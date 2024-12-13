Créez facilement des vidéos de rafraîchissement de la sensibilisation à la sécurité

Offrez une formation engageante et interactive à la sensibilisation à la sécurité de manière efficace en utilisant des avatars AI pour garder votre équipe en sécurité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo informative de 60 secondes ciblant les nouveaux employés et les propriétaires de petites entreprises, en se concentrant sur les pratiques essentielles de protection des données. Imaginez une esthétique visuelle amicale et professionnelle avec une palette de couleurs vives et une musique de fond entraînante, rendant le contenu facilement assimilable. Ce modèle de vidéo de rafraîchissement de la sensibilisation à la sécurité peut être réalisé en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, transformant un simple texte en un outil éducatif poli et engageant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'alerte dynamique de 30 secondes pour les équipes technophiles et les départements informatiques, détaillant les récentes cyberattaques sophistiquées. Le style visuel doit être rapide et numérique, avec des effets sonores percutants et un ton sérieux, transmettant l'urgence. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les avertissements clés, avec des informations cruciales renforcées par des sous-titres/captions pour assurer une rétention maximale au milieu du flux rapide d'informations critiques sur la sensibilisation à la sécurité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation complète de 90 secondes sur la sensibilisation à la sécurité pour les employés des industries réglementées et les travailleurs à distance, en mettant l'accent sur l'apprentissage continu et les meilleures pratiques. Le style visuel et audio doit être calme, éducatif et professionnel, avec des avatars AI diversifiés démontrant des scénarios réels. Exploitez les modèles personnalisables de HeyGen pour construire et adapter rapidement le contenu, soutenu par sa bibliothèque de médias/stock pour enrichir la narration visuelle avec des ressources pertinentes et de haute qualité, garantissant une formation robuste à la sensibilisation à la sécurité.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de rafraîchissement de la sensibilisation à la sécurité

Produisez rapidement des vidéos de rafraîchissement de la sensibilisation à la sécurité engageantes et informatives en utilisant l'AI, assurant que votre équipe reste informée des pratiques cruciales en cybersécurité.

1
Step 1
Sélectionnez votre modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles personnalisables, spécialement conçus pour vous aider à créer rapidement des vidéos de rafraîchissement de la sensibilisation à la sécurité.
2
Step 2
Rédigez votre script
Convertissez facilement votre script texte en contenu vidéo, en vous assurant que toutes les informations vitales pour votre formation en cybersécurité sont représentées avec précision.
3
Step 3
Personnalisez avec des avatars AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant un avatar AI pour présenter vos vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité, ajoutant une touche humaine professionnelle et relatable.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Finalisez et exportez votre vidéo de haute qualité, pilotée par l'AI, dans divers formats d'aspect, prête à informer votre équipe sur la protection contre les attaques de phishing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets complexes de cybersécurité

Rendez les concepts complexes de cybersécurité faciles à comprendre et à retenir grâce à des explications vidéo claires et pilotées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de rafraîchissement de la sensibilisation à la sécurité engageantes ?

HeyGen permet la création de vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité très engageantes, pilotées par l'AI, en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Vous pouvez transformer des scripts en contenu vidéo dynamique, rendant la formation en cybersécurité plus percutante pour votre équipe.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une solution efficace pour la production de vidéos de formation en cybersécurité ?

HeyGen simplifie la production vidéo en exploitant des avatars AI et des voix off AI à partir de texte, réduisant considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires. Cela permet une itération rapide et un déploiement des formations essentielles à la sensibilisation à la sécurité.

Puis-je personnaliser les vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité pour correspondre à la marque de mon organisation en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des modèles personnalisables et des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise dans les vidéos de sensibilisation à la sécurité. Cela garantit la cohérence de la marque tout en délivrant des messages cruciaux sur la protection des données.

Comment les avatars AI améliorent-ils les vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité créées avec HeyGen ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen délivrent votre contenu de sensibilisation à la sécurité avec une voix off AI professionnelle, créant une expérience d'apprentissage plus cohérente et engageante. Cette technologie assure une communication claire pour des sujets critiques comme les attaques de phishing et les cyberattaques.

