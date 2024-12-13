Créez des vidéos de formation à la découverte commerciale avec la puissance de l'AI

Élevez les compétences de votre équipe commerciale avec des vidéos de formation visuellement attrayantes et conformes à la marque. Exploitez les avatars AI pour personnaliser votre message et réduire les coûts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les responsables de l'activation des ventes peuvent concevoir des vidéos de formation commerciale de 60 secondes entièrement conformes à la marque, abordant les défis courants avec assurance. Ce prompt décrit une vidéo de style corporate avec des visuels épurés et une voix confiante et informative, utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour simplifier la création et garantir une solution de formation complète, polie et économique.
Exemple de Prompt 2
Pour affiner des compétences spécifiques aux appels de découverte, les professionnels de la vente expérimentés bénéficieraient de modules de micro-apprentissage concis de 30 secondes. Cette vidéo, avec ses visuels nets et ciblés et une voix autoritaire mais encourageante, démontre comment personnaliser efficacement votre message en générant facilement du contenu grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour une formation précise.
Exemple de Prompt 3
Lors de l'intégration d'équipes de vente mondiales, garantir l'accessibilité et la compréhension est primordial. Ce prompt de vidéos d'intégration commerciale de 90 secondes détaille une vidéo avec des visuels diversifiés et inclusifs et une voix calme et claire, améliorée par la génération de voix off de HeyGen, facilitant la création de contenu qui résonne universellement, potentiellement complété par des sous-titres pour une portée plus large.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne la création de vidéos de formation à la découverte commerciale

Développez rapidement des vidéos de formation à la découverte commerciale alimentées par l'AI pour intégrer de nouveaux représentants plus rapidement et améliorer efficacement les compétences de votre équipe, en assurant un message conforme à la marque.

1
Step 1
Créez votre script
Rédigez votre contenu de formation à la découverte commerciale. Avec votre script prêt, la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen peut transformer votre texte en une vidéo dynamique, vous faisant gagner du temps et des efforts de production.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs réalistes livreront votre contenu de formation commerciale, le rendant visuellement attrayant et percutant pour votre équipe.
3
Step 3
Appliquez votre branding
Maintenez la cohérence de la marque sur tous vos supports de formation. Utilisez les contrôles de branding de HeyGen pour ajouter sans effort le logo de votre entreprise, des couleurs spécifiques et des polices pour garantir que vos vidéos sont indubitablement conformes à la marque.
4
Step 4
Générez et exportez
Produisez des modules de formation de haute qualité avec facilité. Une fois finalisés, utilisez le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect de HeyGen pour télécharger vos vidéos de découverte commerciale dans divers formats, prêtes à être distribuées à votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez du contenu motivant pour les équipes commerciales

Produisez des vidéos inspirantes pour motiver votre force de vente, les préparer à des appels de découverte difficiles et renforcer un état d'esprit positif et conforme à la marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation à la découverte commerciale engageantes ?

HeyGen vous permet de créer rapidement et efficacement des vidéos de formation à la découverte commerciale en utilisant du contenu vidéo alimenté par l'AI. Vous pouvez exploiter des modèles personnalisables et des avatars AI réalistes pour rendre votre formation hautement visuelle et percutante pour votre équipe commerciale, répondant à l'intention créative de votre contenu.

HeyGen peut-il personnaliser les messages pour divers scénarios de formation commerciale ?

Oui, HeyGen vous permet de personnaliser votre message dans les vidéos de formation commerciale en utilisant divers avatars AI et des capacités de texte à vidéo. Cela garantit un contenu pertinent et adapté pour différents modules de micro-apprentissage ou vidéos de formation produit, améliorant l'efficacité de votre formation commerciale.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos de formation commerciale ?

HeyGen fournit des outils de création vidéo robustes pour la formation commerciale, y compris la capacité de générer des avatars AI réalistes à partir de texte. Vous pouvez également ajouter des voix off professionnelles et des sous-titres sans effort, améliorant l'expérience d'apprentissage et l'accessibilité de votre contenu vidéo alimenté par l'AI.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque pour les vidéos d'intégration commerciale ?

HeyGen garantit que vos vidéos d'intégration commerciale maintiennent une cohérence de marque grâce à des contrôles de marque complets. Vous pouvez facilement appliquer les logos, couleurs et polices de votre entreprise à tout votre contenu vidéo, garantissant une présentation professionnelle et unifiée conforme à la marque.

