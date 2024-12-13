Créez des Vidéos de Rappel de Sécurité Qui Engagent et Éduquent
Assurez la conformité OSHA/WHS en matière de sécurité au travail et améliorez la formation des employés. Produisez rapidement des vidéos engageantes et entièrement personnalisées à partir de scripts en utilisant la conversion de texte en vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation à la sécurité personnalisée de 60 secondes pour les nouveaux employés dans un environnement de bureau, décrivant les procédures d'évacuation d'urgence et l'installation ergonomique des postes de travail. Cette vidéo entièrement personnalisée doit adopter une esthétique professionnelle et épurée avec des graphiques animés utiles et une voix calme et rassurante, facilement produite en saisissant votre script directement dans HeyGen pour la conversion de texte en vidéo à partir du script.
Produisez une vidéo de mise à jour rapide de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, mettant l'accent sur les récents changements conformes à l'OSHA/WHS pertinents pour leur secteur. Le style visuel doit comporter des coupes rapides et des textes informatifs à l'écran, livrés avec un ton concis et énergique, en utilisant les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen pour assembler rapidement une solution efficace de création de vidéos de sécurité.
Développez une vidéo d'instruction de 75 secondes pour les techniciens de service sur le terrain, démontrant la manipulation sécurisée des matériaux dangereux et les vérifications appropriées de l'équipement. Cette vidéo de sécurité doit incorporer des scénarios réalistes et des démonstrations pratiques, accompagnées d'instructions orales claires et de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir la compréhension dans des conditions de travail variées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement dans la Formation à la Sécurité.
Favorisez une meilleure compréhension et rétention des informations de sécurité critiques pour tous les employés.
Élargissez la Création de Formation à la Sécurité.
Produisez efficacement une gamme plus large de vidéos de rappel de sécurité pour atteindre tous les employés, quel que soit leur emplacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il la création de vidéos de formation à la sécurité personnalisées ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation à la sécurité entièrement personnalisées. Exploitez les avatars AI et la technologie de texte en vidéo pour transformer vos scripts en contenu professionnel et engageant. Notre plateforme simplifie la production vidéo, rendant simple la génération de vidéos de formation à la sécurité personnalisées qui s'alignent parfaitement avec les besoins de votre organisation.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de sécurité engageantes efficacement ?
Absolument, HeyGen est conçu pour vous aider à créer des vidéos de formation à la sécurité impressionnantes qui captivent les apprenants et donnent vie aux leçons. En utilisant des avatars AI, des voix off professionnelles et des scènes dynamiques, HeyGen garantit que vos vidéos de sécurité sont captivantes et percutantes pour la formation des employés. Cette approche rend les informations de sécurité complexes plus digestes et mémorables.
Quelles fonctionnalités de HeyGen simplifient le processus de production de vidéos de sécurité ?
HeyGen offre des outils d'édition puissants et une interface intuitive pour simplifier la production de vidéos de sécurité. Avec des fonctionnalités telles que le texte en vidéo, des modèles personnalisables et une riche bibliothèque multimédia, vous pouvez créer efficacement des vidéos de sécurité professionnelles en ligne. Exportez et partagez facilement votre contenu sur diverses plateformes, faisant de HeyGen un créateur de vidéos de sécurité complet.
HeyGen est-il adapté pour transformer des manuels de sécurité existants en vidéo ?
Oui, HeyGen est une excellente solution pour adapter des manuels de sécurité ou des PowerPoints existants en vidéos. Il vous suffit de saisir votre texte, et l'AI de HeyGen générera des vidéos de formation à la sécurité dynamiques avec des avatars AI et des voix off synchronisées. Cela vous permet de créer rapidement des vidéos de rappel de sécurité et de mettre à jour les modules de formation sans production vidéo extensive.