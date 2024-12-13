Créez des Vidéos de Formation au Processus de Vente qui Produisent des Résultats

Renforcez vos équipes de vente avec une formation engageante et standardisée. Créez facilement du contenu captivant en utilisant des modèles et scènes préconçus pour une intégration plus rapide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour un module de micro-apprentissage dynamique de 45 secondes conçu pour les équipes de vente existantes, concentrez-vous sur l'amélioration des connaissances produit. Imaginez une présentation visuellement riche avec une musique de fond entraînante, utilisant les avatars AI de HeyGen et des sous-titres pour transmettre des mises à jour essentielles sur les produits de manière concise et mémorable.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation basée sur des scénarios de 60 secondes pour les professionnels de la vente expérimentés sur la gestion avancée des objections. La vidéo devrait adopter un style visuel conversationnel et professionnel avec une voix off apaisante mais persuasive, démontrant des techniques efficaces en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off pour divers exemples et récits.
Exemple de Prompt 3
Développez une vue d'ensemble moderne de 30 secondes au style infographique destinée aux responsables des ventes et chefs d'équipe, visant à améliorer l'alignement de l'équipe tout au long du cycle de vente. La voix nette et autoritaire de cette vidéo bénéficierait grandement du support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels convaincants et le redimensionnement et l'exportation des formats pour une distribution sans effort sur diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation au Processus de Vente

Renforcez votre équipe de vente avec une formation engageante et standardisée. Produisez rapidement des vidéos efficaces qui améliorent les connaissances produit et l'alignement de l'équipe.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle et un Plan
Commencez par choisir parmi les divers "Modèles & scènes" de HeyGen pour structurer efficacement votre contenu. Définissez les étapes clés de votre "processus de vente", en veillant à la clarté et à la concision pour votre formation.
2
Step 2
Créez un Contenu Vidéo Engagé
Transformez votre script en "création vidéo" dynamique en utilisant HeyGen. Exploitez des "avatars AI" réalistes pour narrer et expliquer efficacement des concepts de vente complexes.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Affinez Votre Message
Appliquez vos "outils de branding" uniques avec des logos et couleurs personnalisés en utilisant les "Contrôles de branding" de HeyGen. Améliorez la clarté avec des "Sous-titres" pour renforcer les messages clés.
4
Step 4
Exportez et Partagez pour un Impact
Une fois terminé, "Exportez" vos vidéos de formation avec le "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen pour un visionnage optimal. Partagez facilement via votre LMS ou vos plateformes internes pour atteindre efficacement vos "équipes de vente".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez du Contenu Commercial Motivant

Développez du contenu vidéo inspirant pour motiver les équipes de vente, renforcer les meilleures pratiques et encourager l'adoption de nouveaux processus de vente.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation au processus de vente pour mon équipe ?

HeyGen permet aux équipes de vente de créer rapidement des vidéos de formation au processus de vente en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo, éliminant la production vidéo complexe. Cela simplifie la création de vidéos éducatives engageantes pour l'intégration et la mise à jour continue des connaissances produit.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace pour une formation commerciale standardisée et la rétention de l'apprentissage ?

HeyGen fournit des modèles et des contrôles de marque, permettant la création de vidéos de formation commerciale standardisées qui assurent un message cohérent à travers votre équipe de vente. Cette approche, combinée à des formats vidéo dynamiques, améliore considérablement la rétention de l'apprentissage pour les processus de vente critiques.

Comment HeyGen aide-t-il à créer rapidement des vidéos engageantes sur les connaissances produit et l'intégration ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos captivantes sur les connaissances produit et l'intégration en utilisant des avatars AI et des modèles préconçus, transformant les scripts en contenu de formation professionnel. Cela garantit que vos équipes de vente reçoivent des informations à jour et engageantes sans efforts de production vidéo étendus.

HeyGen est-il une solution rentable pour la création de vidéos évolutive pour l'habilitation des ventes ?

HeyGen offre un moyen très efficace de faire évoluer la création de vidéos pour l'habilitation des ventes, minimisant le besoin d'équipements coûteux ou d'une expertise approfondie en montage vidéo. En exploitant l'AI, les entreprises peuvent produire de nombreuses vidéos de formation, ce qui en fait un choix rentable pour les équipes de vente modernes.

