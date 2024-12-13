Créez des Vidéos de Formation pour Présentations de Vente : Améliorez les Compétences de l'Équipe

Renforcez votre équipe commerciale avec une formation engageante et évolutive en exploitant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir de scripts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation de 30 secondes axée sur une technique de vente spécifique, destinée aux représentants commerciaux expérimentés ayant besoin d'un rappel rapide et engageant. La vidéo doit avoir un ton direct et éducatif avec une esthétique visuelle épurée, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir de scripts pour convertir rapidement les supports de formation existants. Assurez la lisibilité et l'accessibilité en incluant des sous-titres clairs pour renforcer le message clé pour un apprentissage évolutif.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'intégration de 45 secondes pour les nouvelles recrues commerciales, les introduisant à la culture d'entreprise et aux processus de vente initiaux. Cette vidéo doit projeter un ton accueillant, informatif et amical, avec une présentation visuelle claire et engageante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour un aspect professionnel et améliorez l'engagement avec des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia/soutien de stock, facilitant une narration fluide pour une forte première impression.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo percutante de 15 secondes convertissant un témoignage client écrit en un outil de preuve sociale dynamique pour de potentiels nouveaux clients. Le style visuel et audio doit être digne de confiance, authentique et minimaliste, mettant en avant directement les retours positifs du client. Employez le redimensionnement des proportions et les exportations de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes sociales, et envisagez d'utiliser un avatar AI pour présenter le témoignage, ajoutant une touche polie mais sincère.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation pour Présentations de Vente

Produisez des vidéos de formation pour présentations de vente percutantes qui dotent votre équipe de compétences essentielles et renforcent la confiance, menant à des présentations plus fortes et de meilleurs résultats.

1
Step 1
Définissez Votre Message et Script
Définissez clairement votre message de présentation de vente et créez un script convaincant. Exploitez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir de scripts pour transformer sans effort votre contenu écrit en formation visuelle.
2
Step 2
Choisissez un Modèle Professionnel
Sélectionnez parmi une variété de modèles et scènes préconçus pour lancer la création de votre vidéo, assurant un aspect professionnel et cohérent pour votre formation.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels Engagés et des Avatars AI
Améliorez votre vidéo avec des visuels dynamiques, des graphiques engageants et des avatars AI professionnels pour présenter votre contenu, rendant votre formation mémorable et percutante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de formation et utilisez les fonctionnalités de redimensionnement des proportions et d'exportation de HeyGen pour la préparer à une distribution fluide sur diverses plateformes à votre équipe commerciale.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Intégrez le Succès Client dans la Formation

Créez facilement des vidéos de témoignages clients convaincantes pour fournir des exemples concrets et renforcer les stratégies de présentation de vente pour votre équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation pour présentations de vente convaincantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation engageantes pour présentations de vente en transformant vos scripts en visuels dynamiques avec des avatars AI. Vous pouvez facilement incorporer vos meilleures techniques de vente et éléments de narration pour définir efficacement votre message, rendant votre formation à la fois percutante et mémorable.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une production efficace de vidéos de formation commerciale ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que des modèles de vidéo personnalisables et une fonctionnalité intuitive de glisser-déposer dans son éditeur vidéo, permettant une production rapide de vidéos de formation commerciale de haute qualité. Cela simplifie la création pour divers besoins, des vidéos d'intégration aux vidéos de connaissances produit complètes.

Puis-je m'assurer que mes vidéos de formation commerciale reflètent notre marque et incluent des appels à l'action ?

Absolument. HeyGen permet un contrôle total de la marque, y compris des logos et couleurs personnalisés, pour garantir que chaque vidéo de formation commerciale s'aligne sur l'identité de votre entreprise. Vous pouvez également facilement ajouter des animations et des appels à l'action clairs pour améliorer l'engagement visuel et atteindre les résultats souhaités.

Comment HeyGen rend-il le contenu de formation commerciale plus accessible et polyvalent ?

HeyGen améliore l'accessibilité de vos vidéos de formation en générant automatiquement des sous-titres et en prenant en charge la génération de voix off dans plusieurs langues. Avec le redimensionnement des proportions, vous pouvez facilement adapter vos vidéos explicatives commerciales pour diverses plateformes, atteignant ainsi un public plus large de manière efficace.

