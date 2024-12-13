Créez des Vidéos d'Orientation Scolaire qui Captivent les Étudiants

Produisez des vidéos d'orientation scolaire professionnelles sans effort en utilisant des avatars AI pour accueillir les nouveaux étudiants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les nouveaux étudiants ou les étudiants transférés, une vidéo éducative de 60 secondes est nécessaire, présentant les conseillers académiques et les 'guides de ressources et de procédures' essentiels. Employez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour une diffusion d'informations précise et professionnelle, améliorant la clarté avec des sous-titres/captions automatiques et des visuels pertinents issus de la bibliothèque multimédia/soutien de stock, présentés dans un style informatif.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'orientation virtuelle dynamique de 30 secondes pour les futurs étudiants et leurs familles, avec des 'visites du campus' animées et des témoignages authentiques d'étudiants. Utilisez la bibliothèque multimédia/soutien de stock de HeyGen pour des visuels convaincants et assurez une visualisation optimale sur divers appareils grâce au redimensionnement et aux exports de rapport d'aspect, le tout dans des scènes personnalisables pour créer une expérience énergique et accueillante.
Exemple de Prompt 3
Le nouveau corps enseignant et le personnel administratif nécessitent un processus d'intégration vidéo pratique de 40 secondes, couvrant les FAQ courantes et les 'messages de bienvenue' essentiels. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour des instructions claires et concises et soutenez le contenu via la transformation de texte en vidéo à partir d'un script, garantissant l'accessibilité pour tous avec des sous-titres/captions automatiques dans un style visuel professionnel et épuré.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos d'Orientation Scolaire

Créez rapidement et efficacement des vidéos d'orientation scolaire captivantes avec les outils AI de HeyGen. Accueillez les nouveaux étudiants avec des visuels dynamiques et des messages clairs.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez à partir d'un Script
Sélectionnez parmi divers modèles de vidéos ou commencez en saisissant directement votre script d'orientation, en utilisant la fonctionnalité "Modèles & scènes" de HeyGen pour un démarrage rapide.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI
Donnez vie à votre orientation en ajoutant et en personnalisant les "Avatars AI" de HeyGen pour présenter des informations et créer une connexion humaine et accueillante pour les nouveaux étudiants.
3
Step 3
Améliorez avec Voix Off et Visuels
Utilisez la "Génération de voix off" de HeyGen pour ajouter une narration professionnelle, complétée par des animations de texte et des graphiques, garantissant que votre message est clair et captivant.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Captivante
Revoyez votre vidéo finalisée pour vous assurer qu'elle répond à vos exigences, puis utilisez le "Redimensionnement et exports de rapport d'aspect" de HeyGen pour la générer dans le format parfait pour toute plateforme.

Produisez des vidéos courtes et engageantes pour partager efficacement les informations clés d'orientation sur diverses plateformes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'orientation scolaire captivantes ?

Les outils AI de HeyGen simplifient la création de vidéos captivantes pour les orientations scolaires. Utilisez les Avatars AI et les scènes personnalisables pour produire rapidement des vidéos éducatives professionnelles, éliminant la production complexe. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos éducatives efficace.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos éducatives ?

HeyGen propose de nombreuses options pour personnaliser votre vidéo, y compris des éléments de marque, des graphiques et des animations de texte. Adaptez facilement le contenu avec notre montage par glisser-déposer pour répondre aux besoins spécifiques de votre institution pour toute vidéo éducative.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos avec des Avatars AI réalistes et des voix off ?

Absolument, HeyGen vous permet de créer des vidéos avec des Avatars AI réalistes et une génération de voix off naturelle. Cela améliore vos vidéos d'orientation scolaire, les rendant plus dynamiques et personnalisées pour les nouveaux étudiants.

HeyGen fournit-il des modèles de vidéos pour accélérer la création de contenu ?

Oui, HeyGen offre une variété de modèles de vidéos conçus pour accélérer votre création de contenu en tant que créateur de vidéos éducatives. Ces modèles offrent un démarrage rapide, vous permettant de créer facilement des vidéos professionnelles sans expérience de montage approfondie.

