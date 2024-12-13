Créez des Vidéos de Conformité aux Sanctions Sans Effort
Rationalisez votre programme de conformité aux sanctions avec des formations engageantes, en utilisant des avatars AI professionnels.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo informative de 90 secondes ciblant la haute direction et les équipes juridiques, décrivant clairement les directives actuelles de l'OFAC et leurs implications pour la conformité aux sanctions. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et axé sur les données, complété par une voix off autoritaire et précise. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo pour garantir l'exactitude et la cohérence dans la présentation d'informations complexes.
Produisez une vidéo pédagogique de 45 secondes destinée au personnel de première ligne impliqué dans les transactions, démontrant des stratégies pratiques d'évaluation des risques et soulignant l'importance de la diligence raisonnable. Le style visuel doit être engageant avec des animations basées sur des scénarios, soutenu par une voix off conversationnelle et claire. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour construire des exemples concrets convaincants qui résonnent avec le public.
Créez une vidéo de mise à jour de 75 secondes pour les employés existants ayant besoin d'un rappel sur les politiques mises à jour dans le programme de conformité aux sanctions de l'entreprise, en abordant spécifiquement les nouveaux contrôles à l'exportation. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et dynamique et une voix off confiante et articulée. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour assurer une livraison audio cohérente et professionnelle pour toutes les mises à jour de politique.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez plus de vidéos de formation à la conformité aux sanctions.
Produisez rapidement des vidéos de conformité aux sanctions complètes et des cours de formation pour éduquer efficacement une main-d'œuvre mondiale.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation à la conformité aux sanctions.
Améliorez l'engagement des stagiaires et la rétention des connaissances pour les informations critiques sur la conformité aux sanctions en utilisant des vidéos alimentées par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de conformité aux sanctions efficaces pour la formation ?
La plateforme vidéo pilotée par AI de HeyGen vous permet de créer des vidéos de conformité aux sanctions engageantes en utilisant notre Générateur de Texte en Vidéo et des avatars AI personnalisables. Cela simplifie la production de matériel de formation essentiel pour votre organisation.
HeyGen peut-il aider à développer un programme de conformité aux sanctions complet ?
HeyGen permet aux organisations de développer des programmes de conformité aux sanctions robustes en produisant rapidement du contenu vidéo clair et cohérent qui explique les directives de l'OFAC et d'autres exigences réglementaires. Cela soutient une gestion efficace des risques et l'adhésion aux politiques.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour assurer l'efficacité de la conformité réglementaire mondiale ?
HeyGen améliore la conformité réglementaire mondiale en permettant la création rapide de contenu vidéo lié à la diligence raisonnable avec des fonctionnalités telles que les sous-titres générés automatiquement et la possibilité de traduire les vidéos. Cela garantit que votre message atteint efficacement et efficacement des publics divers.
Pourquoi les organisations devraient-elles utiliser HeyGen pour leurs besoins en matière de conformité aux sanctions ?
Les organisations bénéficient de la capacité de HeyGen à simplifier des sujets complexes liés à la conformité aux sanctions, aux contrôles à l'exportation et aux sanctions commerciales. Cela permet le déploiement rapide de communications vidéo cohérentes, améliorant la compréhension des stratégies d'évaluation des risques à travers les équipes.