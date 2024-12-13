Créez des Vidéos de Rappel de Sécurité Qui Engagent et Éduquent

Assurez la conformité OSHA/WHS en matière de sécurité au travail et améliorez la formation des employés. Produisez rapidement des vidéos engageantes et entièrement personnalisées à partir de scripts en utilisant la conversion de texte en vidéo.

528/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation à la sécurité personnalisée de 60 secondes pour les nouveaux employés dans un environnement de bureau, décrivant les procédures d'évacuation d'urgence et l'installation ergonomique des postes de travail. Cette vidéo entièrement personnalisée doit adopter une esthétique professionnelle et épurée avec des graphiques animés utiles et une voix calme et rassurante, facilement produite en saisissant votre script directement dans HeyGen pour la conversion de texte en vidéo à partir du script.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de mise à jour rapide de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, mettant l'accent sur les récents changements conformes à l'OSHA/WHS pertinents pour leur secteur. Le style visuel doit comporter des coupes rapides et des textes informatifs à l'écran, livrés avec un ton concis et énergique, en utilisant les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen pour assembler rapidement une solution efficace de création de vidéos de sécurité.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'instruction de 75 secondes pour les techniciens de service sur le terrain, démontrant la manipulation sécurisée des matériaux dangereux et les vérifications appropriées de l'équipement. Cette vidéo de sécurité doit incorporer des scénarios réalistes et des démonstrations pratiques, accompagnées d'instructions orales claires et de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir la compréhension dans des conditions de travail variées.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Rappel de Sécurité

Créez efficacement des vidéos de rappel de sécurité engageantes et conformes à l'OSHA/WHS en utilisant la puissante AI de HeyGen, garantissant que votre personnel reste informé et que la sécurité au travail est primordiale.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Rédigez Votre Contenu
Commencez par sélectionner un modèle de vidéo préconçu dans notre bibliothèque ou saisissez directement votre script de rappel de sécurité. Utilisez la capacité de texte en vidéo de HeyGen pour générer instantanément les scènes initiales.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI et le Branding
Renforcez votre message en choisissant parmi divers avatars AI pour présenter vos informations. Intégrez les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour créer une expérience vidéo entièrement personnalisée.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres et Affinez les Détails
Assurez la clarté et l'accessibilité pour tous les employés en ajoutant des sous-titres/captions à vos vidéos de rappel de sécurité. Utilisez les outils d'édition intégrés pour affiner les timings et les visuels pour un impact optimal sur la sécurité au travail.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation à la Sécurité
Une fois finalisées, exportez vos vidéos de formation à la sécurité dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Cela garantit un partage fluide et aide à répondre aux exigences réglementaires dans toute votre organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures de Sécurité Complexes

.

Transformez les directives de sécurité complexes en vidéos faciles à comprendre, améliorant la conformité et la sensibilisation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il la création de vidéos de formation à la sécurité personnalisées ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation à la sécurité entièrement personnalisées. Exploitez les avatars AI et la technologie de texte en vidéo pour transformer vos scripts en contenu professionnel et engageant. Notre plateforme simplifie la production vidéo, rendant simple la génération de vidéos de formation à la sécurité personnalisées qui s'alignent parfaitement avec les besoins de votre organisation.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de sécurité engageantes efficacement ?

Absolument, HeyGen est conçu pour vous aider à créer des vidéos de formation à la sécurité impressionnantes qui captivent les apprenants et donnent vie aux leçons. En utilisant des avatars AI, des voix off professionnelles et des scènes dynamiques, HeyGen garantit que vos vidéos de sécurité sont captivantes et percutantes pour la formation des employés. Cette approche rend les informations de sécurité complexes plus digestes et mémorables.

Quelles fonctionnalités de HeyGen simplifient le processus de production de vidéos de sécurité ?

HeyGen offre des outils d'édition puissants et une interface intuitive pour simplifier la production de vidéos de sécurité. Avec des fonctionnalités telles que le texte en vidéo, des modèles personnalisables et une riche bibliothèque multimédia, vous pouvez créer efficacement des vidéos de sécurité professionnelles en ligne. Exportez et partagez facilement votre contenu sur diverses plateformes, faisant de HeyGen un créateur de vidéos de sécurité complet.

HeyGen est-il adapté pour transformer des manuels de sécurité existants en vidéo ?

Oui, HeyGen est une excellente solution pour adapter des manuels de sécurité ou des PowerPoints existants en vidéos. Il vous suffit de saisir votre texte, et l'AI de HeyGen générera des vidéos de formation à la sécurité dynamiques avec des avatars AI et des voix off synchronisées. Cela vous permet de créer rapidement des vidéos de rappel de sécurité et de mettre à jour les modules de formation sans production vidéo extensive.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo