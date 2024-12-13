Créez des Vidéos de Sensibilisation à la Sécurité Sans Effort

Produisez du contenu de sensibilisation à la sécurité engageant avec des avatars AI pour des vidéos de formation à la cybersécurité efficaces.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes pour les nouveaux employés, démontrant comment identifier et signaler un potentiel malware. Le style visuel et audio doit être clair, direct et informatif, utilisant des graphiques animés pour illustrer le danger. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer efficacement la voix off précise et le texte à l'écran pour une compréhension rapide.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo percutante de 60 secondes spécifiquement pour les travailleurs à distance, mettant l'accent sur les meilleures pratiques pour sécuriser les réseaux domestiques et les données sensibles, cruciales pour des vidéos de formation à la cybersécurité efficaces. Le style visuel doit être professionnel et digne de confiance, avec un ton rassurant mais ferme dans l'audio. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un message poli et visuellement cohérent.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo personnalisée convaincante de 40 secondes destinée aux dirigeants et à la direction, soulignant l'importance cruciale des politiques de mots de passe forts et de l'authentification à plusieurs facteurs dans toute l'organisation. Le style visuel et audio doit être autoritaire et direct, avec une voix confiante. Employez la génération de voix off de HeyGen pour créer un message parlé professionnel et cohérent qui résonne avec les décideurs exécutifs.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Sensibilisation à la Sécurité

Produisez rapidement des vidéos de sensibilisation à la sécurité engageantes et informatives qui éduquent votre équipe et renforcent les défenses numériques de votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Rédigez votre contenu pour vos "vidéos de sensibilisation à la sécurité" couvrant des sujets essentiels. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour générer facilement les scènes initiales.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez l'engagement en choisissant un "avatar AI" dans notre bibliothèque diversifiée et personnalisez votre scène avec des visuels et des arrière-plans appropriés.
3
Step 3
Appliquez l'Image de Marque et la Voix Off
Incorporez l'identité de marque de votre organisation en utilisant les "contrôles de marque" pour un aspect professionnel. Ajoutez une "voix off AI" claire pour transmettre efficacement votre message.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Utilisez le "redimensionnement et les exports de rapport d'aspect" pour préparer votre contenu finalisé pour diverses plateformes. Distribuez sans effort vos "vidéos de formation à la cybersécurité" en utilisant les options d'"intégration LMS".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Sujets Complexes de Cybersécurité

Décomposez des concepts de sécurité complexes en leçons vidéo facilement digestibles, rendant les informations critiques sur la cybersécurité accessibles à tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de sensibilisation à la sécurité convaincantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui vous permet de créer des vidéos de sensibilisation à la sécurité personnalisées de manière efficace. Il vous suffit d'entrer votre script vidéo, et HeyGen le transformera en contenu engageant en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles AI.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour les vidéos de formation à la cybersécurité ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation à la cybersécurité grâce à son interface intuitive et ses modèles de vidéos prêts à l'emploi. Vous pouvez rapidement personnaliser le contenu avec des avatars AI et des voix off professionnelles AI, garantissant que votre équipe reçoit une formation de sensibilisation à la sécurité cohérente et percutante.

Puis-je personnaliser mes vidéos de sensibilisation à la sécurité pour des menaces spécifiques comme le phishing ?

Absolument. HeyGen vous permet de créer des vidéos de sensibilisation à la sécurité personnalisées pour aborder des menaces spécifiques comme le phishing et les malwares. Vous pouvez facilement intégrer votre image de marque et vos médias pour produire une formation hautement pertinente et percutante.

Comment HeyGen soutient-il des programmes de formation de sensibilisation à la sécurité complets ?

HeyGen soutient de manière exhaustive vos programmes de formation de sensibilisation à la sécurité en vous permettant de produire et de mettre à jour rapidement du contenu engageant avec des voix off professionnelles AI et des sous-titres. Vous pouvez facilement intégrer vos vidéos personnalisées dans votre LMS existant pour un déploiement fluide à travers votre organisation.

