéos engageantes qui soulignent l'importance des mesures de sécurité proactives. La vidéo doit employer un style visuel sophistiqué et narratif complété par une voix convaincante et autoritaire, améliorée grâce à la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message puissant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la Portée de la Formation à la Sécurité.
Développez efficacement de nombreux modules de formation à la sécurité et rendez-les accessibles à une main-d'œuvre mondiale, assurant une sensibilisation complète à la sécurité.
Améliorer l'Engagement à la Sensibilisation à la Sécurité.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos d'orientation sécuritaire dynamiques et interactives qui améliorent considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'orientation sécuritaire engageantes ?
HeyGen révolutionne la création de vidéos d'orientation sécuritaire en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo. Les utilisateurs peuvent rapidement transformer des scripts en vidéos professionnelles et engageantes, rationalisant considérablement l'ensemble du processus de production pour la formation et la sensibilisation à la sécurité.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'engagement des employés dans la formation à la sensibilisation à la sécurité ?
HeyGen améliore l'engagement des employés dans la formation à la sensibilisation à la sécurité grâce à des avatars AI expressifs, des modèles personnalisables et la possibilité d'intégrer des éléments interactifs. Ces fonctionnalités aident à transmettre des concepts de cybersécurité convaincants dans un format facile à comprendre et mémorable, améliorant la rétention des connaissances.
HeyGen peut-il soutenir les exigences de conformité et la cohérence de la marque pour le contenu de formation à la sécurité ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer des logos et des couleurs personnalisés dans vos vidéos de formation à la sécurité. L'utilisation de modèles préconçus pour la formation à la sécurité au travail garantit que votre contenu répond aux exigences de conformité spécifiques tout en maintenant la cohérence de la marque dans toutes les initiatives d'intégration et de sensibilisation des employés.
Comment HeyGen facilite-t-il le déploiement mondial des vidéos de formation à la sécurité ?
HeyGen prend en charge une localisation complète du contenu grâce à une génération avancée de voix off et des sous-titres automatiques, rendant la formation à la sensibilisation à la sécurité accessible à des équipes diversifiées dans le monde entier. Cette capacité garantit que vos messages de sécurité critiques sont constamment délivrés et compris par tous les employés, quelle que soit leur langue maternelle.