Créez des vidéos de formation à la découverte commerciale avec la puissance de l'AI
Élevez les compétences de votre équipe commerciale avec des vidéos de formation visuellement attrayantes et conformes à la marque. Exploitez les avatars AI pour personnaliser votre message et réduire les coûts.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Les responsables de l'activation des ventes peuvent concevoir des vidéos de formation commerciale de 60 secondes entièrement conformes à la marque, abordant les défis courants avec assurance. Ce prompt décrit une vidéo de style corporate avec des visuels épurés et une voix confiante et informative, utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour simplifier la création et garantir une solution de formation complète, polie et économique.
Pour affiner des compétences spécifiques aux appels de découverte, les professionnels de la vente expérimentés bénéficieraient de modules de micro-apprentissage concis de 30 secondes. Cette vidéo, avec ses visuels nets et ciblés et une voix autoritaire mais encourageante, démontre comment personnaliser efficacement votre message en générant facilement du contenu grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour une formation précise.
Lors de l'intégration d'équipes de vente mondiales, garantir l'accessibilité et la compréhension est primordial. Ce prompt de vidéos d'intégration commerciale de 90 secondes détaille une vidéo avec des visuels diversifiés et inclusifs et une voix calme et claire, améliorée par la génération de voix off de HeyGen, facilitant la création de contenu qui résonne universellement, potentiellement complété par des sous-titres pour une portée plus large.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Avis
Comment fonctionne la création de vidéos de formation à la découverte commerciale
Développez rapidement des vidéos de formation à la découverte commerciale alimentées par l'AI pour intégrer de nouveaux représentants plus rapidement et améliorer efficacement les compétences de votre équipe, en assurant un message conforme à la marque.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des cours de formation commerciale complets.
Créez facilement une vaste bibliothèque de vidéos de formation à la découverte commerciale, y compris des modules de micro-apprentissage et d'intégration commerciale, pour étendre vos efforts de formation.
Améliorez l'engagement de la formation commerciale avec l'AI.
Utilisez des avatars AI et du contenu vidéo engageant pour améliorer significativement l'efficacité et la rétention de vos programmes de formation à la découverte commerciale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation à la découverte commerciale engageantes ?
HeyGen vous permet de créer rapidement et efficacement des vidéos de formation à la découverte commerciale en utilisant du contenu vidéo alimenté par l'AI. Vous pouvez exploiter des modèles personnalisables et des avatars AI réalistes pour rendre votre formation hautement visuelle et percutante pour votre équipe commerciale, répondant à l'intention créative de votre contenu.
HeyGen peut-il personnaliser les messages pour divers scénarios de formation commerciale ?
Oui, HeyGen vous permet de personnaliser votre message dans les vidéos de formation commerciale en utilisant divers avatars AI et des capacités de texte à vidéo. Cela garantit un contenu pertinent et adapté pour différents modules de micro-apprentissage ou vidéos de formation produit, améliorant l'efficacité de votre formation commerciale.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos de formation commerciale ?
HeyGen fournit des outils de création vidéo robustes pour la formation commerciale, y compris la capacité de générer des avatars AI réalistes à partir de texte. Vous pouvez également ajouter des voix off professionnelles et des sous-titres sans effort, améliorant l'expérience d'apprentissage et l'accessibilité de votre contenu vidéo alimenté par l'AI.
Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque pour les vidéos d'intégration commerciale ?
HeyGen garantit que vos vidéos d'intégration commerciale maintiennent une cohérence de marque grâce à des contrôles de marque complets. Vous pouvez facilement appliquer les logos, couleurs et polices de votre entreprise à tout votre contenu vidéo, garantissant une présentation professionnelle et unifiée conforme à la marque.